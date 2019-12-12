The Irishman يتصدر.. القائمة الكاملة لترشيحات جوائز SAG

The Irishman يتصدر قائمة ترشيحات جوائز SAG كأفضل الأعمال السينمائية في 2019، خواكين فينيكس ينافس دى كابريو على لقب أفضل ممثل، سكارليت جوهانسون تنتظر تتويجها كأفضل ممثلة
كشفت نقابة ممثلي الشاشة في الولايات المتحدة الأمريكية، عن الترشيحات الأولى لجوائزها التي تعرف باسم SAG ، في نسختها الجديدة، التي تحمل رقم 26، وتضمنت قائمة الترشيحات 15 فئة مختارة من الأعمال السينمائية والتليفزيونية الأفضل خلال 2019، تمهيدًا لإعلان الفائزين في الحفل السنوي، المقرر انعقاده في 19 من يناير المقبل، وتعتبر جوائز نقابة ممثلي الشاشة مؤشرا على فرص الأفلام في الفوز بجوائز الأوسكار، إذ يشكل الممثلون الكتلة التصويتية الأكبر في أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المانحة للأوسكار.
التقرير
التالي يستعرض تفاصيل الترشيحات الأولى
لجوائز نقابة ممثلي الشاشة SAG،
والتي جاءت كالتالي:
استطاع
فيلم «The
Irishman» أن
يتصدر قائمة ترشيحات أفضل الأعمال
السينمائية لعام 2019،
بأربعة اختيارات، وجاء من بعده فيلم «Once
Upon a Time In Hollywood»،
ثم فيلم «Bombshell»،
كما
التقرير
التالي يستعرض تفاصيل الترشيحات الأولى
لجوائز نقابة ممثلي الشاشة SAG،
والتي جاءت كالتالي:
استطاع
فيلم «The
Irishman» أن
يتصدر قائمة ترشيحات أفضل الأعمال
السينمائية لعام 2019،
بأربعة اختيارات، وجاء من بعده فيلم «Once
Upon a Time In Hollywood»،
ثم فيلم «Bombshell»،
كما شملت القائمة ترشيحا للفيلم الكورى Parasite الذي حصل على تنويهات بارزة في العديد من
المهرجانات الدولية وقوائم الجولدن جلوب،
وانضمامه لهذه القائمة يعد حدثا بارزا
في تاريخ جوائز SAG باعتباره
فيلما ناطقا بلغة أجنبية ضمن مجموعة من
الأفلام العالمية.
أما
في فئة أفضل مسلسل درامي، فيتنافس كل من Big
Little Lies،
وThe
Crown،
و Game
of Thrones،
وThe
Handmaid’s Tale،
وStranger
Things ،
فيما ضمت قائمة أفضل مسلسل كوميدي كلا من Barry،
و Fleabag،
وThe
Kominsky Method،
وSchitt’s
Creek.
ويتسابق
على جائزة أفضل ممثل رئيس لهذا العام كل من: «خواكين فينيكس عن دوره في فيلم Joker،
وكرستيان بيل، الذي يتألق للعام الثاني على التوالي في دوره بفيلم Ford
v Ferrari،
وليوناردو دي كابريو، الممثل الذي يعاني في Once
Upon a Time in Hollywood،
وآدم درايفر، الزوج الذي تعرضت حياته
للانهيار في Marriage
Story،
وتارون إيجرتون، الذي برع في التمثيل
والغناء في السيرة الذاتية للمغني إلتون
جون Rocketman».
وشملت قائمة
أفضل ممثلة رئيسة كل من سكارليت جوهانسون
التى قدمت دورا مختلفا فى فيلم Marriage
Story، لتحتدم
المنافسة بينها وبين رينيه زيلويجر التى قدمت سيرة ذاتية
لفنانة متميزة فى Judy، وينضم إليهم في نفس القائمة كل من سينثيا
إريفو عن فيلم Harriet، ولوبيتا نيونجو عن قصة الرعب والخيال Us، وتشارلز ثيرون عن فيلمها الذى لم يطرح فى
دور العرض Bombshell.
وفى قائمة أفضل ممثل مساعد، تشتد المنافسة
بين آلباتشينو وجو بيشى عن آدائهما في
فيلم The
Irishman، وتوم هانكس عن دوره فى فيلم A
Beautiful Day in the Neighborhood، وبراد بيت الذى تألق فى Once
Upon a Time in Hollywood، ومعهم جيمى فوكس عن فيلم Just
Mercy.
وفي
قائمة أفضل ممثلة مساعدة، ترشحت سكارليت
جوهانسون عن دورها فى فيلم Jojo
Rabbit، لتتنافس مع كل من لورا ديرن عن دورها في
فيلم Marriage
Story، ونيكول كيدمان ومارجوت روبى عن دورهما
في فيلم Bombshell، وجينيفر لوبيز عن أدائها في فيلم Hustlers.
ويترشح ضمن قائمة أفضل ممثل
فى فيلم تليفزيونى أو عمل قصير كل من جاريل
جيروم When
They See Us،
ويتنافس معه كل من ماهيرشالا عن أدائه
في True
Detective، وراسل كرو عن أدائه في The
Loudest Voice، وجاريد هاريس عن أدائه في Chernobyl، وسام روكويل عن أدائه في Fosse/Verdon.
وجاء
اسم المسلسل التليفزيوني القصير Chernobyl مرة
أخرى بترشح بطلته إيميلى واتسون ضمن قائمة
أفضل ممثلة فى فيلم تليفزيونى، لتتنافس
مع كل من باترشيا أركيت وجوي كينج عن
دورهما في The
Act وتوني كوليت عن دورها في Unbelievable، وميشيل ويليامز عن دورها في Fosse/Verdon.
وفي
قائمة أفضل ممثل فى عمل تليفزيوني، يترشح
كل من ستيرلينج ك براون عن مسلسل This
Is Us، وكل من ستيف كارل وبيلي كرودب عن The
Morning Show، وبيتر دينكلاج عن مسلسل Game
of Thrones، ودايفيد هاربر عن مسلسل Stranger
Things.
كما
تتنافس ضمن قائمة أفضل ممثلة تليفزيونية
كل من جينيفر أنيستون بطلة مسلسل The
Morning Show، لتتواجه مع الأداء القوي لكل من هيلينا
بونهام كارتر وأوليفيا كولمان في مسلسل The
Crown، والمجنونة جودي كومر بطلة مسلسل Killing
Eve، وإليزابيث موس عن مسلسل The
Handmaid’s Tale.
وفي الأداء الكوميدي، شملت قائمة أفضل ممثل
في مسلسل كوميدي كلا من آلان أركين ومايكل
دوجلاس، بطلي مسلسل The
Kominsky Method،
اللذين يتنافسان مع الأداء القوى والمتألق
للسنة الثانية على التوالى لكل من بيل
هادر عن دوره في Barry، وأندرو سكوت عن دوره في Fleabag، وتوني شلهوب عن دوره في The
Marvelous Mrs. Maisel.
فيما
تتأهل كل من ريتشل بروسناهان وأليكس
بورستين بدورهما في مسلسل The
Marvelous Mrs. Maisel، للتألق والمنافسة القوية ضمن قائمة أفضل
ممثلة في مسلسل كوميدي مع المنافسة الجديدة
فيبي والر بريدج عن دورها في مسلسل Fleabag، وكل من كريستينا أبلجيت
عن دورها في Dead
to Me، وكاثرين أوهارا عن دورها في Schitt’s
Creek.
وكعادتها،
حرصت نقابة ممثلي الشاشة على تكريم الأعمال السينمائية والتليفزيونية ذات الأداء الجماعي، فتضمنت
قائمتها لأفضل أداء جماعى فى فيلم أكشن
كل من Avengers:
Endgame،
و Ford
v Ferrari،
وOnce
Upon a Time in Hollywood،
و Joker،
و The
Irishman،
كما شملت قائمتها لأفضل أداء جماعى في مسلسل كوميدي/ درامي كلا من Game
of Thrones،
وThe
Walking Dead،
و Stranger
Things،
و Watchman،
فيما ضمت قائمة أفضل أداء جماعي في فيلم
سينمائي عددا من الأعمال السينمائية
البارزة من بينها Once
Upon a Time in Hollywood،
و Parasite،
وBombshell،
وThe
Irishman.