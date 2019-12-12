«خطفوا طفل وقتلوه».. جنايات المنيا تُحيل 5 متهمين للمفتي

تحرير:محمد الزهراوي ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٢ م

محكمة_ أرشيفية

أحالت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أشرف محمد علي، وعضوية المستشارين محمد طه عبد الله ومحمد صلاح، وأمانة سر محمد مصطفى هارون وعلي العسلي، مساء اليوم الخميس، أوراق 5 متهمين إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في قرار إعدامهم بتهمة اختطاف طفل وقتله بإحدى القرى التابعة لمركز سمالوط عام 2014، وقال مصدر قانوني إن المحكمة قضت بإحالة أوراق كل من: «عبدالظاهر. م»، 24 عاما، و«محمد. م»، 38 عاما، مزراعين، و«سيد. ش»، 32 عاما، عاطل، و«رضا. م»، 25 عاما، وشقيقه «أمين»، 23 عاما، عاطلين.

وأضاف المصدر أن المتهمين اعترفوا بارتكاب واقعة اختطاف طفل عمره عامان ونصف وطلب فدية مالية، وقتله، وحيازة أسلحة وذخائر، واستندت المحكمة لحكمها اليوم إلى اعترافات المتهمين والأدلة المثبتة بالأوراق وتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه. وكانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغا في عام 2014، من أهالي مركز سمالوط شمال