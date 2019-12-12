الداخلية تشارك «أحباب الله» فرحتهم بأعياد الطفولة

١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

وزارة الداخلية

نظم قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة، يوماً ترفيهياً لعددٍ من أطفال مدارس ذوى الإعاقة وعدد من المشرفين وأولياء الأمور بمقر إدارة شرطة الخيالة بالقاهرة، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الطفولة، وذلك حرصاً من وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق مُمثلة في كافة القطاعات ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية على المشاركة فى الاحتفال بأعياد الطفولة (نوفمبر 2019)، وتقديم كافة سُبل الدعم للأطفال لاسيما من ذوى الإعاقة.

خلال اليوم، تم تقديم فقرات ترفيهية، وكان في استقبال الأطفال عددٍ من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان، حيث تم قضاء يوماً معهم وتقديم الهدايا لهم.وكان لتلك الزيارة أثراً طيباً فى نفوس الأطفال والمشرفين وأولياء الأمور لحرص وزارة الداخلية على المشاركة فى الفعاليات والأنشطة الإنسانية، والذين وجهوا الشكر لرجال

خلال اليوم، تم تقديم فقرات ترفيهية، وكان في استقبال الأطفال عددٍ من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان، حيث تم قضاء يوماً معهم وتقديم الهدايا لهم.



وكان لتلك الزيارة أثراً طيباً فى نفوس الأطفال والمشرفين وأولياء الأمور لحرص وزارة الداخلية على المشاركة فى الفعاليات والأنشطة الإنسانية، والذين وجهوا الشكر لرجال الشرطة لحرصهم على مشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة.



جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى بأجهزة الوزارة، والحرص على مد جسور التواصل الإجتماعى مع كافة أطياف الشعب، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين فى كافة المناسبات.







