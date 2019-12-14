جفاف الفم وضيق التنفس.. 6 أعراض لاضطرابات القلق

عندما تمارس نشاطا ما، فإنه من الطبيعي أن تتنفس بشكل أسرع، ولكن إذا وجدت تنفسك زائدا نتيجة شعورك بالذعر فقد يؤدي ذلك إلى الإحساس بألم في الصدر أو ضعف في العضلات.
القلق من المشكلات التي تواجه جميع الأشخاص بلا استثناء ولكن تظهر أعراضها ومضاعفتها بنسب متفاوتة، كآلام الصدر وضيق التنفس بالإضافة إلى العصبية الزائدة.
في البداية عليك معرفة ما هو القلق؟.. هو عبارة عن حالة من الخوف والارتباك أو التخوف، ويمكن أن تكون هذه المشاعر حول أي موقف حقيقي أو يمكن أن تحدث كنتيجة لحدث معين، وعليك التعرف على علامات الإجهاد لتحديد مشاعر القلق والتعامل معها بأفضل شكل.
من المهم ملاحظة الفرق بين الهلع العرضي واضطراب القلق، لكن في الحقيقة هناك قلق مزمن الذي يتداخل معك في كل شيء بحياتك اليومية.
غالبا ما يظهر القلق التابع بأقل الأعراض قبل تقدم الحالة وتحوله إلى اضطراب القلق حيث لا تستطيع وضع مخاوفك جانبا وإراحة عقلك، قد يكون التفرقة بينهما واضح دائما ولكن هذا لا يعني أن القلق غير حقيقي، وذلك وفقا لما ذكره موقع DailyHealthPost.
1- الذعر من اعراض القلق الشائعة
التركيز على مخاوفك باستمرار ومراقبة
غالبا ما يظهر القلق التابع بأقل الأعراض قبل تقدم الحالة وتحوله إلى اضطراب القلق حيث لا تستطيع وضع مخاوفك جانبا وإراحة عقلك، قد يكون التفرقة بينهما واضح دائما ولكن هذا لا يعني أن القلق غير حقيقي، وذلك وفقا لما ذكره موقع DailyHealthPost.
1- الذعر من اعراض القلق الشائعة
التركيز على مخاوفك باستمرار ومراقبة كل تحرك حولك بشكل زائد من علامات القلق، كما أن القلق الاجتماعي يأتي عندما يتعرض الشخص دائما للخوف من المواقف الاجتماعية، كالخوف من بيئة العمل أو المشي مع جروب من الاشخاص لكي لا يحكمون عليك في المواقف المختلفة أو التعرض للإحراج.
نوبة الذعر تأتي لك عند شعورك بشيء سيئ على وشك الحدوث، ومن هنا تصاب بآلام في الصدر ويكون لديك ضربات قلب غير منتظمة، بالإضافة إلى التعرق، وكل هذه الأمور قد تصيبك بالنوبة القلبية.
2- الشعور بالأرق كل ليلة
من بين أعراض اضطراب القلق هو الشعور بالأرق، وغالبا لا تستطيع النوم سريعا أو تستيقظ في منتصف اليوم ولا تستطيع العودة إلى النوم من جديد، وهذا الأمر يزيد الحالة سوءا، نتيجة تأثر الصحة الجسدية والعقلية بالحرمان من النوم.
هناك فرق بين القلق العرضي واضطراب القلق، فهناك فرق بين مشاكل النوم العرضية والأرق المستمر، فإذا وجدت نفسك متعبا بزيادة ولكنك لست قادرا على النوم نتيجة مخك الذي لا يأخذ استراحة فغالبا أنت مصاب باضطراب القلق.
غالبا ما تؤدي مشكلات النوم إلى التعب المزمن وتدهور في صحتك الجسدية، وبسبب هذا الأمر، فأنت بحاجة إلى العلاج قبل تفاقم اضطراب القلق.
يحتاج جسدك إلى النوم لاستعادة النظام العقلي والجسدي، وإذا لم تحصل على القدر الكافي فغالبا ما يحدث انزعاج في معدتك ومشكلات في الأنف والعضلات.
3- ضيق التنفس في النشاطات اليومية
عندما تشعر بالقلق أو الذعر، فغالبا ما تواجه ضيق التنفس الذي يسبب لك الإزعاج، وفي تلك الحالة سيكون عليك زيارة الطبيب لمحاولة حل المشكلة قبل أن يزداد الأمر سوءا.
عندما تمارس نشاطا ما، فإنه من الطبيعي أن تتنفس بشكل أسرع، ولكن إذا وجدت تنفسك زائدا نتيجة شعورك بالذعر فقد يؤدي ذلك إلى الإحساس بألم شديد أو ألم في الصدر أو ضعف في العضلات أو حتى بنوبة ذعر.
4- خفقان القلب على أبسط الأشياء
في حالة إصابتك بخفقان القلب دون سبب أو عند تعرضك لابسط المخاوف، فأنت بحاجة إلى التوجه إلى الطبيب، وذلك لأنه من أعراض اضطراب القلق والذي يؤدي إلى جفاف الجسم وفشل القلب والإصابة بالأمراض المتعلقة به، ولأنك غالبا ما ستجد نفسك تصارع مع عضوك في الداخل.
5- تشعر بالعصبية على أتفه الأسباب
في الوقت الذي تشعر فيه بالتعب وأنك حساس أكثر من اللازم قد يكون هذا الأمر عرضي نتيجة ضغوطات تتعرض لها، ولكن إذا شعرت بالعصبية على أبسط الأشياء فأنت مصاب باضطراب القلق الذي يجعلك غير قادر على الضحك.
قد يحدث القلق والاكتئاب في نفس الوقت، ولهذا فإن العلاج أفضل شيء، ولكن إذا اهملت علاج المشكلتين ربما يؤثر ذلك على حالتك الصحية.
6- جفاف الفم طوال الوقت
يعتبر جفاف الفم من بين استجابات الجسم للتوتر، ففي الأوقات التي تتعرض فيها للتوتر والإجهاد فإن الجسم يتوقف عن بعض الوظائف غير الضرورية ليكون في وضع القتال، وربما تشعر بالعطش لذا عليك شرب الماء وشاي الأعشاب.