رياضة

هدف محمد صلاح مرشح لجائزة الأفضل في دوري الأبطال

تحرير:محمد جمال ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م
محمد صلاح
محمد صلاح
رشح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» هدف محمد صلاح نجم المنتخب الوطني والفريق الأول لنادي ليفربول الإنجليزي، في مرمى أر بي سالزبورج النمساوي، للفوز بجائزة هدف الجولة في بطولة دوري أبطال أوروبا. وحقق فريق ليفربول فوزًا ثمينًا على نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي، بهدفين نظيفين، سجلهما نابي كيتا ومحمد صلاح، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء الماضي، على ملعب «ريد بول»، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات المجموعة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري الأبطال.
وجاء ضمن القائمة هدف حسام أوروا لاعب ليون، الذى أحرزه في لايبزج، ودانيال أولومو لاعب دينامو زغرب الذي سجله في مرمي مان سيتي، وهدف في فيلبي لاعب أتليتكو مدريد الذي سجله في لوكومتيف موسكو. وأضاع صلاح أكثر من فرصة هدف محقق، لكن في الدقيقة الـ58 استغل خطأ فادحا من الدفاع في إعادة الكرة للحارس، ليحصل عليها
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مينامينو

مسئول بسالزبورج: ليفربول يسعى لضم مينامينو

علق كريستوف فرويند المدير الرياضي لنادي سالزبورج النمساوي، على دخول ليفربول في مفاوضات معهم بشأن ضم تاكومي مينامينو مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل. وصرح فرويند قائلا: "يمكنني أن أؤكد أن هناك مفاوضات جارية حاليا مع ليفربول بشأن مينامينو، إنه شرف لنا أن تهتم الأندية بلاعبي الفريق". وعلى الجانب الآخر، أكدت صحيفة ميرور اعتزام إدارة الريدز التعاقد مع ميانمينو، حيث نشرت تقريرًا كشفت فيه عن أن إدارة ليفربول تستعد لتقديم عرض رسمي للاعب خلال الفترة المقبلة.
كارفخال

كارفخال: سنذهب للكامب نو لحصد الـ3 نقاط

علق دانى كارفخال، الظهير الإيمن لفريق ريال مدريد، على مواجهة برشلونة فى لقاء الكلاسيكو، مشيرًا إلى أن هدف الملكي خلال المواجهة التى ستجمعهما الأربعاء المقبل، على ملعب "كامب نو"، معقل الفريق الكتالونى تحقيق الفوز فقط. وقال كارفخال في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "سنذهب إلى كامب نو من أجل الحصول على النقاط الثلاث، ولا يهمنا أى شي آخر، سواء تهديدات أو أي شيء". أضاف مدافع المرينجي قائلا: "سنخوض مواجهة الكلاسيكو، بوقت راحة أقل من برشلونة، لأنهم سيلعبون السبت، بينما سنواجه فالنسيا الأحد، وخاصة أن اللعب على المستايا سيكون صعبا للغاية".
الاتحاد

التعادل يحسم موقعة الاتحاد وطنطا في الدوري

حسم التعادل السلبي لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام طنطا، الذي أقيم اليوم الخميس، على استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ورفع الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني المخضرم طلعت يوسف، رصيده للنقطة 14، لينفرد بالمركز الثاني بجدول الترتيب، (جمعهم من 7 مواجهات فاز 4 وتعادل 2 وخسر 1، وسجل الفريق 7 أهداف فيما استقبلت شباكه هدفين)، بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر، وبفارق نقطة عن المقاولون العرب صاحب الـ13 نقطة والذي يأتي في المركز الثالث.
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يورجن كلوب

كلوب يتغى بهدف محمد صلاح في شباك سالزبورج

تغنى المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بالدولي المصري محمد صلاح، بعد الأداء الذي قدمه أمام فريق سالزبورج في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، قائلا: "صلاح سجل هدفه من أصعب الفرص التي أتيحت له، لقد لعب بشكل جيد للغاية، لكنه لم يسجل الفرص التي كان يسجلها في المعتاد، هدف صعب للغاية لكن تم تنفيذه بشكل مثير". وسجل محمد صلاح هدفه رقم 200 في مسيرته مع الأندية ومنتخب مصر، بواقع 82 هدفا مع ليفربول، 34 مع روما، 20 مع بازل، 12 مع المقاولون، 9 مع فيورنتينا، هدفين مع تشيلسي، و41 مع المنتخب.
يورجن كلوب

كلوب: مباراة سالزبورج نهائي بالنسبة لليفربول

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن لقاء الريدز وسالزبورج النمساوي في دوري الأبطال، مشيرًا إلى أن اللقاء يعتبر «نهائي» بالنسبة له. وقال كلوب: "نابولي كانوا في أفضل حالاتهم، وكذلك سالزبورج، استطاعوا الخروج بنتيجتين مهمتين أمامنا، لكننا نملك مباراة تعد بمثابة نهائي للجميع، ونحضر لها على هذا الأساس". وأكمل المدير الفني للريدز في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لليفربول: "سالزبورج فريق قوي، لكن الأخبار الجيدة أننا أقوياء أيضًا، وهذا ما سنقدمه في الغد".
محمد صلاح

تقرير إسباني يكشف سبب رفض صلاح الانضمام لريال مدريد

كشف تقرير صحفي إسباني عن إمكانية انضمام محمد صلاح نجم فريق ليفربول والمنتخب المصري، إلى ريال مدريد، مشيرًا إلى أن اللاعب رفض عرض الريال لأسباب عديدة، من بينها وجود سيرجو راموس. وجاء في تقرير لوكالة الأنباء "eldesmarque" أن صلاح رفض الانضمام للملكي بسبب الموسم المتميز الذي يقدمه الريدز، كما أنه لا يرغب في مزاملة سيرجو راموس، مدافع المرينجي. ونشرت وكالة الأنباء في وقت سابق أن فلورينتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، يبحث إمكانية ضم لاعبين كبار مثل صلاح، وهو ما رفضه اللاعب لعدم اللعب بجوار راموس.
ليفربول -وتشيلس (2)

صلاح يقود هجوم ليفربول أمام نابولي في دوري الأبطال

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها مباراة اليوم الأربعاء، والتي يواجه فيها الريدز نظيره نابولي الإيطالي، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي ستقام في تمام العاشرة مساء اليوم، على ملعب أنفيلد (معقل الريدز). جاءت تشكيلة الريدز على النحو التالي: حراسة المرمى: أليسون بيكر. خط الدفاع: جوميز، لوفرين، فان دايك، روبيرسون. خط الوسط: فابينو، ميلنر، هندرسون. خط الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح، روبيرتو فرمينو.
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