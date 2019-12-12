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الاستثمار تطرح 147 وحدة صناعية مُرفّقة في بنها

تحرير:أمل نبيل ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ م
سحر نصر..وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي
سحر نصر..وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي
أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، طرح 147 وحدة صناعية، كاملة التشطيب والمرافق، كهرباء ومياه وصرف صحي وصرف صناعي واتصالات وإنترنت، بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقالت الوزارة إن مساحات هذه الوحدات تتراوح بين 240 مترا مربعا وحتى 360 مترا مربعا للمشروع الواحد، على أن تُصدر لها كافة الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك وفقا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.
وتستهدف الوزارة جذب استثمارات في العديد من المجالات، وعلى رأسها الصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها، للعمل في المنطقة الاستثمارية الجديدة، ويتضمن الطرح أيضا 18 مخزنًا و16 منفذ بيع، و6 ثلاجات، بحسب البيان. وأوضحت الوزارة أنه ستتم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنطقة الاستثمارية
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البورصة تخسر 3 مليارات جنيه في ختام تعاملات الخميس

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 686.64مليار جنيه وسط مبيعات محلية وعربية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 13358.47 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 250.69 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1360.44 نقطة.
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ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 662 جنيها

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توك-توك

الإسكان: حملات لضبط «التكاتك» بمدينتي دمياط وبدر

قال رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة محمد رجب، إنه تم شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الأرصفة وأمام المحال التجارية والكافيتريات شملت عدة أنحاء بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بالتنسيق مع شرطة والمرافق وقسم شرطة المدينة والإدارات المختصة. وأضاف رجب في بيان لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس: "تمت مصادرة المضبوطات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال المخالفين"، مشيراً إلى أنه تم التنبيه على مسئولي جهاز المدينة بمتابعة ما تم إزالته لعدم العودة للمخالفة مرة أخرى.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

الإسكان: تنفيذ 11 مشروعًا في الإسماعيلية بـ 823 مليون جنيه

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يجري تنفيذ 4 مشروعات لمياه الشرب، و7 مشروعات للصرف الصحي، بمحافظة الإسماعيلية، بتكلفة 823 مليون جنيه، لخدمة نحو نصف مليون نسمة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعاً حتى شهر سبتمبر 2020. وبالنسبة لمشروعات مياه الشرب، قال الدكتور عاصم الجزار -في بيان الوزارة اليوم الخميس، إنه يتم تنفيذ مشروع محطة مياه مدينة المستقبل، بطاقة 34/68 ألف م3/يوم، ومشروع استكمال محطة مياه الشرب المدمجة بقرية أبو طفيلة، بطاقة ألفى م3/يوم، ومشروع محطة مياه المحسمة فائقة الترشيح، بطاقة 5 آلاف م3/يوم، ومشروع محطة مياه القصاصين فائقة الترشيح، بطاقة 15 ألف م3/يوم.
رئاسة-مجلس-الوزراء

«الوزراء» يوافق على مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية

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طارق-الملا-وزير-البترول-02

اتفاق بين مصر والمؤسسة الإسلامية بـ1.1 مليار دولار

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