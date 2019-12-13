«أرز الخميرة الحمراء»|3 مكملات غذائية تحسن صحة القلب

وجد الباحثون أن هذا النوع من أوميجا 3 يقلل خطر الوفاة بأزمة قلبية بنسبة 50%، وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 17%، كما استخدم الأشخاص في الدراسة 1 جرام منه

تحرير:فيروز ياسر ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

على مدار سنوات، غالبا ما شاهدت الكثير من الإعلانات عن المكملات الغذائية بينما تتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بين ما توعد به تلك الإعلانات هو الحصول على منتجات تساعد في فقدان الوزن وجعل البشرة أنقى، بالإضافة إلى تحسين صحة القلب، لكن يقول الخبراء أن العديد من الإعلانات المزعومة غالبا ما تكون غير حقيقية. عندما يتعلق الأمر بصحة القلب، فقد زعم تقرير نشر في مجلة Methodist DeBakey Cardiovascularl أن هذه المكملات الغذائية الثلاثة هي ما تساعد القلب حقا، وذلك حسبما ذكر موقع Healthline.

1- الأحماض الدهنية أوميجا 3 وفقا لكاتب المراجعة في عام 2019 فهناك دليل قوي يدعم استخدام أحماض أوميجا 3 للحفاظ على صحة القلب، حيث ركزت على omega-3 fatty acid esters (O3AEE)، فهو إصدار لوصفة طبية من هذه الأحماض، وتمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء لعلاج الدهون الثلاثية العالية. وجد الباحثون

1- الأحماض الدهنية أوميجا 3



وفقا لكاتب المراجعة في عام 2019 فهناك دليل قوي يدعم استخدام أحماض أوميجا 3 للحفاظ على صحة القلب، حيث ركزت على omega-3 fatty acid esters (O3AEE)، فهو إصدار لوصفة طبية من هذه الأحماض، وتمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء لعلاج الدهون الثلاثية العالية.

وجد الباحثون أن هذا النوع من أوميجا 3 يقلل خطر الوفاة بأزمة قلبية بنسبة 50%، وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 17%، كما استخدم الأشخاص في الدراسة 1 جرام من O3AEE .

في المحاولة الثانية انخفض خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية إلى 19%، حيث تناول المشاركون جرعة حوالي 840 جرام.

غالبًا ما تُستكمل أحماض أوميجا 3 الدهنية باستخدام مستحضرات زيت السمك التي تصرف بدون وصفة طبية وكذلك استهلاك الأسماك الدهنية، مثل سمك السلمون والماكريل، ومع ذلك ، قبل زيادة كمية الأسماك في نظامك الغذائي، يحذر الدكتور راجافندرا باليجا، أخصائي أمراض القلب في مركز وكسنر الطبي ، من أن تلوث الزئبق يمكن أن يكون مشكلة في تحضير السمك.

2- مساعد الإنزيم Q-10



نظرت الدرسات المتعددة في استخدام مساعد الإنزيم Q-10 لحالتين تتمثلان في متلازمة اعتلال عضلي مرتبطة للستاتين وفشل القلب الاحتقاني.

SAMS هي حالة تحدث في الأشخاص الذين يستخدمون الستاتين لخفض الكوليسترول، وربما يصابون بأعراض مثل آلام العضلات والتقلصات.

قصور القلب الاحتقاني هو حالة لا يستطيع فيها القلب ضخ الدم كما ينبغي، ولهذا يعاني المصابون به من صعوبة في التنفس، والتعب، والضعف، احتباس السوائل، وعدم انتظام ضربات القلب، إلى جانب السعال وزيادة التبول ومشاكل في التركيز.

يميل الأشخاص الذين يعانون من قصور القلب إلى وجود نقص في أنزيم Q10 في أنسجة دمهم وعضلات القلب، ونظرا لأن الإنزيم المساعد Q10 يزيد من إنتاج الطاقة الخلوية، فمن المفترض أن يساعد في فشل القلب من الناحية النظرية.

3- أرز الخميرة الحمراء



من بين عوامل خطر أمراض القلب التي يمكن تغييرها يعتبر ارتفاع الكوليسترول الكلي وارتفاع الكوليسترول السيء هو الأكثر أهمية في تطور مرض القلب التاجي، ولهذا غالبا ما يستخدم الأطباء الستاتين لتحسين نسبة الكوليسترول وبالتالي تقليل مخاطر أمراض القلب.

كما هناك أرز الخميرة الحمراء الذي يحتوي على مادة تسمى monacolin K، ولها نفس تركيب الستاتين، التي عند استخدامها يوميا يمكن أن يقل خطر الكوليسترول الضار بنسبة تصل إلى 15 -25 % في غضون من 6-8 أسابيع.

يعتبر ارز الخميرة الحمراء مكملا آمانا وفعالا لمن يعانون من ارتفاع خفيف إلى متوسط في مستويات الكوليسترول في الدم وعدم وجود عوامل خطر أخرى لأمراض القلب.

المكملات الغذائية التي لا تعمل



أفادت بعض التقارير أن الكثير من الأشخاص يستخدمون الفيتامينات والمعادن للوقاية من أمراض القلب، ولكن عندما فحصها الباحثون لم يتم العثور على فوائد حقيقية في الوقاية من أمراض القلب أو علاجها.

وعلى الرغم من وجود مجموعة كبيرة من بيانات الرصد تشير إلى أن انخفاض مستويات مصل فيتامين D يبدو أنه مرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، إلا أن الدراسات الحديثة لم تؤكد أن له اي فائدة.