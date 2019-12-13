«F-factor diet».. نظام ثلاثي العناصر لفقدان الوزن

«F-factor diet» نهج جديد يعتمد على استهلاك أطعمة غنية بالألياف الغذائية والبروتينات الحيوانية والكربوهيدرات المعقدة، تختلف كثيرًا عن كل ما سبق من خطط فقدان الوزن.
توجد العديد من الأنظمة الغذائية الفعالة، مثل النظام الغذائي النباتي وحمية الكيتو ودايت الخمس وجبات، إضافة إلى نظام البحر المتوسط، وغيرها من الأنظمة الغذائية، التي تحاول مساعدة من يرغبون في فقدان الوزن، وآخر هذه الأنظمة الغذائية: نظام غذائي يعرف باسم "F-factor diet"، يعتمد على بعض العناصر الغذائية الهامة، مثل الألياف الغذائية والبروتينات الحيوانية، والكربوهيدرت المعقدة، لذا عليك باختيار ما يناسبك، للحفاظ على صحة الجسم، وفقدان الوزن في نفس الوقت، نقلًا عن "timesofindia".
يحاول الأشخاص حول العالم، إرضاء شغف فقدان الوزن بأي شكل من الأشكال، ستجد البعض يلجا إلى ممارسة التمرينات الرياضية، والبعض الآخر يرغب في تجربة أنظمة غذائية مختلفة لتحقيق حلمهم، في الوصول إلى جسم رشيق، على سبيل المثال دايت الباليو والكيتو، إضافة إلى دايت الطعام الخام، ونظام السوائل، جميعها أنظمة فعالة،
يحاول الأشخاص حول العالم، إرضاء شغف فقدان الوزن بأي شكل من الأشكال، ستجد البعض يلجا إلى ممارسة التمرينات الرياضية، والبعض الآخر يرغب في تجربة أنظمة غذائية مختلفة لتحقيق حلمهم، في الوصول إلى جسم رشيق، على سبيل المثال دايت الباليو والكيتو، إضافة إلى دايت الطعام الخام، ونظام السوائل، جميعها أنظمة فعالة، ويمكنك اختيار المناسب منها، وآخر ماتوصل إليه خبراء التغذية "F-factor diet"، يتبع نهج جديد في فقدان الوزن.
"F-factor diet" نهج جديد يعتمد على استهلاك أطعمة غنية بالألياف الغذائية والبروتينات الحيوانية والكربوهيدرات المعقدة، تختلف كثيرًا عن كل ما سبق من خطط فقدان الوزن، لأنها تسمح لك بتناول الأطعمة السريعة والكربوهيدرات، وقضاء وقت قليل في ممارسة التمرينات الرياضية، فكرة نظام F-factor هي أن تكون قادرًا على الاستمتاع بالحياة الصغيرة مع متابعة النظام الغذائي الخاص بك، المصادر الرئيسية للألياف هي الفواكه والخضروات والبقول والحبوب الكاملة.
للتخلص من دهون البطن.. تناول ماء الكركم
كيف يمكن اتباع هذه الحمية؟
من خلال زيادة معدل استهلاكك من الألياف الغذائية، تجعلك تشعر بالشبع لأطول فترة ممكنة، وبالتالي يقيك من الشعور بالجوع، تساعد البروتينات الحيوانية في الحفاظ على كتلة العظام، بدون الحاجة إلى الإفراط في تناول الدهون والكربوهيدرات، كم أن نسبة الكربوهيدرات المنخفضة نسبيا تمنع تخزين السعرات الحرارية الزائدة، تتضمن هذه الحمية ثلاثة مراحل، في المرحلة الأولى عليك بتناول أقل من 35 جرام من الكربوهيدرات الصافية، مقسمة على ثلاث وجبات، وفي المرحلة الثانية عليك بتناول أقل من 75 جرام من الكربوهيدرات في اليوم الواحد، مقمسة على 6 وجبات وفي آخر مرحلة، عليك بتناول أقل من 125 جرام في اليوم، من خلال 9 وجبات من الكربوهيدرات.
تساقط الشعر والإمساك| 5 آثار سلبية للصيام المتقطع
هل هذا النظام فعال؟
في الماضي، كشف الباحثون عن وجود علاقة بين استهلاك كميات كبيرة من الألياف الغذائية وفقدان الوزن، وليس ذلك فقط بل تعمل الألياف الغذائية على الوقاية من السمنة والأمراض المزمنة، إضافة إلى أنها بطيئة الهضم، وبناء على ذلك، تبقى في الجسم لمدة طويلة، مما يؤدي إلى زيادة الشعور بالشبع، وتحميك من الشعور المفاجيء بالجوع بين الوجبات الأساسية، كما وضحت دراسة أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو الوزن الزائد، الألياف تعد خيار مثالي لهم.
تجنب الـ«سناك».. اخسر وزنك قبل الكريسماس
هل توجد أي آثار جانبية؟
لا تعطي هذه الحمية أهمية لممارسة التمرينات الرياضية، مقارنة بالأنظمة الغذائية الأخرى، لأنها تزيد من معدلات الجوع، وتجعلك تتناول كمية أكثر من الطعام، الرياضة تعتبر من العوامل الهامة في فقدان الوزن، وبدون ممارسة جيدة، ستكون مجهوداتك ناقصة، على الجانب الآخر، الإفراط في تناول الألياف الغذائية لا يسبب مشكلات متعلقة بالجهاز الهمضي فقط مثل الغازات والتشنجات والانتفاخ، ولكن تجعلك تتجاهل العناصر الغذائية الأخرى مثل البروتين والدهون.
لمحبي الأرز.. يمكنك تناوله مع الخضار للحفاظ على وزنك