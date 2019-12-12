برلمانية: مصر آمنة وتتمتع بمناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية

تحرير:أ.ش.أ ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م

النواب

قالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ماريان عازر، إن مصر استطاعت تحقيق الأمن والأمان رغم الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ؛ حيث تمكنت من دحر الإرهاب عبر استراتيجية شاملة لمجابهته. وأكدت ماريان عازر فى بيان صحفى اليوم الخميس، أن مصر تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية من كل دول العالم ؛ منوهة إلى أن مصر أنجزت العديد من الإصلاحات التشريعية والتنفيذية لخلق مناخ جاذب للاستثمارات ، بالإضافة إلى ما تم في مجال البنية التحتية والمشروعات القومية الجاري تنفيذيها والتي تتيح فرصا واعدة في هذا الشأن ، كما يعمل البرلمان بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على إزالة كافة العوائق التي تقف أمام الاستثمار والمستثمرين.

وأشار البيان إلى أن ذلك جاء خلال استقبال ماريان عازر بمقر مجلس النواب أمس لوفد كندي يضم النائب بيير بول هوس وأعضاء السفارة الكندية بالقاهرة.وأشادت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالعلاقات المتميزة بين مصر وكندا في كافة المجالات ، وقالت إنها تتسم بالإيجابية والتفاهم، والمستندة لقواسم مشتركة لتحقيق المصالح