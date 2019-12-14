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جفاف الفم وضيق التنفس.. 6 أعراض لاضطرابات القلق

عندما تمارس نشاطا ما، فإنه من الطبيعي أن تتنفس بشكل أسرع، ولكن إذا وجدت تنفسك زائدا نتيجة شعورك بالذعر فقد يؤدي ذلك إلى الإحساس بألم في الصدر أو ضعف في العضلات.
تحرير:فيروز ياسر ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
القلق
القلق
القلق من المشكلات التي تواجه جميع الأشخاص بلا استثناء ولكن تظهر أعراضها ومضاعفتها بنسب متفاوتة، كآلام الصدر وضيق التنفس بالإضافة إلى العصبية الزائدة. في البداية عليك معرفة ما هو القلق؟.. هو عبارة عن حالة من الخوف والارتباك أو التخوف، ويمكن أن تكون هذه المشاعر حول أي موقف حقيقي أو يمكن أن تحدث كنتيجة لحدث معين، وعليك التعرف على علامات الإجهاد لتحديد مشاعر القلق والتعامل معها بأفضل شكل. من المهم ملاحظة الفرق بين الهلع العرضي واضطراب القلق، لكن في الحقيقة هناك قلق مزمن الذي يتداخل معك في كل شيء بحياتك اليومية.
غالبا ما يظهر القلق التابع بأقل الأعراض قبل تقدم الحالة وتحوله إلى اضطراب القلق حيث لا تستطيع وضع مخاوفك جانبا وإراحة عقلك، قد يكون التفرقة بينهما واضح دائما ولكن هذا لا يعني أن القلق غير حقيقي، وذلك وفقا لما ذكره موقع DailyHealthPost. 1- الذعر من اعراض القلق الشائعة التركيز على مخاوفك باستمرار ومراقبة
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تأثير-زبدة-الفول-السودان- على-الأطفال

هل يتساقط شعر الأطفال؟ 4 حالات مرضية تعرف عليها

تعتبر المشكلات الجلدية من أكثر الحالات المرضية المزعجة، التي يعاني منها العديد من الأشخاص، تؤثر بشكل كبير على البشرة وفروة الرأس، لذا يوجد بعض الأشخاص يعانون من الثعلبة وتساقط الشعر والصلع، ولكن هل تعلم أن الأطفال أيضًا عرضة لتساقط الشعر؟ يتعرض الأطفال لحالات مرضية، تؤدي إلى فقدان الشعر، على سبيل المثال "تساقط الشعر الكربي"، و"سعفة الرأس"، وغيرها من المشكلات المرضية الأخرى، لذا يجب الحفاظ على صحة الطفل، وذلك حسبما صرح الموقع الأمريكي "boldsky.com".
فوائد-القيلولة-في-وقت-الظهيرة

احذر..القيلولة أكثر من ساعة تزيد من السكتات الدماغية

عندما تكبر في العمر وليس هناك الكثير من الأمور التي عليك إنجازها سوى مقابلة بعض الأصدقاء أو قراءة كتاب وحتى تنظيم المنزل، فغالبا ما تحتاج إلى قيلولة في منتصف اليوم، ومن ثم تقوم بهذا الأمر بشكل يومي، لكن اقترح الباحثون أن الحصول على قيلولة منتظمة في الستينات من العمر ربما يزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية. منذ وقت طويل، حذر الأطباء من الحرمان من النوم لأنه يؤثر على ضغط الدم ويعمل على تجلط الشرايين، كما أن الخبراء في الصين لديهم دليل قوي حول أن الحصول على قيلولة لفترات طويلة أمر سيئ للغاية.
صداع

الأيس كريم والكافيين الأبرز| للصداع وجوه كثيرة

القلق والتوتر والصداع من الأشياء المصاحبة لنا في الحياة، نتيجة ضغوط الحياة اليومية، والتعرض لمواقف محملة بالتوتر، توجد أنواع عديدة للصداع، وكل نوع توجد له أسباب محددة، على سبيل المثال صداع التوتر، من أكثر الأنواع الشائعة ويحدث نتيجة الأنشطة اليومية، كما يوجد صداع ناتج عن التهاب الجيوب الأنفية نتيجة الالتهابات والتهيج وغيرها من الأنواع الأخرى. على الجانب الآخر، توجد بعض المشكلات الصحية المرتبطة بالصداع مثل الصداع النصفي، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
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افرازات-العين

«الكمادات وأوميجا 3».. كيف تتخلص من جفاف العين؟

تحدث إلى طبيب العيون، وسيخبرك أن جفاف العين من أكثر المشكلات الصحية التي يسمعها من المرضى، كما كشف المعهد الوطني للعيون عن أنه حالة مؤلمة وغالبا ما تحدث نتيجة عدم تناسق الدموع، كما أنها تتبخر بسرعة. في أغلب الحالات يمكن التحكم في جفاف العين، ومع ذلك يعتمد الأمر على الأسباب والمخاطر، وقد تكون غير قابلة للشفاء تماما؛ ولهذا فإن أعراض وعلامات جفاف العين تشمل الشعور بالحرقة أو اللسعة، وثقل الجفون، وتعب العين، بالإضافة إلى الألم والاحمرار والتذبذب في الرؤية، حسبما ذكر موقع Daily Health Post.
وجبات-الفطار

أفضل وأسوأ الأطعمة التي يمكنك تناولها في الإفطار

وجبة الإفطار ليست فقط أساسية لتتمكن من قضاء يومك بنشاط وتركيز، بل إنها مهمة لصحتك، فنظرا إلى أن تلك الوجبة هى أول ما يدخل جسمك في الصباح، فعليك التركيز على تناول أصناف سهلة وغنية بالعناصر الغذائية، بالإضافة إلى أن تكون سهلة الهضم. نظرا لأسلوب الحياة الخاطئ الذي يتبعه العديد من الأشخاص، كان لا بد من الحصول على قائمة بأفضل الأطعمة التي يتم إدراجها في الوجبة الصباحية، وأخرى من المهم تجنبها تماما لكي لا تسبب مشكلات للمعدة على وجه الخصوص، وللصحة عموما؛ لذا تعرف على الأفضل والأسوأ وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
الشخير

دراسة: النوم بجانب شخص يعاني الشخير يدمر صحتك

الشخير من المشكلات التي قد تواجه الرجال، وإذا كان الرجل متزوجا، فغالبا ما تعاني زوجته من الأصوات المزعجة فى أثناء النوم، كما كشفت دراسة حديثة عن أن العيش مع شخص يعاني من الشخير غالبا ما يختبر صبرك، بالإضافة إلى تدمير الصحة. ونتيجة نقص النوم بسبب أصوات الشخير، تتأثر كل من الصحة الجسدية والنفسية بكل الطرق، فعندما تتعطل أنماط النوم المختلفة، يصاب الشخص بالقلق والاكتئاب، وهذا الأمر بدوره يطور من فرص الإصابة بالسمنة أو السكتات الدماغية. وذلك وفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطاني.
العيش في الحدائق

العيش بالقرب من الحديقة يقلل من خطر الموت المبكر

العديد من الأشخاص يرتاحون خلال الوجود في المساحات الخضراء أو في المناطق التي تحتوي على الزرع والنباتات المختلفة، وعلى الرغم من أن هذا الأمر فطري لدى البعض، كشفت دراسة حديثة عن أن العيش بالقرب من الحديقة قد يقلل من خطر الموت المبكر. قام فريق دولي من الباحثين بتحليل 9 دراسات حالية تضم 8 ملايين من سكان المدن حول العالم، وأظهرت النتائج أن البالغين الذين يعيشون بالقرب من المساحات الخضراء كانوا أقل عرضة للوفاة صغارا بأي سبب، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان والخرف.
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