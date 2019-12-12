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تطبيق «ديزر».. نجم جديد بعالم الموسيقى على الموبايل

دراسة أجرتها شركة ديزر يؤكد أن الموسيقى لها تأثير سحري في تهدئة الأعصاب، حيث يستمع أكثر من 84% من المشمولين بالدراسة إلى الموسيقى عند الشعور بالتوتر أو العصبية
تحرير:أحمد البرماوي ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٦ م
تطبيق ديزر
تطبيق ديزر
مع تزايد الاعتماد على الهواتف الذكية في السنوات الأخيرة، باتت تطبيقات المحتوى الترفيهي أكثر ما يلجأ إليه المستخدمون، يأتي ذلك مع تزايد مهام الحياة اليومية، وازدحام الطرق المستمر، ما يعني تواجد المستهلك فترة طويلة خارج المنزل، ومن هذا المنطلق باتت تتصارع شركات عالمية على تقديم محتوى فريد ومختلف لمستخدمي الهواتف الذكية، ومن بين تلك الشركات تأتي شركة ديزر بمنصة ذكية تهتم بتقديم كل ما له علاقة بالمحتوى الموسيقي، واستطاعت ديزر على مدار شهور قليلة أن تستحوذ على ثقة عدد كبير من المستهلكين.
وللأسباب السابقة وغيرها حول مستقبل الشركة ورؤيتها، التقينا طارق منير الرئيس التنفيذي لشركة ديزر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. طارق منير الذي تم تعيينه في منصبه بشركة ديزر فبراير الماضي، يؤكد أنه راضي عن الشهور التي قضاها في الشركة وحجم الأعمال الذي وصل إليه التطبيق، ويوضح لنا أنه يسعى لتحقيق
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