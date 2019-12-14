صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

احذر..القيلولة أكثر من ساعة تزيد من السكتات الدماغية

يعتقد العلماء أن الراحة أكثر من اللازم ربما يعطل إمداد الدم للمخ وهذا يسبب تراكم الكوليسترول في الشرايين كما أشاروا إلى أن القيلولة بانتظام تقلل نشاط الجسم
تحرير:فيروز ياسر ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
القيلولة
القيلولة
عندما تكبر في العمر وليس هناك الكثير من الأمور التي عليك إنجازها سوى مقابلة بعض الأصدقاء أو قراءة كتاب وحتى تنظيم المنزل، فغالبا ما تحتاج إلى قيلولة في منتصف اليوم، ومن ثم تقوم بهذا الأمر بشكل يومي، لكن اقترح الباحثون أن الحصول على قيلولة منتظمة في الستينات من العمر ربما يزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية. منذ وقت طويل، حذر الأطباء من الحرمان من النوم لأنه يؤثر على ضغط الدم ويعمل على تجلط الشرايين، كما أن الخبراء في الصين لديهم دليل قوي حول أن الحصول على قيلولة لفترات طويلة أمر سيئ للغاية.
نظر العلماء إلى عادات النوم والقيلولة في آلاف الأشخاص الذين يزيد عمرهم عن 60 عاما، وتتبعوهم لمدة 6 سنوات، ووجدوا أن الأشخاص الذين يحصلون على قيلولة لأكثر من ساعة أو ساعة ونصف خلال اليوم كانوا أكثر عرضة للسكتات الدماغية بنسبة 25% بالمقارنة بالأشخاص الذين لم يحصلوا على أي قيلولة، وذلك حسبما ذكر موقع "الديلي
اقرأ المزيد
تأثير-زبدة-الفول-السودان- على-الأطفال

هل يتساقط شعر الأطفال؟ 4 حالات مرضية تعرف عليها

تعتبر المشكلات الجلدية من أكثر الحالات المرضية المزعجة، التي يعاني منها العديد من الأشخاص، تؤثر بشكل كبير على البشرة وفروة الرأس، لذا يوجد بعض الأشخاص يعانون من الثعلبة وتساقط الشعر والصلع، ولكن هل تعلم أن الأطفال أيضًا عرضة لتساقط الشعر؟ يتعرض الأطفال لحالات مرضية، تؤدي إلى فقدان الشعر، على سبيل المثال "تساقط الشعر الكربي"، و"سعفة الرأس"، وغيرها من المشكلات المرضية الأخرى، لذا يجب الحفاظ على صحة الطفل، وذلك حسبما صرح الموقع الأمريكي "boldsky.com".
الشخصية القلقة

جفاف الفم وضيق التنفس.. 6 أعراض لاضطرابات القلق

القلق من المشكلات التي تواجه جميع الأشخاص بلا استثناء ولكن تظهر أعراضها ومضاعفتها بنسب متفاوتة، كآلام الصدر وضيق التنفس بالإضافة إلى العصبية الزائدة. في البداية عليك معرفة ما هو القلق؟.. هو عبارة عن حالة من الخوف والارتباك أو التخوف، ويمكن أن تكون هذه المشاعر حول أي موقف حقيقي أو يمكن أن تحدث كنتيجة لحدث معين، وعليك التعرف على علامات الإجهاد لتحديد مشاعر القلق والتعامل معها بأفضل شكل. من المهم ملاحظة الفرق بين الهلع العرضي واضطراب القلق، لكن في الحقيقة هناك قلق مزمن الذي يتداخل معك في كل شيء بحياتك اليومية.
صداع

الأيس كريم والكافيين الأبرز| للصداع وجوه كثيرة

القلق والتوتر والصداع من الأشياء المصاحبة لنا في الحياة، نتيجة ضغوط الحياة اليومية، والتعرض لمواقف محملة بالتوتر، توجد أنواع عديدة للصداع، وكل نوع توجد له أسباب محددة، على سبيل المثال صداع التوتر، من أكثر الأنواع الشائعة ويحدث نتيجة الأنشطة اليومية، كما يوجد صداع ناتج عن التهاب الجيوب الأنفية نتيجة الالتهابات والتهيج وغيرها من الأنواع الأخرى. على الجانب الآخر، توجد بعض المشكلات الصحية المرتبطة بالصداع مثل الصداع النصفي، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
اقرأ المزيد من الأخبار
ضيق التنفس

ضيق التنفس مشكلة مزعجة.. تغلب عليها بالزنجبيل

ضيق التنفس من أكثر المشكلات الصحية الشائعة التي تحدث عندما يمتلك الشخص مشكلة في القدرة على تنفس الهواء، وبالتالي لا يدخل إلى الرئتين ما يكفي منه. من أكثر الأسباب الشائعة لضيق التنفس الربو، والقلق المزمن، والنوبات القلبية إلى جانب فشل القلب وفقدان الدم المفاجئ، وذلك وفقا لما ذكره موقع Boldsky. ربما يحدث ضيق التنفس لبعض الأشخاص في فترة قليلة، وقد يستمر لدى البعض لأسابيع، وإذا كانت تلك الحالة لا تحدث بسبب مشكلة طبية فيمكنك تجربة بعض العلاجات المنزلية التي تساعد في تخفيف الحالة.
سرطان-الدم

يحدث نتيجة ضعف المناعة.. ما ليمفوما اللاهودجكين؟

سرطان الدم من أكثر أنواع السرطان فتكا، كما أن ليمفوما اللاهودجكين (NHL) هي مجموعة من سرطانات الدم التي تشمل جميع أنواع الأورام اللمفاوية، باستثناء ليمفوما هودجكين، حيث يتطور عندما تتطور الأورام من الخلايا اللمفاوية، وهو نوع من خلايا الدم البيضاء. يمكن أن ينتشر الليمفوما اللاهودجكين في أجزاء أخرى من الجهاز اللمفاوي؛ كالأوعية اللمفاوية، واللوزتين، والطحال، والغدة الزعترية ونخاع العظام، وفي بعض الحالات تتأثر الأعضاء خارج الجهاز اللمفاوي أيضا. وذلك حسبما ذكر موقع Bold sky.com.
افرازات-العين

«الكمادات وأوميجا 3».. كيف تتخلص من جفاف العين؟

تحدث إلى طبيب العيون، وسيخبرك أن جفاف العين من أكثر المشكلات الصحية التي يسمعها من المرضى، كما كشف المعهد الوطني للعيون عن أنه حالة مؤلمة وغالبا ما تحدث نتيجة عدم تناسق الدموع، كما أنها تتبخر بسرعة. في أغلب الحالات يمكن التحكم في جفاف العين، ومع ذلك يعتمد الأمر على الأسباب والمخاطر، وقد تكون غير قابلة للشفاء تماما؛ ولهذا فإن أعراض وعلامات جفاف العين تشمل الشعور بالحرقة أو اللسعة، وثقل الجفون، وتعب العين، بالإضافة إلى الألم والاحمرار والتذبذب في الرؤية، حسبما ذكر موقع Daily Health Post.
وجبات-الفطار

أفضل وأسوأ الأطعمة التي يمكنك تناولها في الإفطار

وجبة الإفطار ليست فقط أساسية لتتمكن من قضاء يومك بنشاط وتركيز، بل إنها مهمة لصحتك، فنظرا إلى أن تلك الوجبة هى أول ما يدخل جسمك في الصباح، فعليك التركيز على تناول أصناف سهلة وغنية بالعناصر الغذائية، بالإضافة إلى أن تكون سهلة الهضم. نظرا لأسلوب الحياة الخاطئ الذي يتبعه العديد من الأشخاص، كان لا بد من الحصول على قائمة بأفضل الأطعمة التي يتم إدراجها في الوجبة الصباحية، وأخرى من المهم تجنبها تماما لكي لا تسبب مشكلات للمعدة على وجه الخصوص، وللصحة عموما؛ لذا تعرف على الأفضل والأسوأ وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]