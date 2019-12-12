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The Irishman يتصدر.. القائمة الكاملة لترشيحات جوائز SAG

The Irishman يتصدر قائمة ترشيحات جوائز SAG كأفضل الأعمال السينمائية في 2019، خواكين فينيكس ينافس دى كابريو على لقب أفضل ممثل، سكارليت جوهانسون تنتظر تتويجها كأفضل ممثلة
تحرير:إسراء زكريا ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٢ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كشفت نقابة ممثلي الشاشة في الولايات المتحدة الأمريكية، عن الترشيحات الأولى لجوائزها التي تعرف باسم SAG ، في نسختها الجديدة، التي تحمل رقم 26، وتضمنت قائمة الترشيحات 15 فئة مختارة من الأعمال السينمائية والتليفزيونية الأفضل خلال 2019، تمهيدًا لإعلان الفائزين في الحفل السنوي، المقرر انعقاده في 19 من يناير المقبل، وتعتبر جوائز نقابة ممثلي الشاشة مؤشرا على فرص الأفلام في الفوز بجوائز الأوسكار، إذ يشكل الممثلون الكتلة التصويتية الأكبر في أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المانحة للأوسكار.
التقرير التالي يستعرض تفاصيل الترشيحات الأولى لجوائز نقابة ممثلي الشاشة SAG، والتي جاءت كالتالي: استطاع فيلم «The Irishman» أن يتصدر قائمة ترشيحات أفضل الأعمال السينمائية لعام 2019، بأربعة اختيارات، وجاء من بعده فيلم «Once Upon a Time In Hollywood»، ثم فيلم «Bombshell»، كما
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