السيسي لـ«رجالة مصر»: انحنوا احترامًا للمرأة

تحرير:أ.ش.أ ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م

السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رسالة عاجلة للرجال في مصر، قائلًا: "كونوا بحق رجال مروءة وشهامة واعتدال وتوازن.. انحنوا احترامًا وتقديرًا للمرأة، أنا أقول لكم كلمة التطرف والإرهاب جعل الناس كلها ترى الدين الذي نؤمن به بخوف رغم أن الأديان كلها آتية من مصدر واحد".

وأضاف الرئيس خلال جلسة "تعزيز دور المرأة الإفريقية لتحقيق السلام والأمن والتنمية"، اليوم الخميس، ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين المنعقد في أسوان: "ربنا سبحانه وتعالى، والرسول الكريم يقول قبل وفاته وصيتين واحدة منهما تتعلق بالعبادة والثانية تتعلق بالحياة، التي تتعلق