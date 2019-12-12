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قبل انطلاق منتدى شباب العالم.. وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ

تحرير:أميرة إبراهيم ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٤ م
وزير الطيران في جولة تفقدية
وزير الطيران في جولة تفقدية
أكد وزير الطيران الفريق يونس المصري أن جميع العاملين بالمطارات المصرية على قدر المسؤولية والثقة التامة للظهور بصورة مشرفة أمام ضيوف مصر من جميع أنحاء العالم، مشددًا على جاهزية قطاع الطيران المدني بكل عامليه على استضافة جميع الأحداث العالمية المهمة والفاعليات الكبرى. جاء ذلك في جولة تفقدية قام بها وزير الطيران صباح اليوم لمطار شرم الشيخ الدولي، للوقوف على آخر الاستعدادات لاستقبال الوفود المشاركة في منتدى شباب العالم 2019، والذي سيقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري.
وقام وزير الطيران بجولة داخل صالات السفر والوصول بالمطار، وتفقد جميع الإجراءات الأمنية داخل وخارج المطار والأسوار الخارجية وكاميرات المراقبة، كما تفقد الحقل الجوي والترمك، واطمأن على الخدمات المقدمة للمسافرين والكاونترات التي تم تخصيصها لإنهاء إجراءات السفر والوصول. وأشاد المصري بالجهود المبذولة التي
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النقل الجوي في ميزان الأياتا.. أمريكا وأوروبا تلتهمان الأرباح وإفريقيا تنزف

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ألكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي لاتحاد الدولي للنقل الجوي

بسبب الحروب التجارية والتوترات المسلحة.. عام صعب على صناعة الطيران في العالم

بالرغم من استمرار صناعة النقل الجوي في تحقيق الأرباح، إلا أنها واجهت عامًا ثقيلا ومليئًا بالتحديات وصفها الاتحاد الدولي للنقل الجوي الأياتا بأنها بيئة أعمال أصعب بكثير من المتوقع. وانطلاقا من هذه الرؤية وضعت الأياتا توقعاتها لأرباح قطاع النقل الجوي العالمي خلال عام 2020، لتتماشى مع التخفيض الذي سبق ووضعته لعام 2019. وأرجعت الأياتا ما وصفته ببيئة أعمال صعبه لاجتماع عدة مؤثرات سلبية، منها تراجع النمو الاقتصادي والحروب التجارية، والتوترات الجيوسياسية والاضطرابات الاجتماعية.
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7 آلاف مشارك يناقشون قضايا العصر في منتدى شباب العالم

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم أن عدد المشاركين في جلسات النسخة الثالثة من المنتدى، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يبلغ نحو سبعة آلاف مشارك من مختلف أنحاء العالم، يناقشون مجموعة متنوعة من قضايا العصر في 24 جلسة و14 ورشة عمل تعقد داخل تسع قاعات في مركز المؤتمرات الدولي. ومن ناحية أخرى، انطلقت صباح اليوم الخميس فعاليات الورش التحضيرية للدورة الثالثة لمنتدى شباب العالم المقرر افتتاحه رسميًا بعد غد السبت بمدينة شرم الشيخ.
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تهدد سلامة الطيران.. تحركات دولية لمحاصرة بطاريات الليثيوم المزورة

هل تنجح المنظمات المدنية في تصحيح مسار المخالفات الصارخه التي يرتكبها المصنعون وينعكس أثرها على الطيران والتي باتت تهدد صناعة النقل الجوي في واحد من أهم مكوناتها وهو السلامة الجوية للراكب ولطاقم الطائرة. عدد كبير من المنظمات الدولية يتحرك بكثافة لدفع الحكومات لتضييق الخناق على مصنعي البضائع الخطرة والتي ثبت أنها تمثل تهديدا مباشرا لسلامة وأمان الرحلات أثناء نقلها سواء مع الراكب أو في صورة شحنة بضائع تنقل من مكان لآخر. وعلى رأس هذه البضائع الخطرة تأتي بطاريات الليثيوم المقلدة والمزورة بالمخالفة للمعايير المعتمده لتصنيعها، تأتي هذه الشحنات في قلب الجهود الرامية إلى ضمان النقل الجوّي الآمن لبطاريات الليثيوم.
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7 آلاف مشارك يناقشون قضايا العصر في منتدى شباب العالم

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم أن عدد المشاركين في جلسات النسخة الثالثة من المنتدى، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يبلغ نحو سبعة آلاف مشارك من مختلف أنحاء العالم، يناقشون مجموعة متنوعة من قضايا العصر في 24 جلسة و14 ورشة عمل تعقد داخل تسع قاعات في مركز المؤتمرات الدولي. ومن ناحية أخرى، انطلقت صباح اليوم الخميس فعاليات الورش التحضيرية للدورة الثالثة لمنتدى شباب العالم المقرر افتتاحه رسميًا بعد غد السبت بمدينة شرم الشيخ.
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تامر أمين: تركيا حرام عليَّ حتى رحيل أردوغان (فيديو)

قال الإعلامي تامر أمين، إنه كان يعتاد السفر لدولة تركيا كل عام، لافتًا إلى أنه لم يذهب إليها منذ دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتنظيم الإخوان، والجماعات الإرهابية، قائلا: «تركيا حرمت عليا بسبب أردوغان، قولت خسارة فيهم دولار واحد». وأضاف أمين خلال برنامجه «آخر النهار»، والمذاع على قناة «النهار»، اليوم الأربعاء، أن مدينة أسوان هي بمثابة درة المدن النيلية، كما أنها من أجمل مدن الأرض، مناشدًا المواطنين بضرورة إحراء سياحة داخلية خاصة في مدينتي الأقصر وأسوان.
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على هامش منتدى السلام.. وزير الدفاع يجتمع بنظيره التشادي في أسوان

في أسوان، حيث ينعقد منتدى السلام والتنمية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، كلا من وزير الدفاع والأمن بجمهورية تشاد، ونائب وزير الدفاع الفرنسي حول استقرار القارة السمراء ومكافحة الإرهاب. القائد العام التقى الفريق محمد أبا علي صلاح وزير الدفاع والأمن بجمهورية تشاد على هامش حضوره فاعليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، حيث تناول الطرفان تطورات الأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية وإنعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية في ظل الظروف والتحديات الحاليه التي تمر بها المنطقة.
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روسيا تعلق على تأجيل استئناف رحلات «الشارتر» إلى مصر

قالت السفارة الروسية في مصر، اليوم الخميس، إن الأنباء التي نشرتها وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس"، عن تأجيل استئناف رحلات الشارتر إلى مصر، لا تعبر عن الموقف الرسمي لروسيا، وأن القيادة الروسية تولي اهتماما كبيرا لاستئناف الرحلات، مشددا على أن القيادة الروسية تولي اهتماما كبيرا لاستئناف رحلات الطيران العارضة بين روسيا والمنتجعات المصرية، متابعة: "نأمل في أن يتم حل هذه المسألة في أقرب وقت، آخذين في الاعتبار التقدم الملموس الذي أحرزته مصر في تأمين مطاراتها".
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