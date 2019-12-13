بالمشي وشاي الأعشاب.. تخلص من الانتفاخ في الكريسماس

تناول الألياف خلال موسم الاحتفال لمنع الانتفاخ، حيث إنها مهمة لتحسين الهضم وانتظام حركة الأمعاء بالإضافة إلى منع الإمساك الذي يساعد في الشعور بالامتلاء والانتفاخ
أيام قليلة تفصلنا عن الاحتقال بالكريسماس، وغالبا ما تكون في حاجة إلى أن تصبح في وزن مثالي من أجل التمتع بكل ما تأكله خلال هذه المناسبة، وفي بعض الأحيان قد يصيبك الانتفاخ نتيجة تنوع الأصناف والتي لا تستطيع تفويتها بين أصدقائك وأسرتك.
ووفقا للمعالجة الغذائية كلير بارنز، فإن الغذاء البديل للبن يعتبر كابوسا لأنه قد يسبب الانتفاخ وزيادة الوزن، كما تشير إلى أن عيد الميلاد لا يحتاج إلى أن يكون ملوثا بالانتفاخ - وهناك طرق كثيرة لمعالجة المشكلة، كما يمكن التعامل مع مشاكل البطن وفقدان الوزن، وفقا لما ذكره موقع "ذا صن" البريطاني.
1- المشي قليلا خير من الجلوس من المنزل
بعض الأشخاص يفضلون الجلوس في منازلهم أو التجمع العائلي ومقابلة الأصدقاء داخل المنزل في الدفء مع تشغيل المدفئة عن الذهاب في الخارج والاحتفال بالكريسماس مع لسعات البرد، ولكن ما يجب معرفته أن المشي المفتاح الرئيسي للتخلص من انتفاخ البطن وحرق الطعام الذي تتناوله وسط
1- المشي قليلا خير من الجلوس من المنزل
بعض الأشخاص يفضلون الجلوس في منازلهم أو التجمع العائلي ومقابلة الأصدقاء داخل المنزل في الدفء مع تشغيل المدفئة عن الذهاب في الخارج والاحتفال بالكريسماس مع لسعات البرد، ولكن ما يجب معرفته أن المشي المفتاح الرئيسي للتخلص من انتفاخ البطن وحرق الطعام الذي تتناوله وسط التجمعات ولا تدري الكميات التي كان عليك تناولها حقا.
وقالت كلير: "بينما من السهل الشعور بالخمول بعدما تتناول الكثير من الطعام على الغداء في الكريسماس والشعور بالتدفئة فيمكنك الخروج من المنزل والمشي لمدة نصف ساعة على الأقل، حيث أظهرت الأبحاث إن الجسم يحتفظ بنسبة كبيرة من الغاز في المعدة في حالة الاستراحة بعد تناول الطعام، ولهذا فإن ممارسة التمارين الرياضية، يقلل من أعراض الانتفاخ والتخلص من الغازات المخزنة في المعدة وبالتالي لا تشعر بأن بطنك منتفخة.
2- تناول المزيد من الألياف
غالبا ما توجد الأطعمة الدسمة والمليئة بالكربوهيدرات في طبقك بالكريسماس أكثر من الألياف كالموجودة في الخضروات، ولهذا شددت "كلير" على أنه من الضروري تناول المزيد من الألياف خلال موسم الاحتفال لمنع الانتفاخ، حيث أوضحت إن الألياف مهمة لتحسين الهضم وانتظام حركة الأمعاء، بالإضافة إلى منع الإمساك الذي يساعد في الشعور بالامتلاء والانتفاخ أيضا.
وأشارت إلى أن الألياف القابلة للذوبان لها فوائد عظيمة لبكتيريا الامعاء الجيدة التي تنتج المزيد من المغذيات للجسم لمساعدته على امتصاص المعادن الموجودة في الأطعمة، ولهذا يجب أن يكون نصف الطبق ممتلئا بالخضروات في الكريسماس، بالإضافة إلى الحصول على مكملات الألياف مثل البروبيوتيك المفيد.
3- تمارينات تساعد على الاسترخاء
بالإضافة إلى ممارسة المشي التي دعت إليها المعالجة الغذائية، فتوصي يتجربة بعض تمارين الاسترخاء التي تمنع الانتفاخ مثل اليوجا والبيلاتس، بالإضافة إلى التأمل، فجميعها تساعد في استرخاء الجسم وتحسين صحة الجهاز العصبي والهضم.
التمدد والالتواء للبطن خلال ممارسة اليوجا ربما يقلل الانتفاخ، فغالبا ما ستشعر بالراحة في كل حركة تقوم بها في منزلك، وفي النهاية، ربما مشاركتك في فصول اليوجا يمدك بالفوائد أكثر.
4- تجربة شاي الأعشاب
الجلوس وبجانبك كوب من شاي الأعشاب في الكريسماس ربما يكون مذهلا خاصة عندما تشعر بمشاكل في بطنك، حيث تقول كلير:"إذا كنت تشعر بالامتلاء وأنك غير قادر على الاحتفال سيكون لشاي الأعشاب مثل النعناع أو الزنجبيل آثار مهدئة على الهضم، كما أن الشمر من أكثر الأعشاب التي تخلصك من الانتفاخ.
يمكنك وضع ملعقة من أعشاب الشمر في الماء المغلي وتركه لدقائق، ثم شربه بعد تناول الطعام أو حتى مضغ بذور الشمر حيث لها نفس التأثير.
5- افحص عملية الهضم
كلما تقدمت في العمر، فإن أحماض المعدة وإنزيمات الهضم تقل، وهذا يصعب على الجسم عملية كسر الطعام ليكون جاهزا للامتصاص، لذا توصي "كلير" بالنظر إلى البراز لرؤية ما إذا كان الطعام مهضوما جيدا، وذلك لأن هذا الأمر يشير إلى أن عملية الهضم لا تعمل جيدا، كما أن الأطعمة التي لم تهضم جيدا تخمر وتسبب الغازات والانتفاخات، لذا يمكنك تناول الأناناس والبابايا إلى جانب المانجو، حيث يتحتوي جميعها على إنزيمات تساعد في كسر الطعام.