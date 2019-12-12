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برلمانية: مصر آمنة وتتمتع بمناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية

تحرير:أ.ش.أ ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م
النواب
النواب
قالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ماريان عازر، إن مصر استطاعت تحقيق الأمن والأمان رغم الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ؛ حيث تمكنت من دحر الإرهاب عبر استراتيجية شاملة لمجابهته. وأكدت ماريان عازر فى بيان صحفى اليوم الخميس، أن مصر تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية من كل دول العالم ؛ منوهة إلى أن مصر أنجزت العديد من الإصلاحات التشريعية والتنفيذية لخلق مناخ جاذب للاستثمارات ، بالإضافة إلى ما تم في مجال البنية التحتية والمشروعات القومية الجاري تنفيذيها والتي تتيح فرصا واعدة في هذا الشأن ، كما يعمل البرلمان بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على إزالة كافة العوائق التي تقف أمام الاستثمار والمستثمرين.
وأشار البيان إلى أن ذلك جاء خلال استقبال ماريان عازر بمقر مجلس النواب أمس لوفد كندي يضم النائب بيير بول هوس وأعضاء السفارة الكندية بالقاهرة.وأشادت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالعلاقات المتميزة بين مصر وكندا في كافة المجالات ، وقالت إنها تتسم بالإيجابية والتفاهم، والمستندة لقواسم مشتركة لتحقيق المصالح
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منتدى-شباب-العالم

7 آلاف مشارك يناقشون قضايا العصر في منتدى شباب العالم

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم أن عدد المشاركين في جلسات النسخة الثالثة من المنتدى، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يبلغ نحو سبعة آلاف مشارك من مختلف أنحاء العالم، يناقشون مجموعة متنوعة من قضايا العصر في 24 جلسة و14 ورشة عمل تعقد داخل تسع قاعات في مركز المؤتمرات الدولي. ومن ناحية أخرى، انطلقت صباح اليوم الخميس فعاليات الورش التحضيرية للدورة الثالثة لمنتدى شباب العالم المقرر افتتاحه رسميًا بعد غد السبت بمدينة شرم الشيخ.
بطاريات

تهدد سلامة الطيران.. تحركات دولية لمحاصرة بطاريات الليثيوم المزورة

هل تنجح المنظمات المدنية في تصحيح مسار المخالفات الصارخه التي يرتكبها المصنعون وينعكس أثرها على الطيران والتي باتت تهدد صناعة النقل الجوي في واحد من أهم مكوناتها وهو السلامة الجوية للراكب ولطاقم الطائرة. عدد كبير من المنظمات الدولية يتحرك بكثافة لدفع الحكومات لتضييق الخناق على مصنعي البضائع الخطرة والتي ثبت أنها تمثل تهديدا مباشرا لسلامة وأمان الرحلات أثناء نقلها سواء مع الراكب أو في صورة شحنة بضائع تنقل من مكان لآخر. وعلى رأس هذه البضائع الخطرة تأتي بطاريات الليثيوم المقلدة والمزورة بالمخالفة للمعايير المعتمده لتصنيعها، تأتي هذه الشحنات في قلب الجهود الرامية إلى ضمان النقل الجوّي الآمن لبطاريات الليثيوم.
السيسي

السيسي لـ«رجالة مصر»: انحنوا احترامًا للمرأة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رسالة عاجلة للرجال في مصر، قائلًا: "كونوا بحق رجال مروءة وشهامة واعتدال وتوازن.. انحنوا احترامًا وتقديرًا للمرأة، أنا أقول لكم كلمة التطرف والإرهاب جعل الناس كلها ترى الدين الذي نؤمن به بخوف رغم أن الأديان كلها آتية من مصدر واحد".
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السيسي: لن أوقع على قانون لا ينصف المرأة المصرية

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة إلى المرأة المصرية، قائلًا: "أقول لكم لسنا نحن من نعطيكم مكانتكم، بل أنتم تتقدموا الصفوف وتأخذوا المكان والمكانة التي تستحقونها، وهذا الكلام قد يؤلم أو قد يرفضه بعض الرجال، ولكن لو راعينا الإنصاف في نفوسنا وعقولنا وإحساسنا.. والحقيقة أنه لولا المرأة في العالم ما وجدت الإنسانية.. كل الإنسانية.. وهذه حقيقة أرجو أن نقولها لبعضنا البعض". وتابع الرئيس خلال جلسة "تعزيز دور المرأة الإفريقية لتحقيق السلام والأمن والتنمية"، اليوم الخميس، ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين المنعقد في أسوان: "من خلال تجربتنا في مصر فإنه في كل مرة يتم تعيين مسؤولة في الحكومة أو المحافظة أو أي مهمة، تكون المرأة هي الأكثر مسؤولية والأكثر كفاءة وانتظامًا وهي الأقل فسادًا.. إن لم تكن غير فاسدة على الإطلاق".
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تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

«تشريعية النواب» توافق على منحة توصيل الغاز الفرنسية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في جلستها اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رقم 603 لسنة 2019، بالموافقة على تعديل رقم 2 لاتفاق تنفيذ منحة الموقع بتاريخ 17 أبريل 2016، بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع فى القاهرة بتاريخ 10 أغسطس الماضي. وأكدت اللجنة عدم وجود أي مخالفة في الاتفاقيات للدستور أو القانون، وأن طريقة إقرارها تخضع للبرلمان.
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كامل الوزير يهاجم النقابات العمالية بقطاع النقل

شن كامل الوزير وزير النقل، هجوما حادا على النقابات العمالية في قطاع النقل، متهما إياهم بعرقلة أي عمليات تطوير داخل القطاع، بحجة الدفاع عن حقوق العاملين. وطالب خلال مشاركته في اجتماع لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، بضرورة وضع حد لما وصفه تجاوزات النقابات العمالية، قائلا: "النقابات العمالية بتقوي العمال على الغلط وهما مش فاهمين، كل ما اخد قرار لتطوير هيئة خاسرة، الناس تهيج ويقولك بيشردنا، إزاي مؤسسة خسرانة وعاوزة تاخد أرباح؟!، أنا جاي من مؤسسة متعرفش الكلام دا".
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رئيس النواب: حريصون على تقديم الخدمات الطبية لجنوب السودان

تفقد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال والوفد البرلماني المرافق له ؛ بحضور سفير مصر فى جوبا السفير محمد قدح اليوم الجمعة؛ العيادة المصرية في عاصمة جنوب السودان. وقال عبد العال فى ختام زيارته لجنوب السودان التى استغرقت خمسة أيام، إن استمرار العمل في هذه العيادة والحرص على جودة الخدمات الطبية التي تقدمها وزيادة مساحتها والعمل على اضافة تخصصات جديدة لها والإصرار على ذلك ؛ يأتي انعكاسا لنظرة واعية ورؤية ثاقبة لقيادة مصر السياسية، التي تولي اهتماما بالغا بالأشقاء في إفريقيا. وأشاد بجودة الخدمة الطبية التى تقدمها الدولة المصرية، وأيضا لرمزية المقابل المادي للخدمة الطبية فى هذه العيادة الذى لا يزيد على ما يعادل نصف جنيه مصري.
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7 وزراء مرشحين بقوة للخروج من الحكومة

"لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس"، ما سبق نص المادة 147 من الدستور، والمتعلقة بإجراءات التعديل الوزارى والذى من المقرر الانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة.. ووفقا لمعلومات متداولة خلال الأيام الماضية وتقارير إعلامية وترجيحات من داخل مجلس النواب، بات جليا أن تطول التعديلات الوزارية المحتملة 6 حقائب، مع تأكد تعيين وزيرا جديدا حقيبة التضامن الاجتماعي بعد تولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة.
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