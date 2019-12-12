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ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 662 جنيها

تحرير:رنا عبد الصادق ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1473 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 662 جنيهًا. عيار 24: 757 جنيهًا. عيار 18: 567 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5296 جنيها. وكان الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر قد تراجع خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 7%، بحسب تقرير المجلس العالمي للذهب. وانخفض
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وزارة-المالية

المالية: الحكومة جادة في خفض الدين العام إلى 83%

قال أحمد كوجك نائب وزير المالية، إن الحكومة جادة في سعيها نحو خفض الدين العام، موضحا أن الحكومة تستهدف تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في 30 يونيو 2020 إلى 83%. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب مصطفى سالم، اليوم الخميس، لمناقشة موقف الدين العام الحكومي والأعباء المترتبة عليه من واقع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

مبادرة لتخفيض سعر المكرونة الموردة لوزارة التموين

أعلن النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، عن مبادرة جديدة لتخفيض أسعار المكرونة التي توردها الغرفة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لطرحها ضمن المقررات التموينية. وقال حسانين في بيان له اليوم، الخميس، إنه تم الاتفاق مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على توريد المكرونة للوزارة لطرحها للمواطنين على بطاقات التموين بسعر 6 جنيهات و900 قرش للكيلو بدلًا من 7 جنيهات و300 قرش للكيلو؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في تخفيف العبء عن المواطنين.
وزير-الماليه

المالية: نستهدف تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، اجتماعًا مشتركًا، اتفقا خلاله على مواصلة إجراءات تطوير منظومة العمل بالموانئ، والتحول التدريجي إلى منظومة «النافذة الواحدة» القومية للتجارة الخارجية؛ بما يسهم في تقليل زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي «تسهيل التجارة عبر الحدود»، ومؤشر «أداء الأعمال» على النحو الذي يساعد في تحفيز بيئة الاستثمار، وجذب استثمارات جديدة، وتشجيع المستثمرين على التوسع في مشروعاتهم بما يخلق المزيد من فرص العمل، ويؤدي إلى تعزيز بنية الاقتصاد الكلي.
وزارة-المالية

خفض العجز والديون.. أبرز ملامح موازنة مصر 2020-2021

تستهدف الحكومة تنفيذ مجموعة من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية خلال العام المالي المقبل 2020-2021، كما تستهدف الحكومة أيضا في الموازنة الجديدة 2021، استكمال إجراءات الضبط المالي بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري. وبحسب البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، فإن الدولة تسعى إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، إلى جانب خفض عجز الموازنة والدين العام مع تخصيص مزايا ضريبية وأخرى لتخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين خلال موازنة العام المقبل 2020-2021.
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الذهب (2)

أسعار الذهب تعاود الهبوط وعيار 21 يسجل 659 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1459 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
اسعار-الذهب-دهب (6)

أسعار الذهب تواصل الصعود وعيار 21 يسجل 661 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا جديدا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلية، ليرتفع سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1482 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017، وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
اسعار-الذهب-دهب (5)

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 658 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، ليترفع سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1470 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

أسعار الذهب تتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 655 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1459 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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