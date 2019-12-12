جريمة

وزير الداخلية يبحث أوجه التعاون مع نظيره الموزمبيقي

١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م
وزير الداخلية
وزير الداخلية
استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، اليوم الخميس، نظيره الموزمبيقي جايمو باسيليو مونتيرو، الذي يزور البلاد لحضور فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين فى أفريقيا. واستعراض الوزيران خلال اللقاء أوجه التعاون المشتركة فى مجالات الأمن المختلفة وأساليب تدعيمها، وأشاد الوزير الموزمبيقي بالجهود الدؤوبة التى تبذلها وزارة الداخلية المصرية لترسيخ مناخ الأمن والإستقرار بالبلاد وتميز أجهزتها فى مجالات مكافحة الإرهاب والجرائم الجنائية وأعرب عن تقديره لما وصلت إليه من تطور وكفاءة.
كما أشار إلى تطلعه لتوسيع قاعدة استفادة أجهزة الأمن ببلاده من الخبرات الأمنية والتدريبية المصرية في عدد من المجالات الشرطية محل الاهتمام، خاصةً في ضوء الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى.وأشاد اللواء محمود توفيق بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والروابط والقواسم المشتركة التى تجمعهما، معربا
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إطلاق-نار (3)

كواليس جريمة الرصاص والثأر في الحي الهادئ

رغم مرور عام كامل على مشاجرة حامية الوطيس انتهت بمقتل عمه، لم تنطفئ النار داخل نجار مسلح أتم عامه الحادي والعشرين للتو، رغبته في الانتقام كانت جُل حلمه، سخر وقته وأمواله لتحقيق مبتغاه، وكان الخلاص عن طريق السوشيال ميديا، اقتفى أثر أحد المتورطين في الجريمة، وتتبعه حتى توصل إلى مكان عمله وباغته بطلقات خرطوش فأرداه قتيلا. تبلغ لقسم أول أكتوبر من الأهالي بوجود إطلاق أعيرة نارية وإصابة أحد الأشخاص بمنطقة الحى الأول بالمجاورة الثالثة دائرة القسم، تبين أن المصاب صاحب مغسلة ملابس 33 سنة، مصاباً برش خرطوش بأجزاء متفرقة، توفى في المستشفى.
وزارة-الداخلية

الداخلية تعيد فتاة من الصم والبكم لأسرتها بالقاهرة

دور مجتمعي لا يقل أهمية عن نظيره الأمني يحظى باهتمام وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ويظهر بشكل واضح في توجيهاته المستمرة لكبار مساعديه ومدراء الأمن على مستوى الجمهورية ببناء جسور الثقة والتعاون مع المواطنين من خلال تعظيم الخدمات الإنسانية والإجتماعية لاسيما تذليل كافة العقبات التى تواجه المواطنين فى تقديم بلاغاتهم. وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ من أحد المواطنين بالعثور على فتاة فى العقد الثانى من العمر يرجح أن تكون من "الصم والبكم"، ولم يستطع التوصل لأهليتها.

الداخلية تنزع فتيل فتنة «صدفا» في أسيوط

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
عاصفة-ترابية (6)

عاصفة ترابية تضرب طريق «الزعفرانة - السويس»

قررت الإدارة العامة للمرور، غلق طريق "الزعفرانة السويس"، اليوم الخميس؛ بسبب انعدام الرؤية نتيجة عاصفة ترابية شديدة، وتهيب بقائدي السيارات والمركبات المختلفة، الالتزام بتعليمات رجال المرور وبقواعد السير، حفاظًا على سلامتهم، حيث ينتشر رجال المرور ميدانيا على الطرق السريعة والرئيسية لتنبيه قائدي المركبات، واستعدادا لإغلاق الطرق التي تنخفض فيها مستويات الرؤية الرؤية عن 100 متر، بناء على تعليمات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور.
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وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (2)

وزير الداخلية: رجال الشرطة استطاعوا ترسيخ قدرة المنظومة الأمنية

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ثقته في قدرات وإمكانيات وخبرات رجال الشرطة الذين استطاعوا ترسيخ قدرة المنظومة الأمنية المصرية على تنظيم المؤتمرات والفعاليات على مختلف المستويات والأصعدة الإقليمية والدولية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية ، مساء اليوم الثلاثاء، فور وصوله لمدينة أسوان، بعدد من مساعديه والقيادات الأمنية، وذلك للوقوف على محاور الخطة الأمنية الشاملة التى أعدتها الوزارة لتأمين فاعليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين والذي ستنطلق فعالياته غدا الأربعاء على مدار يومين بمدينة أسوان.
اقراص-مخدرة (1)

سقوط مسجل خطر بـ30 ألف قرص تامول في الإسكندرية

ألقت قوات الأمن بالإسكندرية بالتنسيق مع ضباط قسم شرطة العامرية وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الثلاثاء، القبض على عنصر إجرامي خطر وبحوزته 30 ألف قرص من مخدر "التامول"، بـ2 مليون و100 ألف جنيه، وذلك بدائرة قسم شرطة ثان العامرية. بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بوورد معلومات تفيد بقيام عنصر إجرامي، سبق إتهامه فى 10 قضايا متنوعة، بالتخصص في الإتجار بالعقاقير المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائه.
انقلاب ميكروباص

مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بأسوان

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرين، صباح اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص على الطريق الزراعى "مصر أسوان" بمحافظة أسوان. تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص على الطريق الزراعى "مصر أسوان" بالقرب من قرية الجعافرة مركز دراو.
مخدر-الحشيش

ضبط سائق بحوزته «كيلو حشيش» في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الأحد، من ضبط "سائق" في العقد الثالث من العمر، وبحوزته نحو كيلو من مخدر الحشيش، وذلك بموقف بموقف أتوبيسات محرم بك الكائن بوسط مدينة الإسكندرية، وأثبتت التحريات أن الحشيش الذي كان بحوزته بغرض الاتجار وتوزيعها على عملائه وزبائنه نظير الحصول على مقابل مادي، وتم اقتياد المتهم إلى قسم شرطة محرم بك، لمباشرة التحقيقات معه وإثبات الواقعة بمحضر رسمي وإحالته إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات اللازمة معه.
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