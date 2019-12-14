لتطبيق «المانيكير» بطريقة مثالية.. اتبع 6 حيل سحرية

إذا أردت تجفيف طلاء أظافرك سريعًا والتأكد من بقائه، فخدعة الماء البارد فعالة بشكل كبير، اتركي طلاء الأظافر يجف لمدة بضع دقائق ثم ضع أصابعك في ماء بارد لمدة 2-3 دقائق.

تحرير:إسراء سليمان ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

طلاء الأظافر

تهتم المرأة دائمًا بجمال بشرتها ومظهرها الخارجي، لذا تتبع روتين يومي للحصول على بشرة نضرة ومظهر رائع، وبالنسبة للأظافر، فلها روتين عناية خاص بها، على سبيل المثال إزالة الزوائد الجلدية، وترطيبها باستمرار، بالإضافة إلى استخدام المبرد لكي تكون جميعها في مستوى واحد، وبالنسبة لطلاء الأظافر "المانيكير". توجد بعض الطرق البسيطة التي يمكنك القيام بها، لضمان أن يكون لديك "مناكير" مثالي في المنزل، عن طريق استخدام مرطب جيد ووضع "المانيكير" من المنتصف لأعلى، وغيرها من النصائح الأخرى، نقلًا عن "boldsky".

أصبح "المانيكير" الآن كتريند، لا يعتمد فقط على الأشكال التقليدية الناعمة، ولكن توجد تقليعات أخرى، مثل المانيكير المدرج الألوان، أو وضع رسومات على الأظافر، ولكي تحصلي على مظهر مثالي، لابد أن تكون أظافرك مثالية أولًا، فالأظافر تعكس النظافة الشخصية ولكن ليس الجميع يملك رفاهية دفع أموال للعناية بالأظافر،