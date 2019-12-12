منصة هواوي HMS تحصد شهادة أعلى معايير حماية البيانات

منصة Huawei Mobile Services تحصد أول مجموعة في العالم من شهادات معيار ISO/IEC 27001 لحماية البيانات الشخصية ومراقبة أمن المعلومات من المعهد البريطاني للمعايير

تحرير:أحمد البرماوي ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م

جائزة هواوي

أعلنت شركة هواوي عن فوز منصتها Huawei Mobile Services HMS بأول مجموعة على مستوى العالم من شهادات معيار ISO/IEC رقم 27701 الصادرة عن المعهد البريطاني للمعايير “British Standards Institution”، وذلك على هامش المؤتمر السنوي لحماية البيانات الأوروبية- European Data Protection 2019 في بروكسل، بلجيكا، حيث تعتمد منصة Huawei Mobile Services HMS دائمًا على تقنيات الأمان الرائدة في القطاع مع التركيز على حماية الخصوصية باعتبارها ركيزة أساسية في تصميم المنتجات.

كما تحرص المنصة على توفير خدمات رقمية آمنة وممتعة من خلال منتجاتها الذكية والمطورة داخل الشركة بما في ذلك Huawei Cloud ومساعد هواوي الشخصي Huawei Hi Assistant ومتجر Huawei App Store وHuawei Wallet وتطبيق Huawei Skytone وHuawei Video وHuawei Music وHuawei Reading وHuawei Theme and Life Services. وبحسب