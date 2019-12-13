«F-factor diet».. نظام ثلاثي العناصر لفقدان الوزن

«F-factor diet» نهج جديد يعتمد على استهلاك أطعمة غنية بالألياف الغذائية والبروتينات الحيوانية والكربوهيدرات المعقدة، تختلف كثيرًا عن كل ما سبق من خطط فقدان الوزن.

تحرير:إسراء سليمان ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

فقدان الوزن

توجد العديد من الأنظمة الغذائية الفعالة، مثل النظام الغذائي النباتي وحمية الكيتو ودايت الخمس وجبات، إضافة إلى نظام البحر المتوسط، وغيرها من الأنظمة الغذائية، التي تحاول مساعدة من يرغبون في فقدان الوزن، وآخر هذه الأنظمة الغذائية: نظام غذائي يعرف باسم "F-factor diet"، يعتمد على بعض العناصر الغذائية الهامة، مثل الألياف الغذائية والبروتينات الحيوانية، والكربوهيدرت المعقدة، لذا عليك باختيار ما يناسبك، للحفاظ على صحة الجسم، وفقدان الوزن في نفس الوقت، نقلًا عن "timesofindia".

يحاول الأشخاص حول العالم، إرضاء شغف فقدان الوزن بأي شكل من الأشكال، ستجد البعض يلجا إلى ممارسة التمرينات الرياضية، والبعض الآخر يرغب في تجربة أنظمة غذائية مختلفة لتحقيق حلمهم، في الوصول إلى جسم رشيق، على سبيل المثال دايت الباليو والكيتو، إضافة إلى دايت الطعام الخام، ونظام السوائل، جميعها أنظمة فعالة،