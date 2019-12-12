مسئول بسالزبورج: ليفربول يسعى لضم مينامينو

تحرير:محمد جمال ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٣ م

مينامينو

علق كريستوف فرويند المدير الرياضي لنادي سالزبورج النمساوي، على دخول ليفربول في مفاوضات معهم بشأن ضم تاكومي مينامينو مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل. وصرح فرويند قائلا: "يمكنني أن أؤكد أن هناك مفاوضات جارية حاليا مع ليفربول بشأن مينامينو، إنه شرف لنا أن تهتم الأندية بلاعبي الفريق". وعلى الجانب الآخر، أكدت صحيفة ميرور اعتزام إدارة الريدز التعاقد مع ميانمينو، حيث نشرت تقريرًا كشفت فيه عن أن إدارة ليفربول تستعد لتقديم عرض رسمي للاعب خلال الفترة المقبلة.

وقدم لاعب سالزبورج مستوى رائعًا مع فريقه أمام ليفربول، وتمكن في أكثر من مرة من التفوق على فيرجيل فان دايك مدافع الريدز، في المباراة التي جمعت الفريقين في ختام دور المجموعات، والتي تمكن فيها ليفربول من الخروج بفوز بهدفين نظيفين، حسما تأهل رفقاء صلاح لدور الـ16 من دوري الأبطال. اللاعب صاحب الـ24 عاما