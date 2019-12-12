جريمة

3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مركب بالعجوزة

تحرير:محمد أبو زيد ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠١ م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، مساء اليوم الخميس، من السيطرة على حريق نشب في مركب نيلي بالعجوزة دون إصابات. البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل مركب نيلي بمنطقة الكيت كات بنطاق قسم شرطة العجوزة. انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، فيما تبين نشوب حريق محدود بمدخنة المركب بمنطقة الكيت كات، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون إصابات.
التحريات الأولية كشفت أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات. وفي وقت سابق، أوضح مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، أن قوات الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق، ودفعت الحماية المدنية بـ12 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران وإخماد الحريق
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محكمة-ارشفية

«خطفوا طفل وقتلوه».. جنايات المنيا تُحيل 5 متهمين للمفتي

أحالت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أشرف محمد علي، وعضوية المستشارين محمد طه عبد الله ومحمد صلاح، وأمانة سر محمد مصطفى هارون وعلي العسلي، مساء اليوم الخميس، أوراق 5 متهمين إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في قرار إعدامهم بتهمة اختطاف طفل وقتله بإحدى القرى التابعة لمركز سمالوط عام 2014، وقال مصدر قانوني إن المحكمة قضت بإحالة أوراق كل من: «عبدالظاهر. م»، 24 عاما، و«محمد. م»، 38 عاما، مزراعين، و«سيد. ش»، 32 عاما، عاطل، و«رضا. م»، 25 عاما، وشقيقه «أمين»، 23 عاما، عاطلين.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (16)

بسبب الأمطار.. مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين بالإسماعيلية

تسببت سوء الأحوال الجوية في عدد من الحوادث بمحافظة الإسماعيلية، حيث لقي شخص يدعى «رسمي سويلم عودة»، مصرعه، وأصيب شخص يدعى «سلامة عودة سلامة»، 40 سنة، بمدينة فايد اليوم الخميس، نتيجة حادث سقوط سور مزرعة بقرية سرابيوم وبجوار الدير بمركز ومدينة فايد، تم إيداع المتوفى مشرحة الوحدة الصحية بسرابيوم، والمصاب إلى مستشفى فايد المركزي للعلاج، ولقي أيضا طفل مصرعه «يدعى محمد ياسر على سالم»، 5 سنوات، بعد سقوط نخلة عليه بمدينة فايد، أدت لوفاته، وأودع جثمانه مشرحة الوحدة الصحية بسرابيوم.
وزارة-الداخلية

الداخلية تشارك «أحباب الله» فرحتهم بأعياد الطفولة

نظم قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة، يوماً ترفيهياً لعددٍ من أطفال مدارس ذوى الإعاقة وعدد من المشرفين وأولياء الأمور بمقر إدارة شرطة الخيالة بالقاهرة، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الطفولة، وذلك حرصاً من وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق مُمثلة في كافة القطاعات ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية على المشاركة فى الاحتفال بأعياد الطفولة (نوفمبر 2019)، وتقديم كافة سُبل الدعم للأطفال لاسيما من ذوى الإعاقة.
إطلاق-نار (3)

كواليس جريمة الرصاص والثأر في الحي الهادئ

رغم مرور عام كامل على مشاجرة حامية الوطيس انتهت بمقتل عمه، لم تنطفئ النار داخل نجار مسلح أتم عامه الحادي والعشرين للتو، رغبته في الانتقام كانت جُل حلمه، سخر وقته وأمواله لتحقيق مبتغاه، وكان الخلاص عن طريق السوشيال ميديا، اقتفى أثر أحد المتورطين في الجريمة، وتتبعه حتى توصل إلى مكان عمله وباغته بطلقات خرطوش فأرداه قتيلا. تبلغ لقسم أول أكتوبر من الأهالي بوجود إطلاق أعيرة نارية وإصابة أحد الأشخاص بمنطقة الحى الأول بالمجاورة الثالثة دائرة القسم، تبين أن المصاب صاحب مغسلة ملابس 33 سنة، مصاباً برش خرطوش بأجزاء متفرقة، توفى في المستشفى.
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الحريق (25)

وفاة و4 مصابين في حريق «جيم» شهير بالمهندسين (فيديو وصور)

نشب حريق هائل في صالة "جيم" شهيرة كائنة بشارع دمشق في المهندسين، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء، وجاري السيطرة على الحريق. كما دفعت هيئة الإسعاف بـ4 سيارات إسعاف، بعد تصاعد ألسنة اللهب من الداخل. أسفر الحريق عن وفاة "سلمى.م.ع" 19 عامًا، داخل مستشفى السلام، إثر إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة، وإصابة كل من "محمد.ر" 24 سنة، مصابًا باختناق، و"نبوية.ر.ج"، مصابة بحروق بكف اليد و"هالة.أ" مصابة بحروق من الدرجة الثالثة، و"رحمة.أ.ع" 18 عامًا، مصابة بحروق من الدرجة الثالثة.
الحريق (32)

اندلاع حريق هائل في «جيم» شهير بالمهندسين (صور)

نشب حريق هائل في صالة "جيم" شهيرة كائنة بشارع دمشق في المهندسين، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء، وجاري السيطرة على الحريق. كما دفعت هيئة الإسعاف بـ4 سيارات إسعاف، بعد تصاعد ألسنة اللهب من الداخل، وترددت أنباء عن احتجاز بعض العاملين ووقوع حالات اختناق.
مقر نادي الزمالك

كواليس حريق محل «كبابجي» في نادي الزمالك بالمهندسين

مؤشرات ضبط الوقت كانت تشير إلى الرابعة والربع مساء الجمعة، الأجواء مستقرة داخل أروقة نادي الزمالك وسط توافد عشرات الأعضاء رفقة عائلاتهم وذويهم لقضاء يوم العطلة الأسبوعية بين جنبات القلعة البيضاء الواقعة بشارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين التابعة لحي العجوزة، وسط محافظة الجيزة، لكن حدثا جديدا طرأ تبدلت معه حالة الهدوء، وحل بدلا منها الخوف والذعر لدى تصاعد أدخنة كثيفة، أسرع البعض لاكتشاف مصدرها وتبين أنه مطعم مشويات (كبابجي) مواجه لأحد حمامات السباحة.
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