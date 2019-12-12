السيسي: منتدى أسوان تناول أبرز القضايا التي تواجه إفريقيا

تحرير:أ.ش.أ ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٣ م

السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن منتدى أسوان تناول أبرز القضايا التي تواجه القارة الإفريقية من منظور العلاقة التكاملية بين السلم والأمن من جهة وبين التنمية المستدامة والشاملة من جهة أخرى، إذ قال الرئيس -خلال الجلسة الختامية لفعاليات "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في إفريقيا" المنعقد بمدينة أسوان- إن منظمي المنتدى حرصوا على أن يكون جدول الأعمال معبرا عن التحديات التي تواجهها دول قارتنا وعلى أن تشهد جلساته مناقشات جادة وصريحة سعيا نحو إدراك أعمق لهذه التحديات والجهد المطلوب لإيجاد حلول واقعية لها.

وأعرب الرئيس عن خالص الشكر والتقدير للمشاركين، وثمن إسهاماتهم الفاعلة خلال جلسات عمل المنتدى.وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بأفريقيا الذي يستمر لمدة يومين، بمشاركة عدد من الرؤساء وكبار المسؤولين الأفارقة والدوليين.وتتضمن أعمال اليوم الأول