الأيس كريم والكافيين الأبرز| للصداع وجوه كثيرة

عندما تقلل استهلاكك اليومي من القهوة، من المحتمل أن تصاب بالصداع، حيث إن الانخفاض المفاجئ في مستوى الكافيين يمكن أن يسبب الصداع وعدم الراحة.

تحرير:إسراء سليمان ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

أنواع الصداع

القلق والتوتر والصداع من الأشياء المصاحبة لنا في الحياة، نتيجة ضغوط الحياة اليومية، والتعرض لمواقف محملة بالتوتر، توجد أنواع عديدة للصداع، وكل نوع توجد له أسباب محددة، على سبيل المثال صداع التوتر، من أكثر الأنواع الشائعة ويحدث نتيجة الأنشطة اليومية، كما يوجد صداع ناتج عن التهاب الجيوب الأنفية نتيجة الالتهابات والتهيج وغيرها من الأنواع الأخرى. على الجانب الآخر، توجد بعض المشكلات الصحية المرتبطة بالصداع مثل الصداع النصفي، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".

تعتبر آلام الصداع مزعجة بشكل كبير، حيث تمنعك من القيام بأعمالك اليومية بشكل طبيعي، فيعتبر الصداع أحد الاضطرابات التي تؤثر على الجهاز العصبي، فأثبتت العديد من الدراسات أن نصف البالغين يتعرضون للصداع بشكل كبير، فيمنعك الألم من ممارسة المهام البسيطة. ومن أكثر الأنواع الشائعة للصداع هي الصداع النصفي وصداع