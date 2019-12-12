البورصة تخسر 3 مليارات جنيه في ختام تعاملات الخميس

تحرير:أمل نبيل ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ م

ارشيفية

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 686.64مليار جنيه وسط مبيعات محلية وعربية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 13358.47 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 250.69 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1360.44 نقطة.

وبلغ إجمالى التداولات على الأسهم 939.38 مليون جنيه، بعد التداول على 88.17 ألف سهم عبر تنفيذ 15.6 ألف عملية. ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافي بيع 26.75 مليون جنيه و36.77 مليون جنيه على التوالي، فى حين مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافى مشتريات 63.52 مليون جنيه. الأسهم الأكثر