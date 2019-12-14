الأيس كريم والكافيين الأبرز| للصداع وجوه كثيرة

عندما تقلل استهلاكك اليومي من القهوة، من المحتمل أن تصاب بالصداع، حيث إن الانخفاض المفاجئ في مستوى الكافيين يمكن أن يسبب الصداع وعدم الراحة.
القلق والتوتر والصداع من الأشياء المصاحبة لنا في الحياة، نتيجة ضغوط الحياة اليومية، والتعرض لمواقف محملة بالتوتر، توجد أنواع عديدة للصداع، وكل نوع توجد له أسباب محددة، على سبيل المثال صداع التوتر، من أكثر الأنواع الشائعة ويحدث نتيجة الأنشطة اليومية، كما يوجد صداع ناتج عن التهاب الجيوب الأنفية نتيجة الالتهابات والتهيج وغيرها من الأنواع الأخرى.
على الجانب الآخر، توجد بعض المشكلات الصحية المرتبطة بالصداع مثل الصداع النصفي، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
تعتبر آلام الصداع مزعجة بشكل كبير، حيث تمنعك من القيام بأعمالك اليومية بشكل طبيعي، فيعتبر الصداع أحد الاضطرابات التي تؤثر على الجهاز العصبي، فأثبتت العديد من الدراسات أن نصف البالغين يتعرضون للصداع بشكل كبير، فيمنعك الألم من ممارسة المهام البسيطة.
ومن أكثر الأنواع الشائعة للصداع هي الصداع النصفي وصداع
تعتبر آلام الصداع مزعجة بشكل كبير، حيث تمنعك من القيام بأعمالك اليومية بشكل طبيعي، فيعتبر الصداع أحد الاضطرابات التي تؤثر على الجهاز العصبي، فأثبتت العديد من الدراسات أن نصف البالغين يتعرضون للصداع بشكل كبير، فيمنعك الألم من ممارسة المهام البسيطة.
ومن أكثر الأنواع الشائعة للصداع هي الصداع النصفي وصداع التوتر وصداع الجيوب الانفية، حيث إن جميع أنواع الصداع تحدث نتيجة عوامل متشابهة، على سبيل المثال النظام الغذائي وقلة الترطيب والظروف البيئية، بالإضافة إلى أن الصحة العامة في كثير من الحالات يكون مؤشر لبعض الحالات المرضية، مثل السكتات الدماغية وأورام المخ وتمدد الأوعية الدموية.
وضحت العديد من الدراسات والأبحاث أن نوع الصداع يعتبر مؤشر على مشكلات صحية، لذا لابد من التعرف على أنواع الصداع وتأثيرها على الصحة:
1-صداع التوتر
من أكثر الأنواع الشائعة ويسبب لك ضغط حول الرأس أو آلام يصعب تحملها أسفل الرأس أو الرقبة، لا يعتبر من الأنواع الحادة، ولكنه يمنعك من ممارسة الأعمال اليومية.
2-الصداع العنقودي
يصيب الرجال أكثر من النساء، ويعتبر من أكثر الأنواع الحادة، ويتمثل في آلام قوية ومتكررة على جانب واحد من الرأس ومن المحتمل أن يحدث في اليوم الواحد أكثر من مرة.
3-صداع الجيوب الأنفية
يحدث نتيجة عدوى أو التهابات في الأنف، فصداع الجيوب الأنفية يصاحبه حمى يمكن أن يخطيء الطبيب في تشخيص هذا النوع من الصداع، بسبب الأعراض التي تشتمل على ضغط الجيوب الأنفية واحتقان الأنف.
4-صداع ناتج عن تناول الأدوية
يحدث هذا النوع من الصداع، نتيجة الإفراط في استهلاك كميات كبيرة من مسكنات الصداع، كما وضحت العديد من الدراسات أن الإفراط في تناول الأدوية، يحفز من زيادة الصداع.
5-الصداع النصفي
يحدث بشكل كبير للنساء وعند التحدث عن الأسباب، سنجدها غير واضحة، ومع ذلك ترتبط بالجينات ونشاط خلايا المخ.
6-صداع الأسنان
بعض المشكلات الصحية المتعلقة بالأسنان تؤدي إلى الشعور بالصداع، على سبيل المثال التهاب اللثة واضطراب المفصل الفكي الصدغي، فجميعها حالات تحفظ من الشعور بالصداع.
7-صداع الكافيين
عندما تقلل استهلاكك اليومي من القهوة من المحتمل أن تصاب بالصداع، حيث إن الانخفاض المفاجئ في مستوى الكافيين يمكن أن يسبب الصداع وعدم الراحة.
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8-الصداع الصباحي
يحدث نتيجة عدة أسباب، ومشكلات صحية أساسية، مثل الأدوية التي نتناولها في المساء، وفقدان القدرة على التنفس أثناء الليل.
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9-صداع الأيس كريم
ينتج من تناول المشروبات المثلجة أو الأيس كريم، وذلك في الأيام التي ترتفع بها درجة الحرارة، لذا عليك بالانتباه جيدًا إلى ما تتناوله حتى لا يؤثر عليك بالسلب.
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10-صداع الدورة الشهرية
الانخفاض المفاجيء في الاستروجين قبل الدورة الشهرية، يحفز من الصداع بشكل كبير وقد يستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية.
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