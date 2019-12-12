التعادل يحسم موقعة الاتحاد وطنطا في الدوري

١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٨ م

الاتحاد السكندري

حسم التعادل السلبي لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام طنطا، الذي أقيم اليوم الخميس، على استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ورفع الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني المخضرم طلعت يوسف، رصيده للنقطة 14، لينفرد بالمركز الثاني بجدول الترتيب، (جمعهم من 7 مواجهات فاز 4 وتعادل 2 وخسر 1، وسجل الفريق 7 أهداف فيما استقبلت شباكه هدفين)، بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر، وبفارق نقطة عن المقاولون العرب صاحب الـ13 نقطة والذي يأتي في المركز الثالث.

من جانبه رفع طنطا بقيادة مديره الفني أيمن المزين، رصيده للنقطة الثامنة، يحتل بهم المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري، (جمعهم من 7 مواجهات فاز 1 وتعادل 5 وخسر 1، وسجل الفريق 5 أهداف فيما استقبلت شباكه 5 أهداف)، بفارق الأهداف عن الإنتاج الحربي الذي يأتي في المركز العاشر، وبفارق نقطة عن الزمالك وسموحة وحرس

من جانبه رفع طنطا بقيادة مديره الفني أيمن المزين، رصيده للنقطة الثامنة، يحتل بهم المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري، (جمعهم من 7 مواجهات فاز 1 وتعادل 5 وخسر 1، وسجل الفريق 5 أهداف فيما استقبلت شباكه 5 أهداف)، بفارق الأهداف عن الإنتاج الحربي الذي يأتي في المركز العاشر، وبفارق نقطة عن الزمالك وسموحة وحرس الحدود والإسماعيلي، الخامس والسادس والسابع والثامن على الترتيب.



وبتلك النتيجة استمرت عقدة طنطا مع طلعت يوسف، حيث لم يفز الأخير مطلقًا أمام طنطا، حيث حيث تعادل في واجهتين، وخسر الآخر.



ومن المقرر أن يواجه زعيم الثغر في الجولة الثامنة فريق مصر للمقاصة، يوم الإثنين المقبل على استاد السلام، فيما سيواجه طنطا فريق الإنتاج الحربي، في نفس اليوم على استاد طنطا الرياضي.

