هدف محمد صلاح مرشح لجائزة الأفضل في دوري الأبطال

تحرير:محمد جمال ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م

محمد صلاح

رشح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» هدف محمد صلاح نجم المنتخب الوطني والفريق الأول لنادي ليفربول الإنجليزي، في مرمى أر بي سالزبورج النمساوي، للفوز بجائزة هدف الجولة في بطولة دوري أبطال أوروبا. وحقق فريق ليفربول فوزًا ثمينًا على نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي، بهدفين نظيفين، سجلهما نابي كيتا ومحمد صلاح، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء الماضي، على ملعب «ريد بول»، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات المجموعة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري الأبطال.

وجاء ضمن القائمة هدف حسام أوروا لاعب ليون، الذى أحرزه في لايبزج، ودانيال أولومو لاعب دينامو زغرب الذي سجله في مرمي مان سيتي، وهدف في فيلبي لاعب أتليتكو مدريد الذي سجله في لوكومتيف موسكو. وأضاع صلاح أكثر من فرصة هدف محقق، لكن في الدقيقة الـ58 استغل خطأ فادحا من الدفاع في إعادة الكرة للحارس، ليحصل عليها