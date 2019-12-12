بسبب الحروب التجارية والتوترات المسلحة.. عام صعب على صناعة الطيران في العالم

تحرير:أميرة إبراهيم - جنيف ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٧ م

بالرغم من استمرار صناعة النقل الجوي في تحقيق الأرباح، إلا أنها واجهت عامًا ثقيلا ومليئًا بالتحديات وصفها الاتحاد الدولي للنقل الجوي الأياتا بأنها بيئة أعمال أصعب بكثير من المتوقع. وانطلاقا من هذه الرؤية وضعت الأياتا توقعاتها لأرباح قطاع النقل الجوي العالمي خلال عام 2020، لتتماشى مع التخفيض الذي سبق ووضعته لعام 2019. وأرجعت الأياتا ما وصفته ببيئة أعمال صعبه لاجتماع عدة مؤثرات سلبية، منها تراجع النمو الاقتصادي والحروب التجارية، والتوترات الجيوسياسية والاضطرابات الاجتماعية.

وفي تقريرها الأحدث الذي أعلنته خلال المؤتمر السنوي للنقل والشحن الجوي في جنيف كشفت "الأياتا" عن توقعاتها بتحقيق قطاع النقل الجوي العالمي لصافي أرباح بقيمة 29.3 مليار دولار أمريكي خلال عام 2020، الأمر الذي يمثل تحسنًا ملحوظًا بالمقارنة مع القيمة المتوقعة لعام 2019 والبالغة 25.9 مليار دولار أمريكي (والتي

وفي تقريرها الأحدث الذي أعلنته خلال المؤتمر السنوي للنقل والشحن الجوي في جنيف كشفت "الأياتا" عن توقعاتها بتحقيق قطاع النقل الجوي العالمي لصافي أرباح بقيمة 29.3 مليار دولار أمريكي خلال عام 2020، الأمر الذي يمثل تحسنًا ملحوظًا بالمقارنة مع القيمة المتوقعة لعام 2019 والبالغة 25.9 مليار دولار أمريكي (والتي جرى تخفيضها خلال شهر يونيو عن 28 مليار دولار أمريكي المتوقعة سابقا).

وفسر ألكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي هذا التغير بأن: "قطاع النقل الجوي واجه بيئة أعمال أصعب بكثير من المتوقع نتيجة اجتماع عدة مؤثرات سلبية، من تراجع النمو الاقتصادي والحروب التجارية، ووصولا إلى التوترات الجيوسياسية والاضطرابات الاجتماعية، إلى جانب حالة عدم اليقين المستمرة ذات الصلة بقرار بريكست".

وأضاف دو جونياك: "على الرغم من هذه المؤثرات، تمكن القطاع من تحقيق أرباح صافية إيجابية لعشرة أعوام متتالية، مستفيدًا من الفوائد المستمرة التي تقدمها جهود إعادة الهيكلة وتقليص النفقات، ويبدو أن عام 2019 سيكون محطة التراجع الأخيرة ضمن الدورة الاقتصادية الحالية، مع توقعات أكثر إيجابية بشأن عام 2020.

ويتمثل السؤال الأبرز للعام المقبل في كيفية تطوُّر معدلات السعة، وبشكل خاص مع العودة المتوقعة لطائرات بوينغ 737 ماكس إلى الخدمة، وحلول موعد إنجاز عمليات التسليم المتأخرة".



وعرضت الأياتا في تقريرها عددا من المحاور لتوقعاتها شملت توقعات أن يبلغ العائد على رأس المال المستثمر نسبة 6.0%، بارتفاع عن النسبة المتوقعة في 2019 والتي تبلغ 5.7% ومن المتوقع ارتفاع هامش الربح الصافي بنسبة 3.4%، بزيادة عن نسبة 3.1% عام 2019.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع إيرادات القطاع الإجمالية لتصل إلى 872 مليار دولار أمريكي، بارتفاع بنسبة تزيد على 4.0% عن 838 مليار دولار أمريكي المسجلة عام 2019.



كما تفيد التوقعات بزيادة تكاليف العمليات داخل القطاع بنسبة 3.5%، لترتفع من 796 مليار دولار أمريكي عام 2019 إلى 823 مليار دولار أمريكي عام 2020.

ومن المتوقع ارتفاع أعداد المسافرين إلى 4.72 مليار مسافر؛ ما يمثل زيادة بنسبة 4.0% عن الرقم المسجل عام 2019 والبالغ 4.54 مليار مسافر.



وفيما يتعلق بالشحن الجوي تشير التوقعات إلى انتعاش معدل أطنان الشحن المنقولة لتصل إلى 62.4 مليون طن، بزيادة بنسبة 2.0% عن 61.2 مليون طن المسجلة عام 2019، والتي مثلت المعدل الأكثر انخفاضًا خلال فترة ثلاثة أعوام.

كما سيسهم النمو الاقتصادي القوي في دعم نمو حركة المسافرين بنسبة 4.1%، وهو معدل مساوٍ تقريبًا لنظيره الخاص بعام 2019 (والبالغ 4.2%)، إلا أنه يبقى أقل من الاتجاهات السابقة.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط الربح الصافي عن كل مسافرٍ 6.20 دولار أمريكي (بالمقارنة مع 5.70 دولار أمريكي عام 2019).

ومع انتهاء العام الجاري كشفت الأياتا انخفاض الأداء الاقتصادي خلال عام 2019 ليكون أضعف من ذلك المتوقع في شهر يونيو الماضي.

ويأتي هذا التراجع بالتوازي مع النمو الضعيف للناتج المحلي الإجمالي العالمي، الذي بلغ 2.5% بالمقارنة مع 2.7% الواردة في توقعات شهر يونيو، وللتجارة العالمية، التي سجلت نموًّا بنسبة 0.9% فقط بالمقارنة مع 2.5% الواردة في التوقعات.

وأدت هذه التطورات السلبية إلى تراجع الطلب على السفر وحركة الشحن، والتي ترافقت مع نمو أضعف في الواردات، الأمر الذي سبب تراجع عائدات المسافرين بنسبة 3.0% وعائدات الشحن بنسبة 5.0% بالمقارنة مع عام 2018.

من جانبها، سجلت التكاليف التشغيلية ارتفاعًا أقل من المتوقع، إذ بلغت 3.8% بالمقارنة مع 7.4% في توقعات شهر يونيو، الأمر الذي يعود بشكل كبير إلى تكاليف الوقود التي جاءت أقل من المتوقع، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتعويض تراجع الإيرادات.