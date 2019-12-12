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السيسي يشهد الجلسة الختامية لمنتدى أسوان للسلام

تحرير:أ.ش.أ ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٦ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بإفريقيا، إذ حضر الجلسة الختامية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وكان الرئيس السيسي، قد أكد أن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، تناول أبرز القضايا التي تواجه القارة الإفريقية من منظور العلاقة التكاملية بين السلم والأمن من جهة وبين التنمية المستدامة والشاملة من جهة أخرى،
وقال السيسي خلال الجلسة الختامية لفعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في إفريقيا: «إن منظمي المنتدى حرصوا على أن يكون جدول الأعمال معبرا عن التحديات التي تواجهها دول قارتنا وعلى أن تشهد جلساته مناقشات جادة وصريحة سعيا نحو إدراك أعمق لهذه التحديات والجهد المطلوب لإيجاد حلول واقعية لها».وأعرب
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