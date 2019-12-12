السيسي لـ«رجالة مصر»: انحنوا احترامًا للمرأة
تحرير:أ.ش.أ
١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م
السيسي
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رسالة عاجلة للرجال في مصر، قائلًا: "كونوا بحق رجال مروءة وشهامة واعتدال وتوازن.. انحنوا احترامًا وتقديرًا للمرأة، أنا أقول لكم كلمة التطرف والإرهاب جعل الناس كلها ترى الدين الذي نؤمن به بخوف رغم أن الأديان كلها آتية من مصدر واحد".
وأضاف الرئيس خلال جلسة "تعزيز دور المرأة الإفريقية لتحقيق السلام والأمن والتنمية"، اليوم الخميس، ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين المنعقد في أسوان: "ربنا سبحانه وتعالى، والرسول الكريم يقول قبل وفاته وصيتين واحدة منهما تتعلق بالعبادة والثانية تتعلق بالحياة، التي تتعلق
وأضاف الرئيس خلال جلسة "تعزيز دور المرأة الإفريقية لتحقيق السلام والأمن والتنمية"، اليوم الخميس، ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين المنعقد في أسوان: "ربنا سبحانه وتعالى، والرسول الكريم يقول قبل وفاته وصيتين واحدة منهما تتعلق بالعبادة والثانية تتعلق بالحياة، التي تتعلق بالحياة قال فيها "استوصوا بالنساء خيرًا"، عايزين نشوف هنعمل إيه خير عشان ننفذ هذه الوصية التي هي إكرام المرأة.. احترام المرأة، لما نيجي النهاردة نتكلم أن فيه "دواعش او بوكو حرام" ويجي يسيء للمرأة، مش عايز أقول التعبير الصعب الأخر يسيء للمرأة ويؤذيها، والله ده لا دين ولا رجولة".
واختتم الرئيس كلمته: "أنا من هنا بقول لكل السيدات في مصر وفي إفريقيا وفي العالم كل الاحترام وكل التقدير وكل الاعتزاز لكن، وتقدمن وخذن مكانكن الذي تستحقونه.. شكرًا جزيلًا".
ووجه الرئيس رسالة إلى المرأة المصرية، قائلًا: "أقول لكم لسنا نحن من نعطيكم مكانتكم، بل أنتم تتقدموا الصفوف وتأخذوا المكان والمكانة التي تستحقونها، وهذا الكلام قد يؤلم أو قد يرفضه بعض الرجال، ولكن لو راعينا الإنصاف في نفوسنا وعقولنا وإحساسنا.. والحقيقة أنه لولا المرأة في العالم ما وجدت الإنسانية.. كل الإنسانية.. وهذه حقيقة أرجو أن نقولها لبعضنا البعض".