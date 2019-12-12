جريمة

وفاة المستشار حاتم بجاتو بعد رحلة علاج في ألمانيا

تحرير:محمد أبو زيد ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٥ م
المستشار حاتم بجاتو
المستشار حاتم بجاتو
توفي مساء اليوم، الخميس، المستشار حاتم بجاتو، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، بعد رحلة علاجية في ألمانيا، ومن المقرر نقل الجثمان إلى القاهرة فجر غد الجمعة. يذكر أن المستشار بجاتو ولد في 12 يناير عام 1961، وحصل على ليسانس الحقوق، دور مايو سنة 1982، بتقدير جيد، من جامعة الإسكندرية، ثم حصل على دبلوم القانون العام، سنة 1989، بتقدير جيد جدًا، من جامعة الإسكندرية، وفي العام 1983 عُين معاونًا بالنيابة العامة، ثم عُين قاضيًا بالمحاكم الابتدائية عام 1991، وفي 2002 عُين مستشارًا بمحاكم الاستئناف، ثم مستشارًا بمحكمة النقض في 2005.
وفي نهاية 2005 عُين المستشار حاتم بجاتو بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ثم في 2008 رئيسًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ونائبًا لرئيس المحكمة في 2012، ومنها تم تعيينه رئيسًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا. وفي مايو 2013، عُين وزيرًا للشؤون القانونية والبرلمـانية، وفي
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الداخلية تشارك «أحباب الله» فرحتهم بأعياد الطفولة

نظم قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة، يوماً ترفيهياً لعددٍ من أطفال مدارس ذوى الإعاقة وعدد من المشرفين وأولياء الأمور بمقر إدارة شرطة الخيالة بالقاهرة، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الطفولة، وذلك حرصاً من وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق مُمثلة في كافة القطاعات ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية على المشاركة فى الاحتفال بأعياد الطفولة (نوفمبر 2019)، وتقديم كافة سُبل الدعم للأطفال لاسيما من ذوى الإعاقة.
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كواليس جريمة الرصاص والثأر في الحي الهادئ

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الداخلية تعيد فتاة من الصم والبكم لأسرتها بالقاهرة

دور مجتمعي لا يقل أهمية عن نظيره الأمني يحظى باهتمام وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ويظهر بشكل واضح في توجيهاته المستمرة لكبار مساعديه ومدراء الأمن على مستوى الجمهورية ببناء جسور الثقة والتعاون مع المواطنين من خلال تعظيم الخدمات الإنسانية والإجتماعية لاسيما تذليل كافة العقبات التى تواجه المواطنين فى تقديم بلاغاتهم. وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ من أحد المواطنين بالعثور على فتاة فى العقد الثانى من العمر يرجح أن تكون من "الصم والبكم"، ولم يستطع التوصل لأهليتها.
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