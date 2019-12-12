مبابي يقود تشكيل الجولة في دوري الأبطال

تحرير:محمد جمال ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٥ م

مبابي

أعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الخميس، عن تشكيل الجولة السادسة من دور المجموعات والتي اختتمت أمس الأربعاء. وشهدت تشكيل الجولة العديد من المفاجآت، كان أبرزها غياب محمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي عن التشكيل، على الرغم من تسجيله لهدف من زاوية مستحيلة، خلال مباراة فريقه أمام سالزبورج النمساوي، والتي انتهت بفوز الريدز بهدفين دون رد. ونشر الحساب الرسمي لبطولة دوري الأبطال عبر الحساب الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر تشكيلة الجولة السادسة.

وجاءت تشكيلة الجولة على النحو التالي: حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول). خط الدفاع: جريمالدو (بنفيكا)، جوسنس (أتلانتا)، فيليبي (أتلتيكو مدريد)، كاسيتني (أتلانتا). خط الوسط: فودين (مانشستر سيتي)، فيليكس (أتلتيكو مدريد)، بيتزي (بنفيكا). خط الهجوم: مبابي (باريس سان جيرمان)، ميليك (نابولي)، جيسوس (مانشستر