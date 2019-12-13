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بالمشي وشاي الأعشاب.. تخلص من الانتفاخ في الكريسماس

تناول الألياف خلال موسم الاحتفال لمنع الانتفاخ، حيث إنها مهمة لتحسين الهضم وانتظام حركة الأمعاء بالإضافة إلى منع الإمساك الذي يساعد في الشعور بالامتلاء والانتفاخ
تحرير:فيروز ياسر ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
التخلص من الانتفاخ في الكريسماس
التخلص من الانتفاخ في الكريسماس
أيام قليلة تفصلنا عن الاحتقال بالكريسماس، وغالبا ما تكون في حاجة إلى أن تصبح في وزن مثالي من أجل التمتع بكل ما تأكله خلال هذه المناسبة، وفي بعض الأحيان قد يصيبك الانتفاخ نتيجة تنوع الأصناف والتي لا تستطيع تفويتها بين أصدقائك وأسرتك. ووفقا للمعالجة الغذائية كلير بارنز، فإن الغذاء البديل للبن يعتبر كابوسا لأنه قد يسبب الانتفاخ وزيادة الوزن، كما تشير إلى أن عيد الميلاد لا يحتاج إلى أن يكون ملوثا بالانتفاخ - وهناك طرق كثيرة لمعالجة المشكلة، كما يمكن التعامل مع مشاكل البطن وفقدان الوزن، وفقا لما ذكره موقع "ذا صن" البريطاني.
1- المشي قليلا خير من الجلوس من المنزل بعض الأشخاص يفضلون الجلوس في منازلهم أو التجمع العائلي ومقابلة الأصدقاء داخل المنزل في الدفء مع تشغيل المدفئة عن الذهاب في الخارج والاحتفال بالكريسماس مع لسعات البرد، ولكن ما يجب معرفته أن المشي المفتاح الرئيسي للتخلص من انتفاخ البطن وحرق الطعام الذي تتناوله وسط
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مكملات-الحديد

«أرز الخميرة الحمراء»|3 مكملات غذائية تحسن صحة القلب

على مدار سنوات، غالبا ما شاهدت الكثير من الإعلانات عن المكملات الغذائية بينما تتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بين ما توعد به تلك الإعلانات هو الحصول على منتجات تساعد في فقدان الوزن وجعل البشرة أنقى، بالإضافة إلى تحسين صحة القلب، لكن يقول الخبراء أن العديد من الإعلانات المزعومة غالبا ما تكون غير حقيقية. عندما يتعلق الأمر بصحة القلب، فقد زعم تقرير نشر في مجلة Methodist DeBakey Cardiovascularl أن هذه المكملات الغذائية الثلاثة هي ما تساعد القلب حقا، وذلك حسبما ذكر موقع Healthline.
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لماذا تحتاج إلى التبول المتكرر في الشتاء؟

منذ بدأ فصل الشتاء، وغالبا ما تدخل الحمام كثيرا، وتشعر بحاجتك إلى التبول أكثر من المعتاد خاصة في منتصف الليل دون علمك بما يحدث لك ومدى مخاطره عليك. وفقا لما قاله الخبراء فإنه من الشائع الشعور بالحاجة المتكررة إلى دخول الحمام أثناء الفترات التي يكون فيها الطقس باردا، فهذا الأمر يؤدي إلى عملية بيولوجية تسمى "إدرار البول" التي تحدث عندما تنخفض درجة حرارة الجسم، لذا شرحت ديانا جال، في الخدمة الطبية، سبب حدوث هذه العملية، وماذا تحتاج لتعرف عنها؟.. وفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطاني.
الزهايمر

دراسة: تناول 5 أكواب من القهوة يحمي من ألزهايمر

إذا لم يبدأ يومك بعد لأنك تحتاج إلى تناول كوب من القهوة، فأنت في طريقك الصحيح، لتفضيلك هذا المشروب الذي في الغالب لا تعرف أنه يمكنه تقليل خطر تطور الإصابة بألزهايمر، وفقا لما كشف عنه بعض الباحثين. كشف تقرير حديث من معهد المعلومات العلمية وفي القسم الخاص بالقهوة، أن تناول القهوة يمكن أن يساعد في تقليل الأمراض العصبية، وفي الدراسة التي تابعها الباحثون، بقيادة إليسابيت روثينبيرج، حللوا الدراسات السابقة التي نظرت في دور المكونات الغذائية الموجودة في القهوة لتقليل نسبة الإصابة بمرضَي ألزهايمر وباركنسون.
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قهوة

لا تتناول القهوة قبل السفر.. تؤدي إلى الغثيان

لعل كوبا من القهوة في الصباح من الأشياء الأساسية لدى العديد من الأشخاص، إذ تزيد من معدلات النشاط والطاقة لديهم، وتعزز من الحالة المزاجية بشكل كبير، وتحسن من الذاكرة والفهم، كما أنها محاولة جيدة لفقدان الوزن، ولكن على الجانب الآخر، يحذر الخبراء من تناول القهوة قبل السفر للخارج، إذ ينتج عنها العديد من الآثار الجانبية السلبية، التي تمنعك من التمتع برحلة هادئة؛ لذا يمكن استبدال عصير الفواكه أو الشاي الأخضر بها، كما يعد النعناع خيارا جيدا. وذلك حسبما صرح الموقع الهندي "times ofindia".
الحفاظ على الوزن في الويك إند

تجنب الـ«سناك».. اخسر وزنك قبل الكريسماس

باقي أقل من شهر على الاحتفال بالكريسماس؛ لهذا يستعد العديد من الأشخاص للحصول على وزن مثالي لارتداء الملابس التي تليق بالاحتفال، وغالبًا ما يلجأ البعض إلى الديتوكس الذي يخلّص الجسم من السموم ويساعد على زيادة معدلات الحرق. بعض الأشخاص يشعرون بأنهم بحاجة إلى الجلوس في "الساونا" أو تناول العصائر الطبيعية، وحتى تجويع أنفسهم ليكونوا أكثر نحافة، ومع ذلك تقودك سوزي بريل، إخصائية التغذية، إلى نقاش مهم حول استبدال التركيز على النظام الغذائي بالديتوكس الذي يزيل سموم الجسم. وذلك حسبما ذكر موقع "ذا صن" البريطاني.
بذور الريحان

هذه الأعشاب غنية بمضادات الأكسدة التي تنظف الدم

يعد الريحان من الأعشاب الرئيسية التي تدخل في تحضير الأكلات الإيطالية، حيث يضفى نكهة جيدة على الصوص، وبعيدا عن المقبلات، فإنه يمكن شرب شاي الريحان للتخلص من تشنجات المعدة والغازات وفقدان الشهية واحتباس السوائل ونزلات البرد. وأثبتت الأبحاث أن الريحان يخفض من مستويات الكوليسترول في الدم، كما أنه مفيد لصحة العظام؛ نظرا لمضادات الأكسدة الموجودة فيه، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة القولون العصبي. وجدت إحدى الدراسات أن زيت الريحان مضاد للميكروبات والخميرة والعفن، وذلك حسبما ذكر موقع "Daily Health Post".
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لماذا تشعر بالانتفاخ عندما تسافر على متن الطائرة؟

غالبا يكون لديك شعور غريب عندما تسافر بالطائرة، مزيج من الخوف والإثارة، وعندما تقترب من وجهتك، تشعر بمشكلة في معدتك، حتى أن بطنك ينتفخ، ويسبب هذا الأمر فتح الأزرار. في الحقيقة، السفر يسبب الانتفاخ، ولكن لا تقلق فهذه الحالة شائعة لدى الكثيرين، وذلك لأنه عندما تحلق بالطائرة يؤدي الضغط الموجود في الطائرة إلى تجمع الغاز داخل معدتك، كما أن اللبان وبعض السوائل التي تتناولها لها دور في جعلك تشعر بعدم الراحة؛ لذا إليك أسباب الانتفاخ وكيفية تجنبه، وفقا لما ذكره موقع Best Life.
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