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وفاة المستشار حاتم بجاتو بعد رحلة علاج في ألمانيا

تحرير:محمد أبو زيد ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٥ م
المستشار حاتم بجاتو
المستشار حاتم بجاتو
توفي مساء اليوم، الخميس، المستشار حاتم بجاتو، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، بعد رحلة علاجية في ألمانيا، ومن المقرر نقل الجثمان إلى القاهرة فجر غد الجمعة. يذكر أن المستشار بجاتو ولد في 12 يناير عام 1961، وحصل على ليسانس الحقوق، دور مايو سنة 1982، بتقدير جيد، من جامعة الإسكندرية، ثم حصل على دبلوم القانون العام، سنة 1989، بتقدير جيد جدًا، من جامعة الإسكندرية، وفي العام 1983 عُين معاونًا بالنيابة العامة، ثم عُين قاضيًا بالمحاكم الابتدائية عام 1991، وفي 2002 عُين مستشارًا بمحاكم الاستئناف، ثم مستشارًا بمحكمة النقض في 2005.
وفي نهاية 2005 عُين المستشار حاتم بجاتو بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ثم في 2008 رئيسًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ونائبًا لرئيس المحكمة في 2012، ومنها تم تعيينه رئيسًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا. وفي مايو 2013، عُين وزيرًا للشؤون القانونية والبرلمـانية، وفي
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