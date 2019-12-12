برلمانية: مصر آمنة وتتمتع بمناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية
تحرير:أ.ش.أ
١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م
النواب
قالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ماريان عازر، إن مصر استطاعت تحقيق الأمن والأمان رغم الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ؛ حيث تمكنت من دحر الإرهاب عبر استراتيجية شاملة لمجابهته.
وأكدت ماريان عازر فى بيان صحفى اليوم الخميس، أن مصر تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية من كل دول العالم ؛ منوهة إلى أن مصر أنجزت العديد من الإصلاحات التشريعية والتنفيذية لخلق مناخ جاذب للاستثمارات ، بالإضافة إلى ما تم في مجال البنية التحتية والمشروعات القومية الجاري تنفيذيها والتي تتيح فرصا واعدة في هذا الشأن ، كما يعمل البرلمان بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على إزالة كافة العوائق التي تقف أمام الاستثمار والمستثمرين.
وأشار البيان إلى أن ذلك جاء خلال استقبال ماريان عازر بمقر مجلس النواب أمس لوفد كندي يضم النائب بيير بول هوس وأعضاء السفارة الكندية بالقاهرة.وأشادت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالعلاقات المتميزة بين مصر وكندا في كافة المجالات ، وقالت إنها تتسم بالإيجابية والتفاهم، والمستندة لقواسم مشتركة لتحقيق المصالح
وأشار البيان إلى أن ذلك جاء خلال استقبال ماريان عازر بمقر مجلس النواب أمس لوفد كندي يضم النائب بيير بول هوس وأعضاء السفارة الكندية بالقاهرة.
وأشادت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالعلاقات المتميزة بين مصر وكندا في كافة المجالات ، وقالت إنها تتسم بالإيجابية والتفاهم، والمستندة لقواسم مشتركة لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين في شتى المجالات.
وأكدت ماريان عازر للوفد الكندى أهمية زيادة السائحين الكنديين لمصر في ظل ما تتمتع به من مقومات شاملة من حيث المقاصد والمعالم السياحية فضلاً عن الأمن في مصر وطبيعة الشعب المصرى الودود والمضياف.
ولفتت إلى الخطر الذى تمثله الجماعات الإرهابية والمتطرفة وأن مصر من منطلق حرصها على شركائها و في إطار خبراتها في هذا الشأن فإنها دوما ما تحذر أصدقاءها من خطر هذه الجماعات التي تستغل الحريات التي تمنحها بعض الدول في نشر أفكارها الإرهابية.
قال البرلماني الكندى إن كندا تنظر إلى مصر كبلد كبير في المنطقة كما أنها تعد مدخلاً هاماً للقارة الإفريقية؛ مثمنا دور مصر الريادى في المنطقة والعالم.
واصطحبت ماريان عازر الوفد الكندى في جولة تفقدية بالمتحف البرلماني بمجلس النواب حيث أثنى الوفد على عراقة التجربة البرلمانية ورسوخها وتطور الحياة النيابية فى مصر.