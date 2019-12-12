رياضة

مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك في مواجهة بيراميدز

تحرير:محمد جمال ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٣ م
الزمالك
الزمالك
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة بيراميدز في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة. جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: حازم إمام– محمود علاء– محمد عبدالغني– محمد عبدالشافي. خط الوسط: طارق حامد– فرجانس ساسي– يوسف أوباما– أحمد سيد زيزو– أشرف بن شرقي. خط الهجوم: مصطفى محمد. ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل– محمد عبد السلام– محمد حسن– إسلام جابر– مصطفى فتحي– محمد أوناجم- عمر السعيد.
ويبحث كارتيرون عن الوصول للفوز الثالث على التوالي، بعد فوزه على الشرقية في الكأس، وفريق أول أغسطس في دوري أبطال إفريقيا. ومن جانبه، أعلن سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيلة فريقه، وجاء التشكيل الذي أعلن عنه المدير الفني الفرنسي على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي. خط الدفاع:
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المقاولون-العرب-محمد-طلعت

المقاولون يفوز على المصري البورسعيدي في الدوري

حقق فريق المقاولون العرب فوزا صعبا على نظيره المصري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس، على ملعب السويس الجديد، بالأسبوع السابع من عمر بطولة الدوري المصري، سجل هدف ذئاب الجبل وهدف المباراة الوحيد محمد سمير من ضربة جزاء في الدقيقة الـ78، ليمنح ذئاب الجبل ثلاث نقاط غالية. وبهذا الفوز يعتلي فريق المقاولون صدارة الدوري المصري -بصفة مؤقتة- برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطة عن الأهلي الوصيف، الذي يملك 15 نقطة في رصيده، مع خوض مباراتين أقل عن المقاولون في الدوري.
باريس سان جيرمان - مبابي

مبابي يقود تشكيل الجولة في دوري الأبطال

أعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الخميس، عن تشكيل الجولة السادسة من دور المجموعات والتي اختتمت أمس الأربعاء. وشهدت تشكيل الجولة العديد من المفاجآت، كان أبرزها غياب محمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي عن التشكيل، على الرغم من تسجيله لهدف من زاوية مستحيلة، خلال مباراة فريقه أمام سالزبورج النمساوي، والتي انتهت بفوز الريدز بهدفين دون رد. ونشر الحساب الرسمي لبطولة دوري الأبطال عبر الحساب الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر تشكيلة الجولة السادسة.
مينامينو

مسئول بسالزبورج: ليفربول يسعى لضم مينامينو

علق كريستوف فرويند المدير الرياضي لنادي سالزبورج النمساوي، على دخول ليفربول في مفاوضات معهم بشأن ضم تاكومي مينامينو مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل. وصرح فرويند قائلا: "يمكنني أن أؤكد أن هناك مفاوضات جارية حاليا مع ليفربول بشأن مينامينو، إنه شرف لنا أن تهتم الأندية بلاعبي الفريق". وعلى الجانب الآخر، أكدت صحيفة ميرور اعتزام إدارة الريدز التعاقد مع ميانمينو، حيث نشرت تقريرًا كشفت فيه عن أن إدارة ليفربول تستعد لتقديم عرض رسمي للاعب خلال الفترة المقبلة.
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مرتضى منصور (3)

مرتضى منصور للاعبي الزمالك: لم أغضب من دعم ميتشو

عقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تعهد خلالها الجميع على بذل كل الجهد خلال الفترة المقبلة، وطي صفحة الماضي، وشدد رئيس القلعة البيضاء، على ثقته الكاملة في اللاعبين وقدرتهم على استعادة شكل وأداء الزمالك المعتاد، وتحقيق انتصار عريض على مازيمبي الكونغولي في مباراة الإياب بالقاهرة للرد على المشككين وإسعاد جمهور ناديه. واستقر مجلس إدارة الزمالك على رحيل الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية مع الفريق الأبيض.
مرتضى منصور - ميتشو

ميتشو يرحل عن الزمالك وكارتيرون الأقرب

استقر مجلس إدارة الزمالك على رحيل الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد سلسة النتائج السلبية مع الفريق الأبيض. واستقر المجلس على إقالة «ميتشو» وإسناد مهمة تدريب الفريق اليوم إلى عصام مرعي وأحمد عبدالرؤوف، وكان من المفترض أن يعقد مرتضى منصور رئيس النادي جلسة مع المدير الفني اليوم إلا أن ذلك لم يحدث، حيث انشغل رئيس النادي بزيارة رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور للنادي، ويعد أقرب البدلاء لخلافة ميتشو هو الفرنسي باتريس كارتيون، على الرغم من وجود عائق بسبب تدريب الأخير لفريق الأهلي في وقت سابق منافس الأبيض، وغريمه التقليدي.
الزمالك -وانبى (5)

طولان: اتهامى بمواجهة الزمالك فقط بشكل مختلف «باطل»

أعرب حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي، عن سعادته بفوز فريقه في المباراة التي جمعته مع نظيره الزمالك، مساء اليوم الإثنين على استاد السلام الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أنه خاض فترة إعداد قوية خلال توقف المسابقة المحلية أمام العديد من فرق الدوري الممتاز. وأضاف طولان في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أنه البعض يوجه له اتهامات بأنه يخوض مباريات الزمالك فقط بشكل مختلف عن بقية مبارياته في المسابقة، مشيرًا إلى أنه يحترم المكان الذي يعمل فيه ويعمل بجد واجتهاد.
الزمالك -وانبى (3)

إنبي ينتفض ويفوز على الزمالك بقيادة حلمي طولان

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي الفوز على نظيره الزمالك مساء اليوم بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. سجل فريق إنبي مبكرًا في الثواني الأولى من أول دقيقة في المباراة عن طريق محمد بسيوني، ثم تعادل فريق نادي الزمالك في الدقيقة 42 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة. وفي الشوط الثاني من اللقاء تمكن فريق إنبي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق محمد شريف.
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