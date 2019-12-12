المالية: الحكومة جادة في خفض الدين العام إلى 83%

تحرير:أ.ش.أ ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م

المالية

قال أحمد كوجك نائب وزير المالية، إن الحكومة جادة في سعيها نحو خفض الدين العام، موضحا أن الحكومة تستهدف تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في 30 يونيو 2020 إلى 83%. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب مصطفى سالم، اليوم الخميس، لمناقشة موقف الدين العام الحكومي والأعباء المترتبة عليه من واقع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019.

واستعرض كوجك مراحل تطور الدين العام الحكومي ونسبته إلى الناتج المحلى الإجمالي خلال الثلاث سنوات المالية: 2016/2017، 2017/2018، 2018/2019، مؤكدا أهمية متابعة الدين العام باعتباره النتيجة النهائية لعملية الإصلاح.وأشار إلى أن نسبة إجمالي الدين العام الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في 30 يونيو 2019 بلغت