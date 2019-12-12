سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الاتحاد الأوروبي: اتفاق أردوغان والسراج انتهاك للقانون الدولي

تحرير:أ.ش.أ ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
اعتبر قادة دول الاتحاد الأوروبي الاتفاق حول ترسيم حدود مناطق النفوذ في المتوسط بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية، انتهاكا للقانون الدولي. وجاء في مسودة البيان الختامي للاجتماع الوزاري الأخير للاتحاد في بروكسل، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء أمس الأربعاء، أنه من المتوقع أن يصدر عن القمة الأوروبية هذا الأسبوع، أن "مذكرة التفاهم التركية الليبية حول ترسيم حدود المناطق الاقتصادية البحرية في المتوسط، تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا تتطابق مع قانون البحار للأمم المتحدة".

وبحسب المسودة، أعرب الاتحاد الأوروبي عن تضامنه مع اليونان وقبرص اللتين رفضتا الاتفاق بين أنقرة وطرابلس.

وكانت اليونان قد دعت دول الاتحاد الأوروبي لدعم موقفها خلال الاجتماع الوزاري الأخير للاتحاد في بروكسل بداية الأسبوع الجاري، إذ من المقرر أن تعقد قمة الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس وعلى مدى يومين.

انهيار-مبنى-سكنى-فى-الهند (1)

مصرع 5 أشخاص وفقدان 35 آخرين في انهيار أرضي بأفغانستان

لقى 5 من عمال المناجم الذين يعملون بشكل غير قانوني حتفهم فيما اعتُبر 35 أخرون في عداد المفقودين في انهيار أرضي في منجم للذهب بإقليم بدخشان شمال أفغانستان. ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الخميس عن محمد نزاري المتحدث باسم إقليم بدخشان، قوله إن 5 من عمال المناجم الذين يعملون بشكل غير قانوني لقوا حتفهم نتيجة انهيار أرضي في منجم بدخشان الذهبي واعتُبر 35 أخرون في عداد المفقودين. وأكد نزاري وجود 40 عاملاً في منجم ذهب في قرية خالي بحي راغ بدخشان وقت حدوث الانهيار الأرضي، قائلا إن سكان القرية عثروا على خمس جثث بعد الانهيار الأرضي، ولكن لا يزال 35 عاملاً آخرين في عداد المفقوين.
تفجير بالصومال - أرشيفية

مقتل 10 أشخاص وإصابة 11 أخرين في اعتداء على فندق بالصومال

لقي عشرة أشخاص حتفهم، فيما أصيب 11 آخرون بجروح من جراء حادث اعتداء شنته حركة "الشباب" الصومالية المتمردة على فندق يقع بالقرب من المقر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشيو، إذ أوضح نائب المفوض العام للشرطة، زكية حسين في بيان نشرته، على موقع التغريدات المصغرة تويتر، أوردته إذاعة "شابيلي" الصومالية، اليوم الأربعاء، أن الاعتداء وقع مساء أمس الثلاثاء، وانتهى في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عندما تمكنت قوات الأمن الصومالية من قتل جميع العناصر المهاجمة الخمسة.
بيني-جانتس-ونتنياهو

إسرائيل مشلولة سياسيا.. حل الكنيست استعدادا لانتخابات ثالثة

وافقت لجنة "الكنيست" البرلمانية الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، على بدء إجراءات سن قانون حل الكنيست الحالية، استعدادا لانتخابات مبكرة، عقب فشل الأحزاب الإسرائيلية في تشكيل حكومة، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه وبعد أن مر مقترح القانون في اللجنة، فإنه سيحال إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه في ثلاث قراءات ليصبح نافذا، والإعداد لإجراء الانتخابات يوم الثاني من مارس 2020.
قصر- الرئاسة- بالصومال (1)

ارتفاع عدد قتلى اقتحام قصر رئاسة الصومال لـ5 أشخاص

أعلنت الشرطة الصومالية، ارتفاع عدد قتلى حادث مهاجمة مسلحين لقوات الأمن المتمركزة خارج القصر الرئاسي في مقديشو إلى خمسة أشخاص من المهاجمين، إذ ذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمن والحراس تبادلوا إطلاق النار مع المهاجمين وحاولوا منعهم من الوصول إلى الفندق القريب من موقع الحادث. وأوضح الضابط بالشرطة الصومالية محمد حسين، حسبما نقلت الشبكة الأمريكية، أن الجنود قتلوا 3 مهاجمين عند المدخل المؤدي إلى القصر الرئاسي ثم قتلوا 2 آخرين على الأقل بالقرب من الفندق المجاور.
اقرأ المزيد من الأخبار
اردوغان والسراج - ليبيا

تركيا كلمة السر في طرد اليونان للسفير الليبي

أثارت اتفاقية تتعلق بالحدود البحرية في البحر المتوسط، تم التوصل إليها بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، الكثير من الجدل، وتسببت في أزمة بين اليونان وليبيا، حيث ستتيح تلك الاتفاقية لتركيا الوصول إلى منطقة اقتصادية عبر البحر المتوسط. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقع على الاتفاقية مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز سراج، والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها، كما وقع الاثنان اتفاقا للتعاون الأمني. وزاد الاتفاق من حدة التوتر في النزاع المستمر مع اليونان وقبرص ومصر، بشأن حقوق التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.
فايز-السراج

مسؤول ليبي: اتفاق السراج وأردوغان «رخيص» بين من لا يملك ومن لا يستحق

وصف نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي فتحي المجبري، الاتفاق الذي أبرمه رئيس حكومة طرابلس فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن الحدود البحرية، بأنه "اتفاق رخيص بين من لا يملك ومن لا يستحق"، وقال في مقابلة خاصة مع قناة "سكاي نيوز" الفضائية، اليوم الجمعة، إن: "الطريقة التي جرى بها توقيع وإقرار الاتفاقية، توحي بأنها صفقة رخيصة بين من لا يملك ومن لا يستحق، إذ ضيعت فيها المصلحة الوطنية الليبية من أجل الحصول على الفتات لمساعدة جماعات إرهابية تساند فائز السراج".
اردوغان والسراج - ليبيا

اليونان تطرد السفير الليبي على خلفية اتفاق أردوغان والسراج

طردت اليونان اليوم الجمعة السفير الليبي لديها، على خلفية النزاع حول الاتفاق الموقع بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية. وقال وزير الخارجية اليوناني "نيكوس ديندياس" حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، إنه تم استدعاء السفير الليبي إلى الوزارة لإبلاغه بالقرار، مشيرا إلى أنه تم منحه 72 ساعة من أجل مغادرة البلاد. وأضاف ديندياس إن هذا الاتفاق يعد انتهاكا صارخا لقانون البحار والحقوق السيادية لليونان والدول الأخرى، كما أنه يعد محاولة متعمدة لإثارة التوتر على المستويين الثنائي والإقليمي.
محمود-شعراوي

اتفاق بين مصر والاتحاد الأوروبي بـ9 ملايين يورو

قال محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في تصريح له، اليوم الخميس، إن الوزارة توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتوفير 9 ملايين يورو، لتمويل البرامج الخاصة بتطوير الإطار المؤسسي للحكم المحلي، ودعم كفاءة وتميز الوحدات المحلية وقدرتها على أداء مهامها وفقا لقواعد اللامركزية، بما يمكنها من الاستجابة الفعالة لاحتياجات السكان والتنمية المستدامة في مختلف محافظات مصر، موضحا أن البرامج التي سيتم تمويلها من جانب الاتحاد الأوروبي تشمل (برنامج تحسين مهارات المرأة القيادية) الهادف إلى إنشاء وحدة مركزية لتمكين المرأة في الوزارة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]