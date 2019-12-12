رياضة

ساري: مانشستر سيتي الأقرب للتتويج بدوري الأبطال

تحرير:محمد جمال ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م
ماوريسيو ساري
ماوريسيو ساري
تحدث ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس، عن بطل دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، مشيرًا إلى أن مانشستر سيتي هو المرشح الأقرب للتتويج باللقب. وقال ساري خلال تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "مانشستر سيتي هو المرشح الأقرب للتتويج بلقب دوري الأبطال، أرى أن هذا الفريق تركيزه سيكون منصبًّا هذا الموسم أكثر على دوري الأبطال من الدوري الإنجليزي الممتاز". وعن إمكانية وجود مواجهة بين توتنهام والبيانكونيري قال: "لقد كنت محظوظًا لمقابلة مورينيو شخصيًّا، ولدي احترام كبير له بالطبع، فهو مدرب على مستوى عالٍ".
وتابع ماوريسيو ساري عن مورينيو خلال تصريحاته: "لا يمكنني إلا أن أقول إنه قد يبدو مختلفًا بعض الشيء عما هو عليه بالفعل، وحين تتعرف عليه شخصيًّا، ستجد الأمر مختلفًا أكثر". واختتم المدير الفني السيدة العجوز تصريحاته: "أنا سعيد حقًّا لمقابلته، وسأكون سعيدًا لرؤيته مرة أخرى في هذه البطولة". وحقق مانشستر
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مسئول بسالزبورج: ليفربول يسعى لضم مينامينو

علق كريستوف فرويند المدير الرياضي لنادي سالزبورج النمساوي، على دخول ليفربول في مفاوضات معهم بشأن ضم تاكومي مينامينو مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل. وصرح فرويند قائلا: "يمكنني أن أؤكد أن هناك مفاوضات جارية حاليا مع ليفربول بشأن مينامينو، إنه شرف لنا أن تهتم الأندية بلاعبي الفريق". وعلى الجانب الآخر، أكدت صحيفة ميرور اعتزام إدارة الريدز التعاقد مع ميانمينو، حيث نشرت تقريرًا كشفت فيه عن أن إدارة ليفربول تستعد لتقديم عرض رسمي للاعب خلال الفترة المقبلة.
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كارفخال: سنذهب للكامب نو لحصد الـ3 نقاط

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حسم التعادل السلبي لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام طنطا، الذي أقيم اليوم الخميس، على استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ورفع الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني المخضرم طلعت يوسف، رصيده للنقطة 14، لينفرد بالمركز الثاني بجدول الترتيب، (جمعهم من 7 مواجهات فاز 4 وتعادل 2 وخسر 1، وسجل الفريق 7 أهداف فيما استقبلت شباكه هدفين)، بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر، وبفارق نقطة عن المقاولون العرب صاحب الـ13 نقطة والذي يأتي في المركز الثالث.
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أتالانتا يتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى

تأهل فريق أتالانتا الإيطالي، إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق فوزًا ثمينًا، على شاختار دونستيك الأوكراني، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من المسابقة الأوروبية، حيث احتاج الفريق الإيطالي إلى الفوز مع تعثر دينامو زغرب الكرواتي، الذي خسر بأربعة أهداف لهدف أمام مانشستر سيتي، بينما احتاج شاختار للفوز من أجل التأهل لدور المقبل.
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بارتوميو يُعلق على رجوع جوارديولا لتدريب برشلونة

صرح جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني، أن باب الفريق الكتالوني مفتوح دائما لمواطنه بيب جوارديولا وسط تقارير تفيد بأن مانشستر سيتي يستعد لاختيار بديل للمدير الفني الإسباني. وقال بارتوميو لصحيفة “لا ريبوبليكا الإيطالية”: "هذا لا يعتمد عليِّ، لقد كان جورديولا هو الذي قرر المغادرة، لكن الباب سيكون مفتوحًا له دائمًا في برشلونة". فاز جوارديولا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي لموسمين على التوالي، لكنه لم يتوج معهم بعد ببطولة دوري أبطال أوروبا.
مانشستر سيتي

ليفربول والسيتي يجددان الصراع اليوم في البريميرليج

تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران من جديد اليوم السبت، من خلال مباريات الجولة رقم 14، وستكون البداية من ملعب سانت جيمس بارك، عندما يستقبل نيوكاسل، نظيره مانشستر سيتي حامل اللقب في تمام الساعة 2:30 ظهرًا، ويحتل نيوكاسل المركز الـ14 برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد السيتي في المركز الثالث برصيد 28 نقطة، وسبق وأن تواجه الفريقان في 38 مباراة في البريميرليج، حقق خلالها السيتي الانتصار في 23 مباراة، مقابل 8 انتصارات لنيوكاسل، وانتهت 7 مواجهات بالتعادل، وسجل السيتي في تلك اللقاءات 70 هدفًا، واستقبلت شباكهم 35 هدفًا.
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بونوتشي يأمل في تجنب مواجهة توتنهام بدوري الأبطال

أعرب المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي عن رغبته في تفادي مواجهة توتنهام في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، خوفًا من الصدام مع البرتغالي جوزيه مورينيو، وتولى مورينيو القيادة الفنية للسبيرز خلفًا لماوريسيو بوكيتينو، وقاد توتنهام للانتصار في أول مباراتين له فى كل المسابقات. وقال بونوتشي في تصريحات أبرزتها صحيفة "توتو سبورت": "أود تجنب توتنهام هوتسبير في الأدوار الإقصائية، خاصة بعد وصول جوزيه مورينيو"، وأضاف: "الظروف البدنية والعقلية يمكن أن تتغير، في مباريات مرحلة خروج المغلوب، مورينيو يعرف كيفية الحصول على أقصى طاقات اللاعبين".
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