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لتطبيق «المانيكير» بطريقة مثالية.. اتبع 6 حيل سحرية

إذا أردت تجفيف طلاء أظافرك سريعًا والتأكد من بقائه، فخدعة الماء البارد فعالة بشكل كبير، اتركي طلاء الأظافر يجف لمدة بضع دقائق ثم ضع أصابعك في ماء بارد لمدة 2-3 دقائق.
تحرير:إسراء سليمان ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
طلاء الأظافر
طلاء الأظافر
تهتم المرأة دائمًا بجمال بشرتها ومظهرها الخارجي، لذا تتبع روتين يومي للحصول على بشرة نضرة ومظهر رائع، وبالنسبة للأظافر، فلها روتين عناية خاص بها، على سبيل المثال إزالة الزوائد الجلدية، وترطيبها باستمرار، بالإضافة إلى استخدام المبرد لكي تكون جميعها في مستوى واحد، وبالنسبة لطلاء الأظافر "المانيكير". توجد بعض الطرق البسيطة التي يمكنك القيام بها، لضمان أن يكون لديك "مناكير" مثالي في المنزل، عن طريق استخدام مرطب جيد ووضع "المانيكير" من المنتصف لأعلى، وغيرها من النصائح الأخرى، نقلًا عن "boldsky".
أصبح "المانيكير" الآن كتريند، لا يعتمد فقط على الأشكال التقليدية الناعمة، ولكن توجد تقليعات أخرى، مثل المانيكير المدرج الألوان، أو وضع رسومات على الأظافر، ولكي تحصلي على مظهر مثالي، لابد أن تكون أظافرك مثالية أولًا، فالأظافر تعكس النظافة الشخصية ولكن ليس الجميع يملك رفاهية دفع أموال للعناية بالأظافر،
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«الكركم».. توابل صحية وماسك طبيعي مضاد للبثور

الكركم من التوابل الهامة في كل مطبخ، حيث تعطي مذاق رائع للطعام، وتمنحك العديد من الفوائد الصحية والعلاجية، وذلك لأنها تحتوي على مكون قوي يسمى "الكركمين"، يعتبر الكركم مضاد قوي للالتهابات، كما يحارب السرطان، مفيد لصحة الكبد، ويساعد في السيطرة على مرض السكري، على الجانب الآخر، يستخدم في عديد من الماسكات الطبيعية، على سبيل المثال ماسك الكركم مع العسل، يعمل على توهج البشرة، ويقلل من البثور، وغيرها من الماسكات الأخرى، نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
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هل يمكن لماسك الموز أن يساعد في صحة بشرتك؟

الموز من الفواكه المهمة التي يجب إدراجها في النظام الغذائي، لأنه غني بالبوتاسيوم الذي يعمل على ضبط معدلات ضغط الدم، ويساعد على عملية هضم صحية، ويحفز من نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، إضافة إلى ذلك، توجد عدة استخدامات مختلفة للموز، على سبيل المثال يستخدم كماسك طبيعي على الوجه، للتخلص من المشكلات الجلدية مثل حب الشباب، كما أنه يوفر حماية للبشرة من أشعة الشمس الحارقة، ويساعد في التخلص من البشرة الجافة، وخاصة خلال أشهر الشتاء الباردة، نقلا عن "healthline".
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"زيت لبان الدكر".. 6 زيوت حيوية لعلاج جفاف القدمين

منذ أيام قليلة أعلن فصل الشتاء عن مجيئه، وعند الحديث عن هذا الفصل، لابد من تذكر جفاف البشرة، والمشكلات الجلدية المتعلقة بالشتاء، على سبيل المثال جفاف البشرة وتشقق القدمين، وفقد معدلات الترطيب، وغيره من المشكلات الأخرى، لذا نلجأ إلى استخدام الزيوت الحيوية، لأنها تتميز بتأثير أسرع من الكريمات، لبناء طبقة واقية على الجلد، ولكن ننسى بعض الأجزاء في الجسم، على سبيل المثال القدمان، تتعرضان للتشقق والجفاف، وتحتاجان -أيضًا- إلى عناية خاصة، نقلا عن "boldsky".
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