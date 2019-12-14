احذر..القيلولة أكثر من ساعة تزيد من السكتات الدماغية

يعتقد العلماء أن الراحة أكثر من اللازم ربما يعطل إمداد الدم للمخ وهذا يسبب تراكم الكوليسترول في الشرايين كما أشاروا إلى أن القيلولة بانتظام تقلل نشاط الجسم
عندما تكبر في العمر وليس هناك الكثير من الأمور التي عليك إنجازها سوى مقابلة بعض الأصدقاء أو قراءة كتاب وحتى تنظيم المنزل، فغالبا ما تحتاج إلى قيلولة في منتصف اليوم، ومن ثم تقوم بهذا الأمر بشكل يومي، لكن اقترح الباحثون أن الحصول على قيلولة منتظمة في الستينات من العمر ربما يزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.
منذ وقت طويل، حذر الأطباء من الحرمان من النوم لأنه يؤثر على ضغط الدم ويعمل على تجلط الشرايين، كما أن الخبراء في الصين لديهم دليل قوي حول أن الحصول على قيلولة لفترات طويلة أمر سيئ للغاية.
نظر العلماء إلى عادات النوم والقيلولة في آلاف الأشخاص الذين يزيد عمرهم عن 60 عاما، وتتبعوهم لمدة 6 سنوات، ووجدوا أن الأشخاص الذين يحصلون على قيلولة لأكثر من ساعة أو ساعة ونصف خلال اليوم كانوا أكثر عرضة للسكتات الدماغية بنسبة 25% بالمقارنة بالأشخاص الذين لم يحصلوا على أي قيلولة، وذلك حسبما ذكر موقع "الديلي
نظر العلماء إلى عادات النوم والقيلولة في آلاف الأشخاص الذين يزيد عمرهم عن 60 عاما، وتتبعوهم لمدة 6 سنوات، ووجدوا أن الأشخاص الذين يحصلون على قيلولة لأكثر من ساعة أو ساعة ونصف خلال اليوم كانوا أكثر عرضة للسكتات الدماغية بنسبة 25% بالمقارنة بالأشخاص الذين لم يحصلوا على أي قيلولة، وذلك حسبما ذكر موقع "الديلي ميل" البريطاني.
ولاحظ العلماء أنه ليس هناك خطرا مرتفعا حول الإصابة بالسكتات الدماغية لدى الأشخاص الذين حصلوا على قيلولة أقل من ساعة، ومن ناحية أخرى، فإن المتطوعين الذين ناموا أكثر من 9 ساعات كانوا أكثر عرضة للسكتات الدماغية بالمقارنة مع الأشخاص الذين ناموا من 7-8 ساعات.
وكشفت النتائج أن الأشخاص الذين ناموا كما حصلوا على قيلولة معا كانوا عرضة للسكتات الدماغية مبكرا بنسبة 85%، لكن حتى الآن لم يكتشف الباحثون من جامعة هواتشونج للعلوم والتكنولوجيا لماذا النوم أكثر من المعتاد يسبب زيادة خطر السكتات الدماغية؟
ويعتقد العلماء أن الراحة أكثر من اللازم ربما يعطل إمداد الدم للمخ وهذا يسبب تراكم الكوليسترول في الشرايين، كما اشاروا إلى أن القيلولة بانتظام خلال اليوم ربما تعمل على تقليل نشاط الجسم وهذا ما يزيد من خطر التعرض للسكتات الدماغية.
ونظر الفريق إلى 31,750 شخصا سليما بمتوسط عمر 62 كجزء من الدراسة، وتتبعوهم لمدة 6 سنوات وخلال هذا الوقت أصيب حوالي 1557 بالسكتات الدماغية، وما يجب التنويه عنه أن هؤلاء المشاركين شاركوا الباحثين عادات النوم والقيلولة.
وتم تعديل النتائج لعوامل أخرى يمكن أن تؤثر على خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والتدخين.
وقال مؤلف الدراسة "كيومين زانج"، إن الأبحاث تحتاج إلى فهم الصلة بين النوم الطويل والقيلولة الكثيرة وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية، لكن الدراسات السابقة تظهر أن الأشخاص النائمين طويلا لديهم تغيرات غير ملائمة في مستويات الكوليسترول وزيادة حجم الخصر، مما يسبب السكتات الدماغية.
وفي النهاية، تكشف هذه الدراسات أهمية الاعتدال في النوم والقيلولة والحفاظ على جودة النوم خاصة في منتصف العمر لتجنب مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية مع التقدم في العمر.
طقطقة الرقبة قد تسبب السكتة الدماغية
عند جلوسك طويلا، قد تحتاج إلى طقطقة الرقبة من أجل الشعور بالمرونة بعد اتخاذك موضعا واحدا لفترة طويلة، ولكن المفاجأة أن تلك العادة أو هذا التصرف ينتج عنه مشكلات صحية قد تؤدي إلى الموت، على الرغم أنه يخفف من توترك. هناك بعض الحالات التي أصيبت بالسكتة الدماغية نتيجة طقطقة الرقبة بشكل مستمر، فالصوت الذي يصدر من عنقك ينتج عن امتداد طفيف يؤدي إلى فصل مؤقت في سطح المفصل ويُكون فقاعة هوائية، ونتيجة لذلك فأنت عرضة لخطر تمزق صغير في البطانة الداخلية للشريان، مما يؤدي إلى تشكل جلطات دموية.
بداخل الرقبة يوجد شريانان رئيسيان ينضمان إلى بعضهما ويشكلان ما يسمى بـ"الشريان القاعدي" الذي يزود الجزء الخلفي من الدماغ بالدم، وعندما تثني العنق بشكل زائد أو تعرضه للطقطقة فإن هذه الشرايين تكون ممتدة وتصبح عرضة للإصابة.
كما يمكن أن تضعف طقطقة الرقبة المعتادة الأربطة التي تجمع المفاصل بين الفقرات، مما يسمح بحركة عنق أوسع وبالتالي يجعل الشرايين أكثر عرضة للإصابة.