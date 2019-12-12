منصة هواوي HMS تحصد شهادة أعلى معايير حماية البيانات
منصة Huawei Mobile Services تحصد أول مجموعة في العالم من شهادات معيار ISO/IEC 27001 لحماية البيانات الشخصية ومراقبة أمن المعلومات من المعهد البريطاني للمعايير
تحرير:أحمد البرماوي
١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م
جائزة هواوي
أعلنت شركة هواوي عن فوز منصتها Huawei Mobile Services HMS بأول مجموعة على مستوى العالم من شهادات معيار ISO/IEC رقم 27701 الصادرة عن المعهد البريطاني للمعايير “British Standards Institution”، وذلك على هامش المؤتمر السنوي لحماية البيانات الأوروبية- European Data Protection 2019 في بروكسل، بلجيكا، حيث تعتمد منصة Huawei Mobile Services HMS دائمًا على تقنيات الأمان الرائدة في القطاع مع التركيز على حماية الخصوصية باعتبارها ركيزة أساسية في تصميم المنتجات.
كما تحرص المنصة على توفير خدمات رقمية آمنة وممتعة من خلال منتجاتها الذكية والمطورة داخل الشركة بما في ذلك Huawei Cloud ومساعد هواوي الشخصي Huawei Hi Assistant ومتجر Huawei App Store وHuawei Wallet وتطبيق Huawei Skytone وHuawei Video وHuawei Music وHuawei Reading وHuawei Theme and Life Services.
وبحسب
كما تحرص المنصة على توفير خدمات رقمية آمنة وممتعة من خلال منتجاتها الذكية والمطورة داخل الشركة بما في ذلك Huawei Cloud ومساعد هواوي الشخصي Huawei Hi Assistant ومتجر Huawei App Store وHuawei Wallet وتطبيق Huawei Skytone وHuawei Video وHuawei Music وHuawei Reading وHuawei Theme and Life Services.
وبحسب بيان لهواوي يعكس هذا الإنجاز الكبير الذي حققته منصة Huawei Mobile Services (HMS) على مستوى القطاع لما يقدمه من قدرات عالمية متقدمة في مجال حماية البيانات الشخصية ومراقبة أمن المعلومات. وتُقدم هواوي من خلال منصتها Huawei Mobile Services (HMS) تجربة رقمية غنية لمستخدميها تشمل سيناريوهات متنوعة، بما في ذلك المنازل الذكية والرياضة والصحة والمكاتب المتنقلة والسفر الذكي والترفيه.
وبالإضافة إلى تقديم خدمات ممتازة لعملائها، تلتزم منصة Huawei Mobile Services (HMS) بشكل دائم بقيمها الأساسية المتمثلة في الحفاظ على الخصوصية باعتبارها من الحقوق الجوهرية للمستخدمين وفقاً لفلسفته القائمة بشكل رئيس على حماية الخصوصية.
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وحصلت منصة Huawei Mobile Services (HMS) على مجموعة متتالية من شهادات الأمان ويتجسد ذلك في شهادة معيار ISO/IEC27001 وشهادة معيار الأمان CSA Star عام 2015 وشهادة معيار الخصوصية ISO /IEC 27018 في أكتوبر 2019، وهذه المرة أصبحت هواوي من أوائل مزودي الخدمات السحابية الحائزين على معيار ISO/IEC 27701:2019؛ مما يؤكد المكانة الرائدة والمتميزة التي حققتها منصة Huawei Mobile Services (HMS) والتقدير الذي حظيت به من المنظمات الدولية الموثوقة بفضل أدائها المتميز في مجال حماية خصوصية المستخدم.
وبفضل التحسينات المستمرة في التصميم والبحث والتطوير والتشغيل والصيانة وغيرها، طوّرت منصة Huawei Mobile Services (HMS) نظامًا قويًّا ومتطورًا لحماية المعلومات الشخصية وحقق مستويات رائدة عالميًّا في مجال إدارة الخصوصية والشفافية والامتثال لقوانين حماية المعلومات الشخصية، وبعد الحصول على شهادة معيار ISO/IEC 27701، ستواصل اتباع معايير إدارية وتقنية صارمة لتنفيذها بكفاءة عالية.
وضمن اهتمامات القطاع المشتركة أن ISO/IEC رقم 2019:27701 قد يصبح المعيار الفعلي المطبق في الشركات في مجال حماية البيانات الشخصية، ويمكن استخدامه لإثبات الامتثال للوائح الخصوصية العالمية بما في ذلك اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي (GDPR).
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والجدير بالذكر، أن هذه الشهادات المُقدمة من المعهد البريطاني للمعايير “British Standards Institution” توفر للشركات الخاصة والهيئات الحكومية والمنظمات غير الربحية والمؤسسات الاجتماعية الأخرى مجموعة متكاملة من سبل معالجة البيانات الشخصية وإطار عمل لإدارة معلومات الخصوصية من أبعاد وجوانب متعددة بما في ذلك حوكمة الشركات والامتثال للقوانين ومواصفات العمليات وتقنية المعلومات والإشراف والتدقيق، وتعتبر هذه الشهادة الأكثر موثوقية في العالم ودقة وتشددًا والأكثر إقبالا واستخدامًا لإدارة معلومات الخصوصية حتى الآن.