وزير الداخلية يبحث أوجه التعاون مع نظيره الموزمبيقي

١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م

وزير الداخلية

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، اليوم الخميس، نظيره الموزمبيقي جايمو باسيليو مونتيرو، الذي يزور البلاد لحضور فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين فى أفريقيا. واستعراض الوزيران خلال اللقاء أوجه التعاون المشتركة فى مجالات الأمن المختلفة وأساليب تدعيمها، وأشاد الوزير الموزمبيقي بالجهود الدؤوبة التى تبذلها وزارة الداخلية المصرية لترسيخ مناخ الأمن والإستقرار بالبلاد وتميز أجهزتها فى مجالات مكافحة الإرهاب والجرائم الجنائية وأعرب عن تقديره لما وصلت إليه من تطور وكفاءة.

كما أشار إلى تطلعه لتوسيع قاعدة استفادة أجهزة الأمن ببلاده من الخبرات الأمنية والتدريبية المصرية في عدد من المجالات الشرطية محل الاهتمام، خاصةً في ضوء الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى.وأشاد اللواء محمود توفيق بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والروابط والقواسم المشتركة التى تجمعهما، معربا

كما أشار إلى تطلعه لتوسيع قاعدة استفادة أجهزة الأمن ببلاده من الخبرات الأمنية والتدريبية المصرية في عدد من المجالات الشرطية محل الاهتمام، خاصةً في ضوء الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى.



وأشاد اللواء محمود توفيق بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والروابط والقواسم المشتركة التى تجمعهما، معربا عن ترحيبه بتطوير مجالات التعاون الأمنى بين الجانبين، وخاصة تدريب كوادر شرطة موزمبيق بكافة المجالات الأمنية المطلوبة انطلاقاً من حرص الوزارة على دعم ومساندة أجهزة الشرطة والأمن الأفريقية، وما توليه مصر وقيادتها السياسية من اهتمام بالغ بالانفتاح والتعاون مع دول القارة.



وأكد الجانبان على تطابق الرؤى فيما يتصل بالتعامل مع التحديات الأمنية مع ضرورة مواصلة التنسيق ووتبادل المعلومات الأمنية محل الاهتمام المشترك من خلال قنوات الاتصال المعنية.



