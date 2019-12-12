رياضة

مبابي يقود تشكيل الجولة في دوري الأبطال

تحرير:محمد جمال ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٥ م
مبابي
مبابي
أعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الخميس، عن تشكيل الجولة السادسة من دور المجموعات والتي اختتمت أمس الأربعاء. وشهدت تشكيل الجولة العديد من المفاجآت، كان أبرزها غياب محمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي عن التشكيل، على الرغم من تسجيله لهدف من زاوية مستحيلة، خلال مباراة فريقه أمام سالزبورج النمساوي، والتي انتهت بفوز الريدز بهدفين دون رد. ونشر الحساب الرسمي لبطولة دوري الأبطال عبر الحساب الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر تشكيلة الجولة السادسة.
وجاءت تشكيلة الجولة على النحو التالي: حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول). خط الدفاع: جريمالدو (بنفيكا)، جوسنس (أتلانتا)، فيليبي (أتلتيكو مدريد)، كاسيتني (أتلانتا). خط الوسط: فودين (مانشستر سيتي)، فيليكس (أتلتيكو مدريد)، بيتزي (بنفيكا). خط الهجوم: مبابي (باريس سان جيرمان)، ميليك (نابولي)، جيسوس (مانشستر
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المقاولون-العرب-محمد-طلعت

المقاولون يفوز على المصري البورسعيدي في الدوري

حقق فريق المقاولون العرب فوزا صعبا على نظيره المصري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس، على ملعب السويس الجديد، بالأسبوع السابع من عمر بطولة الدوري المصري، سجل هدف ذئاب الجبل وهدف المباراة الوحيد محمد سمير من ضربة جزاء في الدقيقة الـ78، ليمنح ذئاب الجبل ثلاث نقاط غالية. وبهذا الفوز يعتلي فريق المقاولون صدارة الدوري المصري -بصفة مؤقتة- برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطة عن الأهلي الوصيف، الذي يملك 15 نقطة في رصيده، مع خوض مباراتين أقل عن المقاولون في الدوري.
الزمالك- والشرقية (6)

مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك في مواجهة بيراميدز

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة بيراميدز في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة. جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: حازم إمام– محمود علاء– محمد عبدالغني– محمد عبدالشافي. خط الوسط: طارق حامد– فرجانس ساسي– يوسف أوباما– أحمد سيد زيزو– أشرف بن شرقي. خط الهجوم: مصطفى محمد. ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل– محمد عبد السلام– محمد حسن– إسلام جابر– مصطفى فتحي– محمد أوناجم- عمر السعيد.
مينامينو

مسئول بسالزبورج: ليفربول يسعى لضم مينامينو

علق كريستوف فرويند المدير الرياضي لنادي سالزبورج النمساوي، على دخول ليفربول في مفاوضات معهم بشأن ضم تاكومي مينامينو مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل. وصرح فرويند قائلا: "يمكنني أن أؤكد أن هناك مفاوضات جارية حاليا مع ليفربول بشأن مينامينو، إنه شرف لنا أن تهتم الأندية بلاعبي الفريق". وعلى الجانب الآخر، أكدت صحيفة ميرور اعتزام إدارة الريدز التعاقد مع ميانمينو، حيث نشرت تقريرًا كشفت فيه عن أن إدارة ليفربول تستعد لتقديم عرض رسمي للاعب خلال الفترة المقبلة.
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مينامينو

مسئول بسالزبورج: ليفربول يسعى لضم مينامينو

علق كريستوف فرويند المدير الرياضي لنادي سالزبورج النمساوي، على دخول ليفربول في مفاوضات معهم بشأن ضم تاكومي مينامينو مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل. وصرح فرويند قائلا: "يمكنني أن أؤكد أن هناك مفاوضات جارية حاليا مع ليفربول بشأن مينامينو، إنه شرف لنا أن تهتم الأندية بلاعبي الفريق". وعلى الجانب الآخر، أكدت صحيفة ميرور اعتزام إدارة الريدز التعاقد مع ميانمينو، حيث نشرت تقريرًا كشفت فيه عن أن إدارة ليفربول تستعد لتقديم عرض رسمي للاعب خلال الفترة المقبلة.
ارسنال - وست هام

أرسنال يعود للانتصارات ويفوز على وست هام بثلاثية

حقق فريق أرسنال، فوزًا ثمينًا على نظيره وست هام يونايتد، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على «ملعب لندن الدولي»، في ختام مباريات الجولة السادسة عشر من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. أنجيلو أوجبونا سجل هدف التقدم، لأصحاب الأرض، وأدرك جابرييل مارتينيلي هدف التعادل للجانرز، وأضاف زميله نيكولاس بيبي الهدف الثاني، واختتم أوباميانج ثلاثية فريقه. الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 22 نقطة، ليرتقي إلى المركز التاسع، في المقابل تجمد رصيد وست هام عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.
اليسون-بيكر

أليسون يكشف لماذا تغير صلاح بعد الانتقال من روما

علق أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، على تطور مستوى زميله في الفريق محمد صلاح، وذلك بعد انتقال الفرعون المصري من روما إلى ليفربول. وقال أليسون خلال حوار مع مجلة فرانس فوتبول: "صلاح الذي وجدته في ليفربول كان مختلفًا تمامًا عن الذي قابلته في روما، لم أكن أتحدث الإنجليزية وهو لم يجِد الإيطالية، وعلى الرغم من ذلك كانت تجمعنا علاقة جيدة، لكن محدودة بسبب اللغة". وأكمل حارس مرمى المنتخب البرازيلي: "صلاح أول شخص اقتربت منه عندما انتقلت إلى ليفربول، وعلى الرغم من أنه في إيطاليا قد ظهر بمستوى رائع مع روما".
ليفربول - نابولي

التعادل يؤجل حسم تأهل ليفربول ونابولي بدوري الأبطال

نجح فريق ليفربول في خطف تعادلًا مثيرًا أمام نظيره نابولي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب أنفيلد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة لمنافسات بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، سجل ميرتينيز هدف التقدم للضيوف، وأدرك لوفرين هدف التعادل لأصحاب الأرض، ليرفع الريدز رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول بفارق نقطة عن نابولي الذي يحتل المركز الثاني، ويتأجل حسم التأهل إلى الجولة الأخيرة، بعد فوز ريد بول سالزبورج صاحب السبعة نقاط، على جينك الذي يحتل المركز الأخير بنتيجة (4 - 1 ).
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