السيسي: منتدى أسوان تناول أبرز القضايا التي تواجه إفريقيا
تحرير:أ.ش.أ
١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٣ م
السيسي
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن منتدى أسوان تناول أبرز القضايا التي تواجه القارة الإفريقية من منظور العلاقة التكاملية بين السلم والأمن من جهة وبين التنمية المستدامة والشاملة من جهة أخرى، إذ قال الرئيس -خلال الجلسة الختامية لفعاليات "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في إفريقيا" المنعقد بمدينة أسوان- إن منظمي المنتدى حرصوا على أن يكون جدول الأعمال معبرا عن التحديات التي تواجهها دول قارتنا وعلى أن تشهد جلساته مناقشات جادة وصريحة سعيا نحو إدراك أعمق لهذه التحديات والجهد المطلوب لإيجاد حلول واقعية لها.
وأعرب الرئيس عن خالص الشكر والتقدير للمشاركين، وثمن إسهاماتهم الفاعلة خلال جلسات عمل المنتدى.وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بأفريقيا الذي يستمر لمدة يومين، بمشاركة عدد من الرؤساء وكبار المسؤولين الأفارقة والدوليين.وتتضمن أعمال اليوم الأول
وأعرب الرئيس عن خالص الشكر والتقدير للمشاركين، وثمن إسهاماتهم الفاعلة خلال جلسات عمل المنتدى.
وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بأفريقيا الذي يستمر لمدة يومين، بمشاركة عدد من الرؤساء وكبار المسؤولين الأفارقة والدوليين.
وتتضمن أعمال اليوم الأول من المنتدى عددا من الجلسات وهي "أفريقيا التي نريدها: استدامة السلام والأمن والتنمية"، "إسكات البنادق في أفريقيا: ملكية أجندة منع النزاعات"، و"نحو إطار إقليمي لتحقيق السلام والأمن والتنمية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن".. بالإضافة إلى جلسة بعنوان "لماذا لا يزال تحقيق السلام والتنمية المستدامين في منطقة الساحل أمرا صعب المنال؟.
فيما تتناول فعاليات اليوم الثاني جلسة بعنوان "تعزيز دور المرأة الأفريقية في تحقيق السلام والأمن والتنمية"، إلى جانب جلسة بعنوان "أمن الطاقة في أفريقيا"، و"دور التمويل الرقمي والشمول المالي في استدامة التنمية والسلام"، فضلا عن جلسة بعنوان "تمويل التعافي الاقتصادي بعد النزاعات: ليست التنمية بصيغتها المعتادة".(التفاصيل)