جفاف الفم وضيق التنفس.. 6 أعراض لاضطرابات القلق

عندما تمارس نشاطا ما، فإنه من الطبيعي أن تتنفس بشكل أسرع، ولكن إذا وجدت تنفسك زائدا نتيجة شعورك بالذعر فقد يؤدي ذلك إلى الإحساس بألم في الصدر أو ضعف في العضلات.

تحرير:فيروز ياسر ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

القلق

القلق من المشكلات التي تواجه جميع الأشخاص بلا استثناء ولكن تظهر أعراضها ومضاعفتها بنسب متفاوتة، كآلام الصدر وضيق التنفس بالإضافة إلى العصبية الزائدة. في البداية عليك معرفة ما هو القلق؟.. هو عبارة عن حالة من الخوف والارتباك أو التخوف، ويمكن أن تكون هذه المشاعر حول أي موقف حقيقي أو يمكن أن تحدث كنتيجة لحدث معين، وعليك التعرف على علامات الإجهاد لتحديد مشاعر القلق والتعامل معها بأفضل شكل. من المهم ملاحظة الفرق بين الهلع العرضي واضطراب القلق، لكن في الحقيقة هناك قلق مزمن الذي يتداخل معك في كل شيء بحياتك اليومية.

غالبا ما يظهر القلق التابع بأقل الأعراض قبل تقدم الحالة وتحوله إلى اضطراب القلق حيث لا تستطيع وضع مخاوفك جانبا وإراحة عقلك، قد يكون التفرقة بينهما واضح دائما ولكن هذا لا يعني أن القلق غير حقيقي، وذلك وفقا لما ذكره موقع DailyHealthPost. 1- الذعر من اعراض القلق الشائعة التركيز على مخاوفك باستمرار ومراقبة