رياضة

التعادل يحسم موقعة الاتحاد وطنطا في الدوري

١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٨ م
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
حسم التعادل السلبي لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام طنطا، الذي أقيم اليوم الخميس، على استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ورفع الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني المخضرم طلعت يوسف، رصيده للنقطة 14، لينفرد بالمركز الثاني بجدول الترتيب، (جمعهم من 7 مواجهات فاز 4 وتعادل 2 وخسر 1، وسجل الفريق 7 أهداف فيما استقبلت شباكه هدفين)، بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر، وبفارق نقطة عن المقاولون العرب صاحب الـ13 نقطة والذي يأتي في المركز الثالث.
من جانبه رفع طنطا بقيادة مديره الفني أيمن المزين، رصيده للنقطة الثامنة، يحتل بهم المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري، (جمعهم من 7 مواجهات فاز 1 وتعادل 5 وخسر 1، وسجل الفريق 5 أهداف فيما استقبلت شباكه 5 أهداف)، بفارق الأهداف عن الإنتاج الحربي الذي يأتي في المركز العاشر، وبفارق نقطة عن الزمالك وسموحة وحرس
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مينامينو

مسئول بسالزبورج: ليفربول يسعى لضم مينامينو

علق كريستوف فرويند المدير الرياضي لنادي سالزبورج النمساوي، على دخول ليفربول في مفاوضات معهم بشأن ضم تاكومي مينامينو مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل. وصرح فرويند قائلا: "يمكنني أن أؤكد أن هناك مفاوضات جارية حاليا مع ليفربول بشأن مينامينو، إنه شرف لنا أن تهتم الأندية بلاعبي الفريق". وعلى الجانب الآخر، أكدت صحيفة ميرور اعتزام إدارة الريدز التعاقد مع ميانمينو، حيث نشرت تقريرًا كشفت فيه عن أن إدارة ليفربول تستعد لتقديم عرض رسمي للاعب خلال الفترة المقبلة.
كارفخال

كارفخال: سنذهب للكامب نو لحصد الـ3 نقاط

علق دانى كارفخال، الظهير الإيمن لفريق ريال مدريد، على مواجهة برشلونة فى لقاء الكلاسيكو، مشيرًا إلى أن هدف الملكي خلال المواجهة التى ستجمعهما الأربعاء المقبل، على ملعب "كامب نو"، معقل الفريق الكتالونى تحقيق الفوز فقط. وقال كارفخال في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "سنذهب إلى كامب نو من أجل الحصول على النقاط الثلاث، ولا يهمنا أى شي آخر، سواء تهديدات أو أي شيء". أضاف مدافع المرينجي قائلا: "سنخوض مواجهة الكلاسيكو، بوقت راحة أقل من برشلونة، لأنهم سيلعبون السبت، بينما سنواجه فالنسيا الأحد، وخاصة أن اللعب على المستايا سيكون صعبا للغاية".
ماوريسيو-ساري- (2)

ساري: مانشستر سيتي الأقرب للتتويج بدوري الأبطال

تحدث ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس، عن بطل دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، مشيرًا إلى أن مانشستر سيتي هو المرشح الأقرب للتتويج باللقب. وقال ساري خلال تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "مانشستر سيتي هو المرشح الأقرب للتتويج بلقب دوري الأبطال، أرى أن هذا الفريق تركيزه سيكون منصبًّا هذا الموسم أكثر على دوري الأبطال من الدوري الإنجليزي الممتاز". وعن إمكانية وجود مواجهة بين توتنهام والبيانكونيري قال: "لقد كنت محظوظًا لمقابلة مورينيو شخصيًّا، ولدي احترام كبير له بالطبع، فهو مدرب على مستوى عالٍ".
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بيراميدز (1)

تعرف على تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويحتل نادي الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 10 نقاط، جمعهم من 5 مواجهات، فاز 3 وتعادل 1 وخسر 1. من جانبه، يحتل نادي بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، المركز الرابع في الجدول، برصيد 12 نقطة، جمعهم من 6 مواجهات، فاز في 3 وتعادل في 3.
الزمالك- والشرقية (2)

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز.. 5 في خط الوسط

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويحتل نادي الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 10 نقاط، جمعهم من 5 مواجهات، فاز 3 وتعادل 1 وخسر 1. من جانبه، يحتل نادي بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، المركز الرابع في الجدول، برصيد 12 نقطة، جمعهم من 6 مواجهات، فاز في 3 وتعادل في 3.
سباستيان-ديسابر (4)

«سباستيان ديسابر VS الزمالك».. لا تعادلات

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر الدوري الممتاز. وتبلغ القيمة السوقية لفريق الزمالك 21.3 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.1 عام، ويمتلك الفريق 13 لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، و4 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 5 لاعبين أجانب. فيما تبلغ القيمة السوقية لفريق بيراميدز 20.65 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.1 عام، ويمتلك الفريق 13 لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، ولاعبا بمنتخبات الشباب، علاوة على 5 لاعبين أجانب.
بيراميدز والزمالك (4)

أرقام من تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويحتل نادي الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 10 نقاط، جمعهم من 5 مواجهات، فاز 3 وتعادل 1 وخسر 1. من جانبه، يحتل نادي بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، المركز الرابع في الجدول، برصيد 12 نقطة، جمعهم من 6 مواجهات، فاز في 3 وتعادل في 3.
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