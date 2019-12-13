بالمشي وشاي الأعشاب.. تخلص من الانتفاخ في الكريسماس

تناول الألياف خلال موسم الاحتفال لمنع الانتفاخ، حيث إنها مهمة لتحسين الهضم وانتظام حركة الأمعاء بالإضافة إلى منع الإمساك الذي يساعد في الشعور بالامتلاء والانتفاخ

تحرير:فيروز ياسر ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

التخلص من الانتفاخ في الكريسماس

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتقال بالكريسماس، وغالبا ما تكون في حاجة إلى أن تصبح في وزن مثالي من أجل التمتع بكل ما تأكله خلال هذه المناسبة، وفي بعض الأحيان قد يصيبك الانتفاخ نتيجة تنوع الأصناف والتي لا تستطيع تفويتها بين أصدقائك وأسرتك. ووفقا للمعالجة الغذائية كلير بارنز، فإن الغذاء البديل للبن يعتبر كابوسا لأنه قد يسبب الانتفاخ وزيادة الوزن، كما تشير إلى أن عيد الميلاد لا يحتاج إلى أن يكون ملوثا بالانتفاخ - وهناك طرق كثيرة لمعالجة المشكلة، كما يمكن التعامل مع مشاكل البطن وفقدان الوزن، وفقا لما ذكره موقع "ذا صن" البريطاني.

1- المشي قليلا خير من الجلوس من المنزل بعض الأشخاص يفضلون الجلوس في منازلهم أو التجمع العائلي ومقابلة الأصدقاء داخل المنزل في الدفء مع تشغيل المدفئة عن الذهاب في الخارج والاحتفال بالكريسماس مع لسعات البرد، ولكن ما يجب معرفته أن المشي المفتاح الرئيسي للتخلص من انتفاخ البطن وحرق الطعام الذي تتناوله وسط