ساري: مانشستر سيتي الأقرب للتتويج بدوري الأبطال

تحرير:محمد جمال ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م

ماوريسيو ساري

تحدث ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس، عن بطل دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، مشيرًا إلى أن مانشستر سيتي هو المرشح الأقرب للتتويج باللقب. وقال ساري خلال تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "مانشستر سيتي هو المرشح الأقرب للتتويج بلقب دوري الأبطال، أرى أن هذا الفريق تركيزه سيكون منصبًّا هذا الموسم أكثر على دوري الأبطال من الدوري الإنجليزي الممتاز". وعن إمكانية وجود مواجهة بين توتنهام والبيانكونيري قال: "لقد كنت محظوظًا لمقابلة مورينيو شخصيًّا، ولدي احترام كبير له بالطبع، فهو مدرب على مستوى عالٍ".

وتابع ماوريسيو ساري عن مورينيو خلال تصريحاته: "لا يمكنني إلا أن أقول إنه قد يبدو مختلفًا بعض الشيء عما هو عليه بالفعل، وحين تتعرف عليه شخصيًّا، ستجد الأمر مختلفًا أكثر". واختتم المدير الفني السيدة العجوز تصريحاته: "أنا سعيد حقًّا لمقابلته، وسأكون سعيدًا لرؤيته مرة أخرى في هذه البطولة". وحقق مانشستر