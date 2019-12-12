3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مركب بالعجوزة

تحرير:محمد أبو زيد ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠١ م

حريق - أرشيفية

تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، مساء اليوم الخميس، من السيطرة على حريق نشب في مركب نيلي بالعجوزة دون إصابات. البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل مركب نيلي بمنطقة الكيت كات بنطاق قسم شرطة العجوزة. انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، فيما تبين نشوب حريق محدود بمدخنة المركب بمنطقة الكيت كات، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون إصابات.

التحريات الأولية كشفت أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات. وفي وقت سابق، أوضح مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، أن قوات الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق، ودفعت الحماية المدنية بـ12 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران وإخماد الحريق