تهدد سلامة الطيران.. تحركات دولية لمحاصرة بطاريات الليثيوم المزورة

رئيس إدارة الشحن في الاتحاد الدولي للنقل الجوي: القوانين لن تكون فعالة ما لم يتم فرضها وتدعيمها بغرامات شديدة.. مضاعفة جهود الحكومات تجاه إيقاف المصدّرين الفاسدين

تحرير:جنيف - أميرة إبراهيم ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م

هل تنجح المنظمات المدنية في تصحيح مسار المخالفات الصارخه التي يرتكبها المصنعون وينعكس أثرها على الطيران والتي باتت تهدد صناعة النقل الجوي في واحد من أهم مكوناتها وهو السلامة الجوية للراكب ولطاقم الطائرة. عدد كبير من المنظمات الدولية يتحرك بكثافة لدفع الحكومات لتضييق الخناق على مصنعي البضائع الخطرة والتي ثبت أنها تمثل تهديدا مباشرا لسلامة وأمان الرحلات أثناء نقلها سواء مع الراكب أو في صورة شحنة بضائع تنقل من مكان لآخر. وعلى رأس هذه البضائع الخطرة تأتي بطاريات الليثيوم المقلدة والمزورة بالمخالفة للمعايير المعتمده لتصنيعها، تأتي هذه الشحنات في قلب الجهود الرامية إلى ضمان النقل الجوّي الآمن لبطاريات الليثيوم.

وفي جنيف، أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" بالتعاون مع المنتدى العالمي للشحن (GSF). والاتحاد الدولي لوسطاء الشحن (FIATA) والمنظمة الدولية للشحن الجوي (TIACA) عن تجديد مطالبتها للحكومات بتضييق الخناق على مصنّعي البطاريات المزيّفة وعلى شحنات البطاريات المدرجة تحت أسماء مضلّلة وتلك غير المطابقة

وفي جنيف، أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" بالتعاون مع المنتدى العالمي للشحن (GSF). والاتحاد الدولي لوسطاء الشحن (FIATA) والمنظمة الدولية للشحن الجوي (TIACA) عن تجديد مطالبتها للحكومات بتضييق الخناق على مصنّعي البطاريات المزيّفة وعلى شحنات البطاريات المدرجة تحت أسماء مضلّلة وتلك غير المطابقة للمواصفات، والتي غزت سلسلة الإمداد، وذلك عبر إقرار وتنفيذ العقوبات الجنائية بحقّ المسؤولين عن هذه التجاوزات.

الواقع والإحصاءات يشيران إلى ارتفاع معدل طلب المستهلكين على بطاريات الليثيوم 17% سنويا، وهو ما تحذر المنظمات المعنية بالشحن والنقل الجوي من انعكاسه على عدد الحوادث المتعلّقة ببطاريات الليثيوم التي أُسيء أو أُغفل الإعلان عنها.

وهكذا تتموضع بطاريات الليثيوم المنقولة من قبل المسافرين في بؤرة قضية أمان شركات الطيران حيث يتم توفير دليل للأجهزة الإلكترونية المحمولة للمسافرين باللغة العربية، يتناول الأجهزة التي يجب أن توضع داخل الأمتعة التي ترافق الركاب في مقصورة الطائرة.





وخلال المؤتمر السنوي المنعقد حاليا في العاصمة السويسرية لكشف كل ما يتعلق بقضايا النقل الحوي طرحت الأياتا تصورا متماشيا مع احتياجات الشحن الآمن للبضائع حيث أوضح نيك كارين النائب الأول لرئيس شؤون المطارات والركاب والشحن والأمن في الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن التعامل مع الشحنات الخطرة كبطاريات الليثيوم وفق المعايير والأنظمة الدولية يوفر الأمان المطلوب لكن للأسف ترتفع الحالات التي لا تنصاع بها شركات الشحن لهذه المعايير".

وأوضح قائلا: "يتطلب الحد من شحن البطاريات المخالفة للمواصفات الارتقاء بمستوى الوعي حيال الحاجة الملحة لاتباعها، ويتضمن ذلك إطلاق أداة إبلاغٍ عن الحوادث يمكن من خلالها مشاركة المعلومات المتعلّقة بجهات الشحن المخالِفة للقوانين، كما نرجو من الحكومات أن تشدّد الغرامات والعقوبات الجزائية المفروضة على تلك الجهات".

الأياتا أطلقت حملة واسعة لتحقيق هذا الهدف تتضمّن ثلاث مبادراتٍ أساسية تأمل أن تمثل آلية فعالة لإنجاز تقدم في تأمين الشحنات ومحاصرة تلك المخالفة. وتشمل المبادرة الأولى إنشاء نظام جديد للإنذار والإبلاغ عن الحوادث خاص بشركات الطيران. حيث تم بالفعل إطلاق منصة جديدة لمشاركة المعلومات المتعلّقة بقطاع الشحن الجوي للتعرّف إلى شحنات بطاريات الليثيوم التي أُسيء الإعلان عنها. ويسمح النظام الجديد بالإبلاغ الفوري للمعلومات المتعلقة بحوادث السلع الخطيرة بغرض التعرّف إلى أنشطة الإخفاء وإساءة الإعلان، عمدا أو سهوا، والحد منها.

وتشمل المبادرة الثانية تنظيم حملة للنهوض بمستوى وعي القطاع حيال مخاطر شحن بطاريات الليثيوم التي أُسيء أو أُغفل الإعلان عنها، وذلك من خلال عقد سلسلة من الندوات التي تركز على الدول والمناطق التي لا يتمّ فيها الالتزام بالمعايير العالمية بشكلٍ كامل. كما أُطلق في السياق ذاته برنامج تثقيفي وتوعوي للسلطات الجمركية بالتعاون مع المنظمة العالمية للجمارك (WCO).

أما المبادرة الثالثة فتقوم على دعم مبادرة تقدّمت بها كل من المملكة المتحدة ونيوزلندا وفرنسا وهولندا في الاجتماع الأخير لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) التابعة للأمم المتحدة، لإرساء نهج مشترك وتعاوني للقطاع.



وتغطي هذه المبادرة عدة مجالات تضم أمن الطيران ومعايير التصنيع وهيئات الجمارك ووكالات حماية المستهلك، حيث يتم فحص الشحنات الجوية حاليا بحثا عن العناصر التي قد تهدّد الأمن كالمتفجرات، لكنّها لا تُفحص بحثا عن تلك التي تهدّد السلامة العامة كبطاريات الليثيوم.



وفيما تطالب المنظمات الدولية الحكومات بأن تؤدّي دورها عبر تعزيز التطبيق الصارم للقوانين والأنظمة الدولية لضمان النقل الآمن لهذه الشحنات الأساسية تحثّ المنظمات التجارية الأربع الهيئات التنظيمية على متابعة فرض الغرامات والعقوبات الجزائية الشديدة بحقّ أولئك الذين يتحايلون على القوانين والأنظمة الدولية الخاصة بنقل بطاريات الليثيوم.



وشدد جلين هيوز رئيس إدارة الشحن في الاتحاد الدولي للنقل الجوي على أن القوانين لن تكون فعالة ما لم يتم فرضها وتدعيمها بغرامات جزائية شديدة. وطالب الحكومات بمضاعفة جهودها وتحمّل مسؤولياتها تجاه إيقاف المنتجين والمصدّرين الفاسدين، وتجريم انتهاك قوانين شحن السلع الخطيرة والذي يضع سلامة الطائرات والمسافرين في خطر مُحدق علي حد قوله".



ولفت جيمس هوكام الأمين العام للمنتدى العالمي للشحن (GSF) إلى اعتماد شركات الشحن الملتزمة بالمعايير السليمة تعتمد على إنفاذ الحكومة للمعايير الدولية بغرض حماية استثماراتها في إجراءات التدريب والتشغيل الآمن. لذا يعدّ فهم وتطبيق القوانين التي تضمن النقل الآمن لجميع أنواع السلع والبضائع من قبل جميع الأطراف المعنيّة أمرا غاية في الأهمية".