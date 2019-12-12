قبل انطلاق منتدى شباب العالم.. وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ

تحرير:أميرة إبراهيم ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٤ م

وزير الطيران في جولة تفقدية

أكد وزير الطيران الفريق يونس المصري أن جميع العاملين بالمطارات المصرية على قدر المسؤولية والثقة التامة للظهور بصورة مشرفة أمام ضيوف مصر من جميع أنحاء العالم، مشددًا على جاهزية قطاع الطيران المدني بكل عامليه على استضافة جميع الأحداث العالمية المهمة والفاعليات الكبرى. جاء ذلك في جولة تفقدية قام بها وزير الطيران صباح اليوم لمطار شرم الشيخ الدولي، للوقوف على آخر الاستعدادات لاستقبال الوفود المشاركة في منتدى شباب العالم 2019، والذي سيقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري.

وقام وزير الطيران بجولة داخل صالات السفر والوصول بالمطار، وتفقد جميع الإجراءات الأمنية داخل وخارج المطار والأسوار الخارجية وكاميرات المراقبة، كما تفقد الحقل الجوي والترمك، واطمأن على الخدمات المقدمة للمسافرين والكاونترات التي تم تخصيصها لإنهاء إجراءات السفر والوصول. وأشاد المصري بالجهود المبذولة التي