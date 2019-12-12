اتصالات مصر تفوز بجائزة أفضل مشغل للاتصالات بإفريقيا

حازم متولي: ثقة العملاء وجهود الموظفين والتكنولوجيا المبتكرة عوامل وضعتنا في مكانة نفتخر بها

١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٧ م

المهندس حازم متولي يتسلم جائز تليكوم ريفيو

تتويجًا لجهودها على مدار 12 عاما في تقديم أفضل خدمة لعملائها، فازت شركة «اتصالات مصر» بجائزة «أفضل مشغل اتصالات في القارة الإفريقية»، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات قمة «تيليكوم ريفيو» لقادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في نسختها الـ 13، وتأتي الجائزة تقديرا لجهود شركة اتصالات مصر الدائمة والمستمرة في تعزيز وتحسين آدائها، والتي وصلت إلى بناء ونشر واحدة من أقوى شبكات الاتصالات في مصر وإفريقيا.

وتعتمد اتصالات مصر منذ تواجدها في السوق المصري على خبرات كبيرة من مجموعة اتصالات التي تمدها باستمرار بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في العالم، ولم يكلل فريق اتصالات مصر أي جهد لتقديم أحدث منتج بأفضل جودة للعميل في السوق المصري.وبهذه المناسبة، عبر المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة "اتصالات مصر"