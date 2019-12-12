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البورصة تخسر 3 مليارات جنيه في ختام تعاملات الخميس

تحرير:أمل نبيل ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ م
ارشيفية
ارشيفية
أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 686.64مليار جنيه وسط مبيعات محلية وعربية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 13358.47 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 250.69 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1360.44 نقطة.
وبلغ إجمالى التداولات على الأسهم 939.38 مليون جنيه، بعد التداول على 88.17 ألف سهم عبر تنفيذ 15.6 ألف عملية.    ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافي بيع 26.75 مليون جنيه و36.77 مليون جنيه على التوالي، فى حين مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافى مشتريات 63.52 مليون جنيه. الأسهم الأكثر
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حازم متولي - يتسلم جائزة تليكوم ريفيو

اتصالات مصر تفوز بجائزة أفضل مشغل للاتصالات بإفريقيا

تتويجًا لجهودها على مدار 12 عاما في تقديم أفضل خدمة لعملائها، فازت شركة «اتصالات مصر» بجائزة «أفضل مشغل اتصالات في القارة الإفريقية»، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات قمة «تيليكوم ريفيو» لقادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في نسختها الـ 13، وتأتي الجائزة تقديرا لجهود شركة اتصالات مصر الدائمة والمستمرة في تعزيز وتحسين آدائها، والتي وصلت إلى بناء ونشر واحدة من أقوى شبكات الاتصالات في مصر وإفريقيا.
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المالية: الحكومة جادة في خفض الدين العام إلى 83%

قال أحمد كوجك نائب وزير المالية، إن الحكومة جادة في سعيها نحو خفض الدين العام، موضحا أن الحكومة تستهدف تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في 30 يونيو 2020 إلى 83%. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب مصطفى سالم، اليوم الخميس، لمناقشة موقف الدين العام الحكومي والأعباء المترتبة عليه من واقع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019.
سحر-نصر

الاستثمار تطرح 147 وحدة صناعية مُرفّقة في بنها

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، طرح 147 وحدة صناعية، كاملة التشطيب والمرافق، كهرباء ومياه وصرف صحي وصرف صناعي واتصالات وإنترنت، بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقالت الوزارة إن مساحات هذه الوحدات تتراوح بين 240 مترا مربعا وحتى 360 مترا مربعا للمشروع الواحد، على أن تُصدر لها كافة الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك وفقا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.
اسعار-الذهب-دهب (6)

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 662 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1473 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
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بورصة (2)

البورصة تربح 1.7 مليار جنيه رغم تراجع مؤشراتها

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، بينما ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 692.88 مليار جنيه وسط مبيعات أجنبية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 13442.52 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 523.07 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1369.05 نقطة.
بورصة (2)

مبيعات الأجانب تكبد البورصة 4 مليارات جنيه خسائر

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 691.19مليار جنيه وسط مبيعات أجنبية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 13493.69 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 523.79 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 1372.09 نقطة.
بورصة (2)

البورصة تخسر مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو مليار جنيه ليغلق عند مستوى 695.19مليار جنيه وسط مبيعات محلية وعربية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 13622.13 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 521.87 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1382.15 نقطة.
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مبيعات عربية وأجنبية تكبد البورصة 6.8 مليار جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.04 مليار جنيه وسط مبيعات عربية وأجنبية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوى 13781.96 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 530.89 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1398.27 نقطة.
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