الداخلية تعيد فتاة من الصم والبكم لأسرتها بالقاهرة

١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م

الداخلية

دور مجتمعي لا يقل أهمية عن نظيره الأمني يحظى باهتمام وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ويظهر بشكل واضح في توجيهاته المستمرة لكبار مساعديه ومدراء الأمن على مستوى الجمهورية ببناء جسور الثقة والتعاون مع المواطنين من خلال تعظيم الخدمات الإنسانية والإجتماعية لاسيما تذليل كافة العقبات التى تواجه المواطنين فى تقديم بلاغاتهم. وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ من أحد المواطنين بالعثور على فتاة فى العقد الثانى من العمر يرجح أن تكون من "الصم والبكم"، ولم يستطع التوصل لأهليتها.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتم تقديم الرعاية اللازمة للفتاة المشار إليها، وكذا إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للبحث عن أهليتها.. حيث أمكن التوصل لأهلية الفتاة، وتم تسليمها لوالدها (موظف بجامعة المنصورة - مقيم "ميت غمر" بالدقهلية) وتعهدوا بحسن رعايتها.من جانبه أعرب والد الطفلة عن شكره

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتم تقديم الرعاية اللازمة للفتاة المشار إليها، وكذا إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للبحث عن أهليتها.. حيث أمكن التوصل لأهلية الفتاة، وتم تسليمها لوالدها (موظف بجامعة المنصورة - مقيم "ميت غمر" بالدقهلية) وتعهدوا بحسن رعايتها.



من جانبه أعرب والد الطفلة عن شكره وتقديره للدور الإنسانى الذى قام به رجال الشرطة فى التواصل معه وإعادة نجلته له.



من ناحية أخرى قام قطاع الأمن الاجتماعي بوزارة الداخلية، ممثلاً فى إدارة شرطة الرعاية اللاحقة، بتوزيع العديد من المساعدات العينية لـ345 حالة من أُسر المسجونين والمفرج عنهم وذوى الهمم من تلك الأسر.



