بسبب الأمطار.. مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٤ م

أمطار_ أرشيفية

تسببت سوء الأحوال الجوية في عدد من الحوادث بمحافظة الإسماعيلية، حيث لقي شخص يدعى «رسمي سويلم عودة»، مصرعه، وأصيب شخص يدعى «سلامة عودة سلامة»، 40 سنة، بمدينة فايد اليوم الخميس، نتيجة حادث سقوط سور مزرعة بقرية سرابيوم وبجوار الدير بمركز ومدينة فايد، تم إيداع المتوفى مشرحة الوحدة الصحية بسرابيوم، والمصاب إلى مستشفى فايد المركزي للعلاج، ولقي أيضا طفل مصرعه «يدعى محمد ياسر على سالم»، 5 سنوات، بعد سقوط نخلة عليه بمدينة فايد، أدت لوفاته، وأودع جثمانه مشرحة الوحدة الصحية بسرابيوم.

وأصيب شخص يدعى «أحمد علي أحمد»، 64 عامًا، عقب سقوط شجرة عليه وذلك أمام عزبة العمدة التابعة لقرية نفيشة، تم نقله إلى مستشفى الإسماعيلية العام، وأصيب أيضا شخص يدعى «أحمد محمود حسن»، 45 عامًا، عقب سقوطه أثناء سرقة منزل بحي البلابسة بجوار مسجد أبو بكر على سيارة رقم «4385»