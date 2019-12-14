احذر..القيلولة أكثر من ساعة تزيد من السكتات الدماغية

يعتقد العلماء أن الراحة أكثر من اللازم ربما يعطل إمداد الدم للمخ وهذا يسبب تراكم الكوليسترول في الشرايين كما أشاروا إلى أن القيلولة بانتظام تقلل نشاط الجسم

تحرير:فيروز ياسر ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

القيلولة

عندما تكبر في العمر وليس هناك الكثير من الأمور التي عليك إنجازها سوى مقابلة بعض الأصدقاء أو قراءة كتاب وحتى تنظيم المنزل، فغالبا ما تحتاج إلى قيلولة في منتصف اليوم، ومن ثم تقوم بهذا الأمر بشكل يومي، لكن اقترح الباحثون أن الحصول على قيلولة منتظمة في الستينات من العمر ربما يزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية. منذ وقت طويل، حذر الأطباء من الحرمان من النوم لأنه يؤثر على ضغط الدم ويعمل على تجلط الشرايين، كما أن الخبراء في الصين لديهم دليل قوي حول أن الحصول على قيلولة لفترات طويلة أمر سيئ للغاية.

نظر العلماء إلى عادات النوم والقيلولة في آلاف الأشخاص الذين يزيد عمرهم عن 60 عاما، وتتبعوهم لمدة 6 سنوات، ووجدوا أن الأشخاص الذين يحصلون على قيلولة لأكثر من ساعة أو ساعة ونصف خلال اليوم كانوا أكثر عرضة للسكتات الدماغية بنسبة 25% بالمقارنة بالأشخاص الذين لم يحصلوا على أي قيلولة، وذلك حسبما ذكر موقع "الديلي