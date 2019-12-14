لتطبيق «المانيكير» بطريقة مثالية.. اتبع 6 حيل سحرية

إذا أردت تجفيف طلاء أظافرك سريعًا والتأكد من بقائه، فخدعة الماء البارد فعالة بشكل كبير، اتركي طلاء الأظافر يجف لمدة بضع دقائق ثم ضع أصابعك في ماء بارد لمدة 2-3 دقائق.
تهتم المرأة دائمًا بجمال بشرتها ومظهرها الخارجي، لذا تتبع روتين يومي للحصول على بشرة نضرة ومظهر رائع، وبالنسبة للأظافر، فلها روتين عناية خاص بها، على سبيل المثال إزالة الزوائد الجلدية، وترطيبها باستمرار، بالإضافة إلى استخدام المبرد لكي تكون جميعها في مستوى واحد، وبالنسبة لطلاء الأظافر "المانيكير".
توجد بعض الطرق البسيطة التي يمكنك القيام بها، لضمان أن يكون لديك "مناكير" مثالي في المنزل، عن طريق استخدام مرطب جيد ووضع "المانيكير" من المنتصف لأعلى، وغيرها من النصائح الأخرى، نقلًا عن "boldsky".
أصبح "المانيكير" الآن كتريند، لا يعتمد فقط على الأشكال التقليدية الناعمة، ولكن توجد تقليعات أخرى، مثل المانيكير المدرج الألوان، أو وضع رسومات على الأظافر، ولكي تحصلي على مظهر مثالي، لابد أن تكون أظافرك مثالية أولًا، فالأظافر تعكس النظافة الشخصية ولكن ليس الجميع يملك رفاهية دفع أموال للعناية بالأظافر،
أصبح "المانيكير" الآن كتريند، لا يعتمد فقط على الأشكال التقليدية الناعمة، ولكن توجد تقليعات أخرى، مثل المانيكير المدرج الألوان، أو وضع رسومات على الأظافر، ولكي تحصلي على مظهر مثالي، لابد أن تكون أظافرك مثالية أولًا، فالأظافر تعكس النظافة الشخصية ولكن ليس الجميع يملك رفاهية دفع أموال للعناية بالأظافر، ولكن لا تشعر بالقلق، فيمكنك تدليل أظافرك في المنزل بعدة نصائح بسيطة، وما يلي بعض من الحيل الرائعة:
1-استخدام مرطب لليدين
لا يعني تدليل أظافرك أن تقوم بوضع المانيكير فقط، ولكن أنت بحاجة أيضًا إلى استخدام كريم مرطب للتخلص من الجفاف، وخاصة في فصل الشتاء، لذا قبل وضع طلاء الأظافر، عليك بوضع كريم يحتوي على مكونات مرطبة حتى يبدو المانيكير في شكل لائق.
2-أعط أظافرك الشكل المرغوب قبل المانيكير
قبل وضع المانكير، عليك بتعديل مظهر الأظافر أولًا، لذا استخدم المبرد لكي تكون جميع أظافرك في نفس المستوى، ولكن عند القيام بهذه الخطوة، عليك أن تضع بعض الأشياء الهامة في الاعتبار، على سبيل المثال برد الأظافر يجب أن يكون في اتجاه واحد للحفاظ عليها من الانكسار، وبعد ذلك استخدم الملمع، حيث يساعد على زيادة نمو الأظافر وينشط الدورة الدموية أسفل الظفر، ويمنحها لمعان.
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3-إزالة الزوائد الجلدية
يجب نقل اليدين أولًا في زيت الزيتون أو الماء الدافيء، لمدة لا تقل عن 10 دقائق، يعمل ذلك على ترطيب اليدين، وتسهيل عملية إزالة الزوائد والتي تنتج عن قضم الأظافر، وبالنسبة للتغذية السليمة عليك بتناول أطعمة غنية بالزنك وفيتامين B12، مثل المكسرات والعدس والبقدونس والسردين والتونة.
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4-ابدأ بالطلاء من منتصف الظفر
عند استخدم المانكير، حاول أن تبدأ في عملية الطلاء من المنتصف حتى تكون جميع الأجزاء متساوية، فلو ذهبت إلى صالونات التجميل ستجدها تطبق هذه التقنية، لإعطائك أظافر سحرية رائعة.
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5-تطبيق رسومات على الأظافر
لا تظن أنك لا تستطيع القيام بعمل فني رائع في المنزل، بالطبع سوف تحتاج إلى بعض الممارسة فقط، لذلك، اجعل المانيكير أكثر متعة، باستخدام بعض الرسومات.
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6-خدعة الماء البارد
إذا أردت تجفيف طلاء أظافرك بسرعة والتأكد من استمراره لفترة أطول، فيمكن أن تكون خدعة الماء البارد فعالة بشكل كبير، اتركي طلاء الأظافر يجف لمدة بضع دقائق ثم ضع أصابعك في ماء بارد لمدة 2-3 دقائق.
ما سبق بعض من الحيل البسيطة التي يمكنك من خلالها صنع مانيكير رائع في المنزل، بدون الحاجة للذهاب إلى صالونات التجميل باهظة الثمن، كل ما عليك فعله استخدام ألوان مناسبة ليديك، حتى تحصل على مظهر رائع في النهاية، وفي الشتاء حاول استخدام الألوان الداكنة مثل النبيتي والأخضر والبني والكافيه والمارون والرمادي الداكن ولا مانع من استخدام الألوان الناعمة.
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