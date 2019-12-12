جريمة

بسبب الأمطار.. مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٤ م
أمطار_ أرشيفية
أمطار_ أرشيفية
تسببت سوء الأحوال الجوية في عدد من الحوادث بمحافظة الإسماعيلية، حيث لقي شخص يدعى «رسمي سويلم عودة»، مصرعه، وأصيب شخص يدعى «سلامة عودة سلامة»، 40 سنة، بمدينة فايد اليوم الخميس، نتيجة حادث سقوط سور مزرعة بقرية سرابيوم وبجوار الدير بمركز ومدينة فايد، تم إيداع المتوفى مشرحة الوحدة الصحية بسرابيوم، والمصاب إلى مستشفى فايد المركزي للعلاج، ولقي أيضا طفل مصرعه «يدعى محمد ياسر على سالم»، 5 سنوات، بعد سقوط نخلة عليه بمدينة فايد، أدت لوفاته، وأودع جثمانه مشرحة الوحدة الصحية بسرابيوم.
وأصيب شخص يدعى «أحمد علي أحمد»، 64 عامًا، عقب سقوط شجرة عليه وذلك أمام عزبة العمدة التابعة لقرية نفيشة، تم نقله إلى مستشفى الإسماعيلية العام، وأصيب أيضا شخص يدعى «أحمد محمود حسن»، 45 عامًا، عقب سقوطه أثناء سرقة منزل بحي البلابسة بجوار مسجد أبو بكر على سيارة رقم «4385»
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محكمة-ارشفية

«خطفوا طفل وقتلوه».. جنايات المنيا تُحيل 5 متهمين للمفتي

أحالت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أشرف محمد علي، وعضوية المستشارين محمد طه عبد الله ومحمد صلاح، وأمانة سر محمد مصطفى هارون وعلي العسلي، مساء اليوم الخميس، أوراق 5 متهمين إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في قرار إعدامهم بتهمة اختطاف طفل وقتله بإحدى القرى التابعة لمركز سمالوط عام 2014، وقال مصدر قانوني إن المحكمة قضت بإحالة أوراق كل من: «عبدالظاهر. م»، 24 عاما، و«محمد. م»، 38 عاما، مزراعين، و«سيد. ش»، 32 عاما، عاطل، و«رضا. م»، 25 عاما، وشقيقه «أمين»، 23 عاما، عاطلين.
حريق- مركب- صيادين (3)

3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مركب بالعجوزة

تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، مساء اليوم الخميس، من السيطرة على حريق نشب في مركب نيلي بالعجوزة دون إصابات. البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل مركب نيلي بمنطقة الكيت كات بنطاق قسم شرطة العجوزة. انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، فيما تبين نشوب حريق محدود بمدخنة المركب بمنطقة الكيت كات، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون إصابات.
وزارة-الداخلية

الداخلية تشارك «أحباب الله» فرحتهم بأعياد الطفولة

نظم قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة، يوماً ترفيهياً لعددٍ من أطفال مدارس ذوى الإعاقة وعدد من المشرفين وأولياء الأمور بمقر إدارة شرطة الخيالة بالقاهرة، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الطفولة، وذلك حرصاً من وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق مُمثلة في كافة القطاعات ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية على المشاركة فى الاحتفال بأعياد الطفولة (نوفمبر 2019)، وتقديم كافة سُبل الدعم للأطفال لاسيما من ذوى الإعاقة.
إطلاق-نار (3)

كواليس جريمة الرصاص والثأر في الحي الهادئ

رغم مرور عام كامل على مشاجرة حامية الوطيس انتهت بمقتل عمه، لم تنطفئ النار داخل نجار مسلح أتم عامه الحادي والعشرين للتو، رغبته في الانتقام كانت جُل حلمه، سخر وقته وأمواله لتحقيق مبتغاه، وكان الخلاص عن طريق السوشيال ميديا، اقتفى أثر أحد المتورطين في الجريمة، وتتبعه حتى توصل إلى مكان عمله وباغته بطلقات خرطوش فأرداه قتيلا. تبلغ لقسم أول أكتوبر من الأهالي بوجود إطلاق أعيرة نارية وإصابة أحد الأشخاص بمنطقة الحى الأول بالمجاورة الثالثة دائرة القسم، تبين أن المصاب صاحب مغسلة ملابس 33 سنة، مصاباً برش خرطوش بأجزاء متفرقة، توفى في المستشفى.
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سقوط-امطار-على-مرسى-مطروح (6)

روشتة القيادة الآمنة أثناء سقوط الأمطار

72 ساعة طوارئ ستسود البلاد بعدما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من اليوم الخميس وحتى السبت؛ نتيجة نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، تصل لحد العاصفة، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، واضطراب الملاحة البحرية، وزيادة الإحساس ببرودة الطقس، وقدمت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي إرشادات للقيادة الآمنة حرصا على سلامة قائدي السيارات ومرافقيهم خلال سقوط الأمطار أو وجود شبورة مائية.
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