7 آلاف مشارك يناقشون قضايا العصر في منتدى شباب العالم

تحرير:أ.ش.أ ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ م

منتدى شباب العالم

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم أن عدد المشاركين في جلسات النسخة الثالثة من المنتدى، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يبلغ نحو سبعة آلاف مشارك من مختلف أنحاء العالم، يناقشون مجموعة متنوعة من قضايا العصر في 24 جلسة و14 ورشة عمل تعقد داخل تسع قاعات في مركز المؤتمرات الدولي. ومن ناحية أخرى، انطلقت صباح اليوم الخميس فعاليات الورش التحضيرية للدورة الثالثة لمنتدى شباب العالم المقرر افتتاحه رسميًا بعد غد السبت بمدينة شرم الشيخ.

ضمت فعاليات اليوم سبع ورش هي الجزء الأول من ورشة الشباب والثورة الصناعية الرابعة، والبلوك تشين والتحول الرقمي الحكومي، وشباب دول البحر المتوسط، والشباب الإفريقي، والجزء الأول من ورشة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، ونموذج محاكاة دول البحر المتوسط، وأول ورش فعالية WYF Labs والتي تُقام لأول مرة هذا العام،