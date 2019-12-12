الإسكان: حملات لضبط «التكاتك» بمدينتي دمياط وبدر

تحرير:أ.ش.أ ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م

توك توك

قال رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة محمد رجب، إنه تم شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الأرصفة وأمام المحال التجارية والكافيتريات شملت عدة أنحاء بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بالتنسيق مع شرطة والمرافق وقسم شرطة المدينة والإدارات المختصة. وأضاف رجب في بيان لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس: "تمت مصادرة المضبوطات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال المخالفين"، مشيراً إلى أنه تم التنبيه على مسئولي جهاز المدينة بمتابعة ما تم إزالته لعدم العودة للمخالفة مرة أخرى.

وفي سياق متصل، قال رئيس جهاز تنمية مدينة بدر المهندس عمار مندور، إنه تم شن حملة ليلية مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات وضبط مركبات (التوك توك) بعدة مناطق بالمدينة، شملت الحي الخامس بمناطق (النرجس – الياسمين)، والحي الثاني بالمجاورة الرابعة إسكان المحافظة، والحي الأول بالمجاورات (2 و3).وقال المهندس عمار