كواليس جريمة الرصاص والثأر في الحي الهادئ

١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

إطلاق نار

رغم مرور عام كامل على مشاجرة حامية الوطيس انتهت بمقتل عمه، لم تنطفئ النار داخل نجار مسلح أتم عامه الحادي والعشرين للتو، رغبته في الانتقام كانت جُل حلمه، سخر وقته وأمواله لتحقيق مبتغاه، وكان الخلاص عن طريق السوشيال ميديا، اقتفى أثر أحد المتورطين في الجريمة، وتتبعه حتى توصل إلى مكان عمله وباغته بطلقات خرطوش فأرداه قتيلا. تبلغ لقسم أول أكتوبر من الأهالي بوجود إطلاق أعيرة نارية وإصابة أحد الأشخاص بمنطقة الحى الأول بالمجاورة الثالثة دائرة القسم، تبين أن المصاب صاحب مغسلة ملابس 33 سنة، مصاباً برش خرطوش بأجزاء متفرقة، توفى في المستشفى.

بسؤال شاهدى رؤية قررا أنهما فوجئا بحضور شخص حاملاً بندقية خرطوش أطلق أعيرة تجاه المجنى عليه حال تواجده داخل المغسلة الخاصة به فأحدث إصابته التى أودت بحياته وهرب.تعقب رجال المباحث خط سير هروب مرتكب الواقعة وأمكن ضبطه حال اختبائه داخل عقار تحت الإنشاء، وتبين أنه "نجار مسلح 21 سنة" مُقيم بناحية بدائرة

بسؤال شاهدى رؤية قررا أنهما فوجئا بحضور شخص حاملاً بندقية خرطوش أطلق أعيرة تجاه المجنى عليه حال تواجده داخل المغسلة الخاصة به فأحدث إصابته التى أودت بحياته وهرب.



تعقب رجال المباحث خط سير هروب مرتكب الواقعة وأمكن ضبطه حال اختبائه داخل عقار تحت الإنشاء، وتبين أنه "نجار مسلح 21 سنة" مُقيم بناحية بدائرة مركز سنورس بالفيوم، وبحوزته السلاح المستخدم (بندقية خرطوش و5 طلقات من ذات العيار).



بمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بدافع الأخذ بالثأر لمقتل عمه منذ عام تقريباً خلال مشاجرة مع أفراد عائلة المجنى عليه، والمتهم فيها أحد أفراد عائلة الضحية، مضيفا أنه تمكن من تحديد مكان تواجد المجنى عليه من خلال متابعة صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وأنه حضر منذ يومين، ورصده وتتبع تحركاته لتنفيذ الواقعة.



