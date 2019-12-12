السيسي: لن أوقع على قانون لا ينصف المرأة المصرية

تحرير:أ.ش.أ ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م

السيسي

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة إلى المرأة المصرية، قائلًا: "أقول لكم لسنا نحن من نعطيكم مكانتكم، بل أنتم تتقدموا الصفوف وتأخذوا المكان والمكانة التي تستحقونها، وهذا الكلام قد يؤلم أو قد يرفضه بعض الرجال، ولكن لو راعينا الإنصاف في نفوسنا وعقولنا وإحساسنا.. والحقيقة أنه لولا المرأة في العالم ما وجدت الإنسانية.. كل الإنسانية.. وهذه حقيقة أرجو أن نقولها لبعضنا البعض". وتابع الرئيس خلال جلسة "تعزيز دور المرأة الإفريقية لتحقيق السلام والأمن والتنمية"، اليوم الخميس، ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين المنعقد في أسوان: "من خلال تجربتنا في مصر فإنه في كل مرة يتم تعيين مسؤولة في الحكومة أو المحافظة أو أي مهمة، تكون المرأة هي الأكثر مسؤولية والأكثر كفاءة وانتظامًا وهي الأقل فسادًا.. إن لم تكن غير فاسدة على الإطلاق".

ووجه الرئيس حديثه إلى الحضور قائلًا: "أقول هذا الكلام لأنها فرصة لكم لكي تروا تجربة عملية حقيقية عشناها في مصر وأقولها وأقدمها للناس لكي يستفيدوا منها ولا يفقدوا الفرصة، ألا وهي فرصة مشاركة المرأة وتقدمها إلى جانب الرجل.. فرصة وليس أي شيء آخر، أعطوا لبلادكم الفرصة".واستطرد: "يتبقى شيء، الدكتورة مايا