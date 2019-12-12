الاستثمار تطرح 147 وحدة صناعية مُرفّقة في بنها

تحرير:أمل نبيل ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ م

سحر نصر..وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، طرح 147 وحدة صناعية، كاملة التشطيب والمرافق، كهرباء ومياه وصرف صحي وصرف صناعي واتصالات وإنترنت، بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقالت الوزارة إن مساحات هذه الوحدات تتراوح بين 240 مترا مربعا وحتى 360 مترا مربعا للمشروع الواحد، على أن تُصدر لها كافة الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك وفقا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.

وتستهدف الوزارة جذب استثمارات في العديد من المجالات، وعلى رأسها الصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها، للعمل في المنطقة الاستثمارية الجديدة، ويتضمن الطرح أيضا 18 مخزنًا و16 منفذ بيع، و6 ثلاجات، بحسب البيان. وأوضحت الوزارة أنه ستتم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنطقة الاستثمارية

وتستهدف الوزارة جذب استثمارات في العديد من المجالات، وعلى رأسها الصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها، للعمل في المنطقة الاستثمارية الجديدة، ويتضمن الطرح أيضا 18 مخزنًا و16 منفذ بيع، و6 ثلاجات، بحسب البيان.



وأوضحت الوزارة أنه ستتم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، بمركز خدمات المستثمرين بمقر هيئة الاستثمار بمدينة نصر، ومقر المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب التابعة لمدينة بنها، بدءا من اليوم الخميس، وحتى يوم الخميس 26 ديسمبر الجاري، على أن يكون آخر موعد لتلقي العروض يوم الأحد 12 يناير المقبل.



وقال البيان، إنه سيتم تقديم طلبات حجز الوحدات بالمنطقة الاستثمارية من خلال الموقع الإلكتروني www.investinegypt.gov.eg أو من خلال مركز خدمات المستثمرين بمقر هيئة الاستثمار.







