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«أرز الخميرة الحمراء»|3 مكملات غذائية تحسن صحة القلب

وجد الباحثون أن هذا النوع من أوميجا 3 يقلل خطر الوفاة بأزمة قلبية بنسبة 50%، وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 17%، كما استخدم الأشخاص في الدراسة 1 جرام منه
تحرير:فيروز ياسر ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
مكملات غذائية
مكملات غذائية
على مدار سنوات، غالبا ما شاهدت الكثير من الإعلانات عن المكملات الغذائية بينما تتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بين ما توعد به تلك الإعلانات هو الحصول على منتجات تساعد في فقدان الوزن وجعل البشرة أنقى، بالإضافة إلى تحسين صحة القلب، لكن يقول الخبراء أن العديد من الإعلانات المزعومة غالبا ما تكون غير حقيقية. عندما يتعلق الأمر بصحة القلب، فقد زعم تقرير نشر في مجلة Methodist DeBakey Cardiovascularl أن هذه المكملات الغذائية الثلاثة هي ما تساعد القلب حقا، وذلك حسبما ذكر موقع Healthline.
1- الأحماض الدهنية أوميجا 3 وفقا لكاتب المراجعة في عام 2019 فهناك دليل قوي يدعم استخدام أحماض أوميجا 3 للحفاظ على صحة القلب، حيث ركزت على omega-3 fatty acid esters (O3AEE)، فهو إصدار لوصفة طبية من هذه الأحماض، وتمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء لعلاج الدهون الثلاثية العالية. وجد الباحثون
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اسناك -صحي-للانتفاخ

بالمشي وشاي الأعشاب.. تخلص من الانتفاخ في الكريسماس

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتقال بالكريسماس، وغالبا ما تكون في حاجة إلى أن تصبح في وزن مثالي من أجل التمتع بكل ما تأكله خلال هذه المناسبة، وفي بعض الأحيان قد يصيبك الانتفاخ نتيجة تنوع الأصناف والتي لا تستطيع تفويتها بين أصدقائك وأسرتك. ووفقا للمعالجة الغذائية كلير بارنز، فإن الغذاء البديل للبن يعتبر كابوسا لأنه قد يسبب الانتفاخ وزيادة الوزن، كما تشير إلى أن عيد الميلاد لا يحتاج إلى أن يكون ملوثا بالانتفاخ - وهناك طرق كثيرة لمعالجة المشكلة، كما يمكن التعامل مع مشاكل البطن وفقدان الوزن، وفقا لما ذكره موقع "ذا صن" البريطاني.
تبول-لا-ارادى

لماذا تحتاج إلى التبول المتكرر في الشتاء؟

منذ بدأ فصل الشتاء، وغالبا ما تدخل الحمام كثيرا، وتشعر بحاجتك إلى التبول أكثر من المعتاد خاصة في منتصف الليل دون علمك بما يحدث لك ومدى مخاطره عليك. وفقا لما قاله الخبراء فإنه من الشائع الشعور بالحاجة المتكررة إلى دخول الحمام أثناء الفترات التي يكون فيها الطقس باردا، فهذا الأمر يؤدي إلى عملية بيولوجية تسمى "إدرار البول" التي تحدث عندما تنخفض درجة حرارة الجسم، لذا شرحت ديانا جال، في الخدمة الطبية، سبب حدوث هذه العملية، وماذا تحتاج لتعرف عنها؟.. وفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطاني.
الزهايمر

دراسة: تناول 5 أكواب من القهوة يحمي من ألزهايمر

إذا لم يبدأ يومك بعد لأنك تحتاج إلى تناول كوب من القهوة، فأنت في طريقك الصحيح، لتفضيلك هذا المشروب الذي في الغالب لا تعرف أنه يمكنه تقليل خطر تطور الإصابة بألزهايمر، وفقا لما كشف عنه بعض الباحثين. كشف تقرير حديث من معهد المعلومات العلمية وفي القسم الخاص بالقهوة، أن تناول القهوة يمكن أن يساعد في تقليل الأمراض العصبية، وفي الدراسة التي تابعها الباحثون، بقيادة إليسابيت روثينبيرج، حللوا الدراسات السابقة التي نظرت في دور المكونات الغذائية الموجودة في القهوة لتقليل نسبة الإصابة بمرضَي ألزهايمر وباركنسون.
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افرازات-العين

«الكمادات وأوميجا 3».. كيف تتخلص من جفاف العين؟

تحدث إلى طبيب العيون، وسيخبرك أن جفاف العين من أكثر المشكلات الصحية التي يسمعها من المرضى، كما كشف المعهد الوطني للعيون عن أنه حالة مؤلمة وغالبا ما تحدث نتيجة عدم تناسق الدموع، كما أنها تتبخر بسرعة. في أغلب الحالات يمكن التحكم في جفاف العين، ومع ذلك يعتمد الأمر على الأسباب والمخاطر، وقد تكون غير قابلة للشفاء تماما؛ ولهذا فإن أعراض وعلامات جفاف العين تشمل الشعور بالحرقة أو اللسعة، وثقل الجفون، وتعب العين، بالإضافة إلى الألم والاحمرار والتذبذب في الرؤية، حسبما ذكر موقع Daily Health Post.
وجبات-الفطار

أفضل وأسوأ الأطعمة التي يمكنك تناولها في الإفطار

وجبة الإفطار ليست فقط أساسية لتتمكن من قضاء يومك بنشاط وتركيز، بل إنها مهمة لصحتك، فنظرا إلى أن تلك الوجبة هى أول ما يدخل جسمك في الصباح، فعليك التركيز على تناول أصناف سهلة وغنية بالعناصر الغذائية، بالإضافة إلى أن تكون سهلة الهضم. نظرا لأسلوب الحياة الخاطئ الذي يتبعه العديد من الأشخاص، كان لا بد من الحصول على قائمة بأفضل الأطعمة التي يتم إدراجها في الوجبة الصباحية، وأخرى من المهم تجنبها تماما لكي لا تسبب مشكلات للمعدة على وجه الخصوص، وللصحة عموما؛ لذا تعرف على الأفضل والأسوأ وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
الشخير

دراسة: النوم بجانب شخص يعاني الشخير يدمر صحتك

الشخير من المشكلات التي قد تواجه الرجال، وإذا كان الرجل متزوجا، فغالبا ما تعاني زوجته من الأصوات المزعجة فى أثناء النوم، كما كشفت دراسة حديثة عن أن العيش مع شخص يعاني من الشخير غالبا ما يختبر صبرك، بالإضافة إلى تدمير الصحة. ونتيجة نقص النوم بسبب أصوات الشخير، تتأثر كل من الصحة الجسدية والنفسية بكل الطرق، فعندما تتعطل أنماط النوم المختلفة، يصاب الشخص بالقلق والاكتئاب، وهذا الأمر بدوره يطور من فرص الإصابة بالسمنة أو السكتات الدماغية. وذلك وفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطاني.
العيش في الحدائق

العيش بالقرب من الحديقة يقلل من خطر الموت المبكر

العديد من الأشخاص يرتاحون خلال الوجود في المساحات الخضراء أو في المناطق التي تحتوي على الزرع والنباتات المختلفة، وعلى الرغم من أن هذا الأمر فطري لدى البعض، كشفت دراسة حديثة عن أن العيش بالقرب من الحديقة قد يقلل من خطر الموت المبكر. قام فريق دولي من الباحثين بتحليل 9 دراسات حالية تضم 8 ملايين من سكان المدن حول العالم، وأظهرت النتائج أن البالغين الذين يعيشون بالقرب من المساحات الخضراء كانوا أقل عرضة للوفاة صغارا بأي سبب، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان والخرف.
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