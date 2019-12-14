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الأيس كريم والكافيين الأبرز| للصداع وجوه كثيرة

عندما تقلل استهلاكك اليومي من القهوة، من المحتمل أن تصاب بالصداع، حيث إن الانخفاض المفاجئ في مستوى الكافيين يمكن أن يسبب الصداع وعدم الراحة.
تحرير:إسراء سليمان ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
أنواع الصداع
أنواع الصداع
القلق والتوتر والصداع من الأشياء المصاحبة لنا في الحياة، نتيجة ضغوط الحياة اليومية، والتعرض لمواقف محملة بالتوتر، توجد أنواع عديدة للصداع، وكل نوع توجد له أسباب محددة، على سبيل المثال صداع التوتر، من أكثر الأنواع الشائعة ويحدث نتيجة الأنشطة اليومية، كما يوجد صداع ناتج عن التهاب الجيوب الأنفية نتيجة الالتهابات والتهيج وغيرها من الأنواع الأخرى. على الجانب الآخر، توجد بعض المشكلات الصحية المرتبطة بالصداع مثل الصداع النصفي، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
تعتبر آلام الصداع مزعجة بشكل كبير، حيث تمنعك من القيام بأعمالك اليومية بشكل طبيعي، فيعتبر الصداع أحد الاضطرابات التي تؤثر على الجهاز العصبي، فأثبتت العديد من الدراسات أن نصف البالغين يتعرضون للصداع بشكل كبير، فيمنعك الألم من ممارسة المهام البسيطة. ومن أكثر الأنواع الشائعة للصداع هي الصداع النصفي وصداع
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هل يتساقط شعر الأطفال؟ 4 حالات مرضية تعرف عليها

تعتبر المشكلات الجلدية من أكثر الحالات المرضية المزعجة، التي يعاني منها العديد من الأشخاص، تؤثر بشكل كبير على البشرة وفروة الرأس، لذا يوجد بعض الأشخاص يعانون من الثعلبة وتساقط الشعر والصلع، ولكن هل تعلم أن الأطفال أيضًا عرضة لتساقط الشعر؟ يتعرض الأطفال لحالات مرضية، تؤدي إلى فقدان الشعر، على سبيل المثال "تساقط الشعر الكربي"، و"سعفة الرأس"، وغيرها من المشكلات المرضية الأخرى، لذا يجب الحفاظ على صحة الطفل، وذلك حسبما صرح الموقع الأمريكي "boldsky.com".
الشخصية القلقة

جفاف الفم وضيق التنفس.. 6 أعراض لاضطرابات القلق

القلق من المشكلات التي تواجه جميع الأشخاص بلا استثناء ولكن تظهر أعراضها ومضاعفتها بنسب متفاوتة، كآلام الصدر وضيق التنفس بالإضافة إلى العصبية الزائدة. في البداية عليك معرفة ما هو القلق؟.. هو عبارة عن حالة من الخوف والارتباك أو التخوف، ويمكن أن تكون هذه المشاعر حول أي موقف حقيقي أو يمكن أن تحدث كنتيجة لحدث معين، وعليك التعرف على علامات الإجهاد لتحديد مشاعر القلق والتعامل معها بأفضل شكل. من المهم ملاحظة الفرق بين الهلع العرضي واضطراب القلق، لكن في الحقيقة هناك قلق مزمن الذي يتداخل معك في كل شيء بحياتك اليومية.
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احذر..القيلولة أكثر من ساعة تزيد من السكتات الدماغية

عندما تكبر في العمر وليس هناك الكثير من الأمور التي عليك إنجازها سوى مقابلة بعض الأصدقاء أو قراءة كتاب وحتى تنظيم المنزل، فغالبا ما تحتاج إلى قيلولة في منتصف اليوم، ومن ثم تقوم بهذا الأمر بشكل يومي، لكن اقترح الباحثون أن الحصول على قيلولة منتظمة في الستينات من العمر ربما يزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية. منذ وقت طويل، حذر الأطباء من الحرمان من النوم لأنه يؤثر على ضغط الدم ويعمل على تجلط الشرايين، كما أن الخبراء في الصين لديهم دليل قوي حول أن الحصول على قيلولة لفترات طويلة أمر سيئ للغاية.
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