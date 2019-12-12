«خطفوا طفل وقتلوه».. جنايات المنيا تُحيل 5 متهمين للمفتي
تحرير:محمد الزهراوي
١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٢ م
محكمة_ أرشيفية
أحالت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أشرف محمد علي، وعضوية المستشارين محمد طه عبد الله ومحمد صلاح، وأمانة سر محمد مصطفى هارون وعلي العسلي، مساء اليوم الخميس، أوراق 5 متهمين إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في قرار إعدامهم بتهمة اختطاف طفل وقتله بإحدى القرى التابعة لمركز سمالوط عام 2014، وقال مصدر قانوني إن المحكمة قضت بإحالة أوراق كل من: «عبدالظاهر. م»، 24 عاما، و«محمد. م»، 38 عاما، مزراعين، و«سيد. ش»، 32 عاما، عاطل، و«رضا. م»، 25 عاما، وشقيقه «أمين»، 23 عاما، عاطلين.
وأضاف المصدر أن المتهمين اعترفوا بارتكاب واقعة اختطاف طفل عمره عامان ونصف وطلب فدية مالية، وقتله، وحيازة أسلحة وذخائر، واستندت المحكمة لحكمها اليوم إلى اعترافات المتهمين والأدلة المثبتة بالأوراق وتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.
وكانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغا في عام 2014، من أهالي مركز سمالوط شمال
وأضاف المصدر أن المتهمين اعترفوا بارتكاب واقعة اختطاف طفل عمره عامان ونصف وطلب فدية مالية، وقتله، وحيازة أسلحة وذخائر، واستندت المحكمة لحكمها اليوم إلى اعترافات المتهمين والأدلة المثبتة بالأوراق وتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.
وكانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغا في عام 2014، من أهالي مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، يفيد بأن شخصين مجهولين قاموا باختطاف الطفل «شنودة-ص- س»، أثناء لهوه أمام منزله، بإحدى القرى، مستخدمين دراجة بخارية، وفرا بعدها هاربين.
عقب ذلك، تبادل الخاطفون الاتصالات مع والد الطفل، وطلبوا منه مبلغ 400 ألف جنيه، فتفاوض الأب مع الجناة لضمان سلامة ابنه، حتى تمكن من الوصول إلى حل وسط، وهو دفع مبلغ 30 ألف جنيه فقط، واحتفظ بأرقام المبالغ المدونة عليها، وفور تسليم المبلغ، لم ينفذ الجناة وعدهم بتسليم الطفل، وعقب ذلك بنحو أسبوع تقريبا، هاجمت شرطة سمالوط عصابة اتجار بالمواد المخدرة، وعثرت معها على مبلغ 20 ألف جنيه، وبمراجعة الأرقام المدونة على المبالغ، تبين أنها المبالغ ذاتها التي قام والد الطفل بتسليمها إلى الجناة.