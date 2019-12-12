سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الإسكان: حملات لضبط «التكاتك» بمدينتي دمياط وبدر

تحرير:أ.ش.أ ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م
توك توك
توك توك
قال رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة محمد رجب، إنه تم شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الأرصفة وأمام المحال التجارية والكافيتريات شملت عدة أنحاء بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بالتنسيق مع شرطة والمرافق وقسم شرطة المدينة والإدارات المختصة. وأضاف رجب في بيان لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس: "تمت مصادرة المضبوطات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال المخالفين"، مشيراً إلى أنه تم التنبيه على مسئولي جهاز المدينة بمتابعة ما تم إزالته لعدم العودة للمخالفة مرة أخرى.
وفي سياق متصل، قال رئيس جهاز تنمية مدينة بدر المهندس عمار مندور، إنه تم شن حملة ليلية مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات وضبط مركبات (التوك توك) بعدة مناطق بالمدينة، شملت الحي الخامس بمناطق (النرجس – الياسمين)، والحي الثاني بالمجاورة الرابعة إسكان المحافظة، والحي الأول بالمجاورات (2 و3).وقال المهندس عمار
اقرأ المزيد
منتدى-شباب-العالم

7 آلاف مشارك يناقشون قضايا العصر في منتدى شباب العالم

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم أن عدد المشاركين في جلسات النسخة الثالثة من المنتدى، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يبلغ نحو سبعة آلاف مشارك من مختلف أنحاء العالم، يناقشون مجموعة متنوعة من قضايا العصر في 24 جلسة و14 ورشة عمل تعقد داخل تسع قاعات في مركز المؤتمرات الدولي. ومن ناحية أخرى، انطلقت صباح اليوم الخميس فعاليات الورش التحضيرية للدورة الثالثة لمنتدى شباب العالم المقرر افتتاحه رسميًا بعد غد السبت بمدينة شرم الشيخ.
بطاريات

تهدد سلامة الطيران.. تحركات دولية لمحاصرة بطاريات الليثيوم المزورة

هل تنجح المنظمات المدنية في تصحيح مسار المخالفات الصارخه التي يرتكبها المصنعون وينعكس أثرها على الطيران والتي باتت تهدد صناعة النقل الجوي في واحد من أهم مكوناتها وهو السلامة الجوية للراكب ولطاقم الطائرة. عدد كبير من المنظمات الدولية يتحرك بكثافة لدفع الحكومات لتضييق الخناق على مصنعي البضائع الخطرة والتي ثبت أنها تمثل تهديدا مباشرا لسلامة وأمان الرحلات أثناء نقلها سواء مع الراكب أو في صورة شحنة بضائع تنقل من مكان لآخر. وعلى رأس هذه البضائع الخطرة تأتي بطاريات الليثيوم المقلدة والمزورة بالمخالفة للمعايير المعتمده لتصنيعها، تأتي هذه الشحنات في قلب الجهود الرامية إلى ضمان النقل الجوّي الآمن لبطاريات الليثيوم.
السيسي

السيسي لـ«رجالة مصر»: انحنوا احترامًا للمرأة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رسالة عاجلة للرجال في مصر، قائلًا: "كونوا بحق رجال مروءة وشهامة واعتدال وتوازن.. انحنوا احترامًا وتقديرًا للمرأة، أنا أقول لكم كلمة التطرف والإرهاب جعل الناس كلها ترى الدين الذي نؤمن به بخوف رغم أن الأديان كلها آتية من مصدر واحد".
السيسي (5)

السيسي: لن أوقع على قانون لا ينصف المرأة المصرية

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة إلى المرأة المصرية، قائلًا: "أقول لكم لسنا نحن من نعطيكم مكانتكم، بل أنتم تتقدموا الصفوف وتأخذوا المكان والمكانة التي تستحقونها، وهذا الكلام قد يؤلم أو قد يرفضه بعض الرجال، ولكن لو راعينا الإنصاف في نفوسنا وعقولنا وإحساسنا.. والحقيقة أنه لولا المرأة في العالم ما وجدت الإنسانية.. كل الإنسانية.. وهذه حقيقة أرجو أن نقولها لبعضنا البعض". وتابع الرئيس خلال جلسة "تعزيز دور المرأة الإفريقية لتحقيق السلام والأمن والتنمية"، اليوم الخميس، ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين المنعقد في أسوان: "من خلال تجربتنا في مصر فإنه في كل مرة يتم تعيين مسؤولة في الحكومة أو المحافظة أو أي مهمة، تكون المرأة هي الأكثر مسؤولية والأكثر كفاءة وانتظامًا وهي الأقل فسادًا.. إن لم تكن غير فاسدة على الإطلاق".
اقرأ المزيد من الأخبار
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

الإسكان: تنفيذ 11 مشروعًا في الإسماعيلية بـ 823 مليون جنيه

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يجري تنفيذ 4 مشروعات لمياه الشرب، و7 مشروعات للصرف الصحي، بمحافظة الإسماعيلية، بتكلفة 823 مليون جنيه، لخدمة نحو نصف مليون نسمة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعاً حتى شهر سبتمبر 2020. وبالنسبة لمشروعات مياه الشرب، قال الدكتور عاصم الجزار -في بيان الوزارة اليوم الخميس، إنه يتم تنفيذ مشروع محطة مياه مدينة المستقبل، بطاقة 34/68 ألف م3/يوم، ومشروع استكمال محطة مياه الشرب المدمجة بقرية أبو طفيلة، بطاقة ألفى م3/يوم، ومشروع محطة مياه المحسمة فائقة الترشيح، بطاقة 5 آلاف م3/يوم، ومشروع محطة مياه القصاصين فائقة الترشيح، بطاقة 15 ألف م3/يوم.
وحدة سكنية اقتصادية

الإسكان تطرح شقق استثمارية في بورسعيد ودمياط

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اليوم الأحد، عن طرح وحدات سكنية جديدة ضمن مشروع الشقق الاستثمارية في محافظتي بورسعيد ودمياط، على أن يبدأ التقديم للحجز يوم 15 ديسمبر المقبل، والوحدة عبارة عن 3 غرف وصالة تتراوح مساحتها ما بين 120 و146 مترا في محافظة بورسعيد، و105 أمتار و120 مترا في محافظة دمياط، على أن تتم عمليات التنفيذ خلال 36 شهرا، وتتراوح أسعار الشقة في محافظة بورسعيد من 820 ألف جنيه وحتى 950 ألف جنيه على أن يكون مقدم الحجز 135 ألف جنيه.
طقس (3)

طقس اليوم دافئ.. وأمطار على السواحل الشمالية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على باقي الانحاء نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
السيسى-يتفقد-محور-روض-الفرج-تمهيدا-لافتتاحه (1)

السيسي يتفقد مدينة الأثاث: يجب دعم أصحاب الورش

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية بمدينة دمياط للأثاث، على هامش افتتاحه عددا من المشروعات التنموية في نطاق محافظة دمياط، واستمع الرئيس إلى شرح تفصيلي لسير العمل بالمدينة ومراحل الإنتاج، كما استمع لمطالب أصحاب الورش والعاملين بها والمعوقات التي تواجههم، حيث وجه الرئيس الحكومة بدعمهم وحل المشاكل التي تواجه الصناعة، كما تفقد المعرض الدائم لمنتجات مدينة دمياط للأثاث، كما حرص على التقاط صورة تذكارية مع عدد من أصحاب الورش بمدينة دمياط للأثاث.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]