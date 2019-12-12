رياضة

كارفخال: سنذهب للكامب نو لحصد الـ3 نقاط

تحرير:محمد جمال ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ م
كارفخال
كارفخال
علق دانى كارفخال، الظهير الإيمن لفريق ريال مدريد، على مواجهة برشلونة فى لقاء الكلاسيكو، مشيرًا إلى أن هدف الملكي خلال المواجهة التى ستجمعهما الأربعاء المقبل، على ملعب "كامب نو"، معقل الفريق الكتالونى تحقيق الفوز فقط. وقال كارفخال في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "سنذهب إلى كامب نو من أجل الحصول على النقاط الثلاث، ولا يهمنا أى شي آخر، سواء تهديدات أو أي شيء". أضاف مدافع المرينجي قائلا: "سنخوض مواجهة الكلاسيكو، بوقت راحة أقل من برشلونة، لأنهم سيلعبون السبت، بينما سنواجه فالنسيا الأحد، وخاصة أن اللعب على المستايا سيكون صعبا للغاية".
وكان سيتم تأجيل الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد للمرة الثانية، بسبب الاضطرابات في كتالونيا، لكن الاتحاد الإسباني قرر بشكل نهائي إقامة اللقاء في المعاد الحدد له، الكلاسيكو كان من المقرر أن يقام يوم 26 أكتوبر الماضي، ولكن الاحتجاجات الواسعة المتعلقة بحركة الاستقلال في كتالونيا، تسببت في تأجيل المباراة
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مينامينو

مسئول بسالزبورج: ليفربول يسعى لضم مينامينو

علق كريستوف فرويند المدير الرياضي لنادي سالزبورج النمساوي، على دخول ليفربول في مفاوضات معهم بشأن ضم تاكومي مينامينو مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل. وصرح فرويند قائلا: "يمكنني أن أؤكد أن هناك مفاوضات جارية حاليا مع ليفربول بشأن مينامينو، إنه شرف لنا أن تهتم الأندية بلاعبي الفريق". وعلى الجانب الآخر، أكدت صحيفة ميرور اعتزام إدارة الريدز التعاقد مع ميانمينو، حيث نشرت تقريرًا كشفت فيه عن أن إدارة ليفربول تستعد لتقديم عرض رسمي للاعب خلال الفترة المقبلة.
الاتحاد

التعادل يحسم موقعة الاتحاد وطنطا في الدوري

حسم التعادل السلبي لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام طنطا، الذي أقيم اليوم الخميس، على استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ورفع الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني المخضرم طلعت يوسف، رصيده للنقطة 14، لينفرد بالمركز الثاني بجدول الترتيب، (جمعهم من 7 مواجهات فاز 4 وتعادل 2 وخسر 1، وسجل الفريق 7 أهداف فيما استقبلت شباكه هدفين)، بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر، وبفارق نقطة عن المقاولون العرب صاحب الـ13 نقطة والذي يأتي في المركز الثالث.
ماوريسيو-ساري- (2)

ساري: مانشستر سيتي الأقرب للتتويج بدوري الأبطال

تحدث ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس، عن بطل دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، مشيرًا إلى أن مانشستر سيتي هو المرشح الأقرب للتتويج باللقب. وقال ساري خلال تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "مانشستر سيتي هو المرشح الأقرب للتتويج بلقب دوري الأبطال، أرى أن هذا الفريق تركيزه سيكون منصبًّا هذا الموسم أكثر على دوري الأبطال من الدوري الإنجليزي الممتاز". وعن إمكانية وجود مواجهة بين توتنهام والبيانكونيري قال: "لقد كنت محظوظًا لمقابلة مورينيو شخصيًّا، ولدي احترام كبير له بالطبع، فهو مدرب على مستوى عالٍ".
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برشلونة- وريال مدريد‎

اتجاه لتأجيل الكلاسيكو بسبب تسونامي

أفادت تقارير صحفية إسبانية أنه من المتوقع أن يتم تأجيل الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، بسبب الاضطرابات المدنية في كتالونيا، وكان من المقرر أن يقام يوم 26 أكتوبر الماضي، ولكن الاحتجاجات الواسعة المتعلقة بحركة الاستقلال في كتالونيا، تسببت في تأجيل المباراة حتى 18 ديسمبر، بعدما وافق ريال مدريد وبرشلونة في نوفمبر الماضي على اقتراح الليجا. وأفاد موقع "جول" الإسباني بأن هناك نية لتأجيل الكلاسيكو من جديد بعدما قامت حركة تدعى "تسونامي" بإصدار بيان رسمي اليوم الثلاثاء.
ريال مدريد

ريال مدريد يتخطى إسبانيول بهدفين في الليجا

تغلب ريال مدريد على ضيفه إسبانيول بهدفين دون رد، اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن لقاءات الجولة رقم 16 من الدوري الإسباني "لا ليجا" لموسم 2019- 2020، وسجل ثنائية الفريق الملكي كل من رافائيل فاران في الدقيقة 37، ومواطنه الفرنسي كريم بنزيما، الذى أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 79، ليحقق ريال مدريد 3 نقاط غالية في صراعه القوي مع برشلونة على التتويج بلقب الدوري الإسباني الغائب عن خزائن الفريق الملكي منذ موسم 2016- 2017، بعدما توج العملاق الكتالوني باللقب في آخر عامين.
ريال مدريد

برشلونة وريال مدريد يجددان صراع الصدارة اليوم

تتواصل، اليوم السبت، مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد نظيره إسبانيول على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة الثانية ظهرًا، ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 31 نقطة، بينما يوجد إسبانيول في المركز الـ19 برصيد 9 نقاط، وسبق أن تواجه الفريقان في الدوري الإسباني في 170 مباراة من قبل، حقق خلالها الريال الانتصار في 102 مباراة وتعادل في 33 لقاءً وخسر 35 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو الفريق الملكي في تلك المباريات 376 هدفًا، واستقبلت شباكهم 192 هدفًا.
إيدين هازارد (2)

أرقام صادمة.. ماذا يقدم ريال مدريد في غياب هازارد؟

أصدر ريال مدريد بيانا حول الإصابة التي يعاني منها البلجيكي إيدين هازارد، إذ تعرض لها خلال مواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا. وقال البيان، الذي نشره النادي على موقعه الرسمي على الإنترنت: "بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا إيدين هازارد من قبَل الجهاز الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابة اللاعب بشرخ في قدمه اليمنى، وفي انتظار التطورات". وفي نفس السياق، أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أنه بهذا التشخيص يتأكد غياب البلجيكي عن مواجهة الغريم التقليدي برشلونة، في الكلاسيكو المقرر إقامته يوم 18 ديسمبر الجاري.
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