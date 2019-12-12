كارفخال: سنذهب للكامب نو لحصد الـ3 نقاط

تحرير:محمد جمال ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ م

كارفخال

علق دانى كارفخال، الظهير الإيمن لفريق ريال مدريد، على مواجهة برشلونة فى لقاء الكلاسيكو، مشيرًا إلى أن هدف الملكي خلال المواجهة التى ستجمعهما الأربعاء المقبل، على ملعب "كامب نو"، معقل الفريق الكتالونى تحقيق الفوز فقط. وقال كارفخال في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "سنذهب إلى كامب نو من أجل الحصول على النقاط الثلاث، ولا يهمنا أى شي آخر، سواء تهديدات أو أي شيء". أضاف مدافع المرينجي قائلا: "سنخوض مواجهة الكلاسيكو، بوقت راحة أقل من برشلونة، لأنهم سيلعبون السبت، بينما سنواجه فالنسيا الأحد، وخاصة أن اللعب على المستايا سيكون صعبا للغاية".

وكان سيتم تأجيل الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد للمرة الثانية، بسبب الاضطرابات في كتالونيا، لكن الاتحاد الإسباني قرر بشكل نهائي إقامة اللقاء في المعاد الحدد له، الكلاسيكو كان من المقرر أن يقام يوم 26 أكتوبر الماضي، ولكن الاحتجاجات الواسعة المتعلقة بحركة الاستقلال في كتالونيا، تسببت في تأجيل المباراة