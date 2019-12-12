قبل انطلاق منتدى شباب العالم.. وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ
تحرير:أميرة إبراهيم
١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٤ م
وزير الطيران في جولة تفقدية
أكد وزير الطيران الفريق يونس المصري أن جميع العاملين بالمطارات المصرية على قدر المسؤولية والثقة التامة للظهور بصورة مشرفة أمام ضيوف مصر من جميع أنحاء العالم، مشددًا على جاهزية قطاع الطيران المدني بكل عامليه على استضافة جميع الأحداث العالمية المهمة والفاعليات الكبرى.
جاء ذلك في جولة تفقدية قام بها وزير الطيران صباح اليوم لمطار شرم الشيخ الدولي، للوقوف على آخر الاستعدادات لاستقبال الوفود المشاركة في منتدى شباب العالم 2019، والذي سيقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري.
وقام وزير الطيران بجولة داخل صالات السفر والوصول بالمطار، وتفقد جميع الإجراءات الأمنية داخل وخارج المطار والأسوار الخارجية وكاميرات المراقبة، كما تفقد الحقل الجوي والترمك، واطمأن على الخدمات المقدمة للمسافرين والكاونترات التي تم تخصيصها لإنهاء إجراءات السفر والوصول.
وأشاد المصري بالجهود المبذولة التي
وقام وزير الطيران بجولة داخل صالات السفر والوصول بالمطار، وتفقد جميع الإجراءات الأمنية داخل وخارج المطار والأسوار الخارجية وكاميرات المراقبة، كما تفقد الحقل الجوي والترمك، واطمأن على الخدمات المقدمة للمسافرين والكاونترات التي تم تخصيصها لإنهاء إجراءات السفر والوصول.
وأشاد المصري بالجهود المبذولة التي تمت بالمطار لإظهاره بالشكل اللائق أمام ضيوف مصر، كما وجه بتقديم كل التسهيلات لضيوف مصر المشاركين في هذا الحدث الكبير الذي يستضيف شبابا من مختلف دول العالم والذين لهم بصمات واضحة في مجتمعاتهم.
وأكد وزير الطيران، أن جميع العاملين بالمطارات المصرية على قدر المسؤولية والثقة التامة للظهور بصورة مشرفة أمام ضيوف مصر من جميع أنحاء العالم وذلك خلال استضافة جمهورية مصر العربية لجميع الأحداث العالمية الهامة والفعاليات الكبرى.
رافق المصري خلال الجولة الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات والطيار صادق الشورى مدير مطار شرم الشيخ الدولى.
من ناحية أخرى استعد مطار القاهرة الجوي لاستقبال الوفود المشاركة في المنتدى من خلال وضع لافتات مخصصة للحدث داخل صالات السفر والوصول وتخصيص فريق من العلاقات العامة والمحطة لاستقبال السادة الضيوف وكاونترات لإنهاء إجراءات سفرهم إلى مدينة السلام «شرم الشيخ» بكل سهولة ويسر.