المقاولون يفوز على المصري البورسعيدي في الدوري

تحرير:محمد جمال ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٩ م

المقاولون العرب

حقق فريق المقاولون العرب فوزا صعبا على نظيره المصري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس، على ملعب السويس الجديد، بالأسبوع السابع من عمر بطولة الدوري المصري، سجل هدف ذئاب الجبل وهدف المباراة الوحيد محمد سمير من ضربة جزاء في الدقيقة الـ78، ليمنح ذئاب الجبل ثلاث نقاط غالية. وبهذا الفوز يعتلي فريق المقاولون صدارة الدوري المصري -بصفة مؤقتة- برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطة عن الأهلي الوصيف، الذي يملك 15 نقطة في رصيده، مع خوض مباراتين أقل عن المقاولون في الدوري.

وجاءت المباراة متساوية من الجانبين، حيث استمرت المحاولات من الفريقين على مدار شوطي اللقاء، حتى استغل سيف الدين الجزيري خطأ فادحا من دفاع الفريق البورسعيدي، ليحصل على ركلة جزاء، سددها محمد سمير على يمين أحمد مسعود حارس مرمى المصري. على الجانب الآخر وعلى مستوى المديرين الفنيين شهدت المباراة أول انتصار