مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك في مواجهة بيراميدز

تحرير:محمد جمال ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٣ م

الزمالك

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة بيراميدز في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة. جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: حازم إمام– محمود علاء– محمد عبدالغني– محمد عبدالشافي. خط الوسط: طارق حامد– فرجانس ساسي– يوسف أوباما– أحمد سيد زيزو– أشرف بن شرقي. خط الهجوم: مصطفى محمد. ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل– محمد عبد السلام– محمد حسن– إسلام جابر– مصطفى فتحي– محمد أوناجم- عمر السعيد.

ويبحث كارتيرون عن الوصول للفوز الثالث على التوالي، بعد فوزه على الشرقية في الكأس، وفريق أول أغسطس في دوري أبطال إفريقيا. ومن جانبه، أعلن سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيلة فريقه، وجاء التشكيل الذي أعلن عنه المدير الفني الفرنسي على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي. خط الدفاع: