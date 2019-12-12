أزمة و30 مليون جنيه تهدد انتفاع الأهلي بحمام السباحة بالجزيرة

مصادر بالتعليم: حمام السباحة كان من الموارد المهمة غير الهادفة للربح للوزارة والطالب «الغلبان» هو الخاسر الوحيد.. ومصدر بالأهلي: وضع الحمام «كارثي».. و«المعلمين»: لن نفرط

تحرير:أمينة محمود ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ م

تفجرت أزمة خلال الساعات الماضية، بسبب إعلان حصول النادي الأهلي على حق انتفاع حمام السباحة الأوليمبي بالجزيرة لمدة 15 عامًا، بناء على اتفاق أبرمته شركة استادات، برئاسة محمد كامل مع محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر، وهو ما رفضته هيئة مكتب نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، مؤكدة أن حمام السباحة ملك للنقابة وليس وزارة التربية والتعليم، وأن الوزارة ليس لها الحق في الاتفاق مع الهلي لمنحه حق الاستفادة منه،

تحركات قانونية قالت نقابة المعلمين: "إن ما جاء من تصريحات على لسان رئيس النادي الأهلي منذ أيام في مؤتمر عام، موجها الشكر لوزير التعليم على منحه حق انتفاع الأهلي لحمام السباحة الأوليمبي بالجزيرة، يعد انتهاكا لأحد أملاك نقابة المعلمين، دون موافقة منها". وشددت هيئة مكتب نقابة المهن التعليمية، في اجتماعها

تحركات قانونية

قالت نقابة المعلمين: "إن ما جاء من تصريحات على لسان رئيس النادي الأهلي منذ أيام في مؤتمر عام، موجها الشكر لوزير التعليم على منحه حق انتفاع الأهلي لحمام السباحة الأوليمبي بالجزيرة، يعد انتهاكا لأحد أملاك نقابة المعلمين، دون موافقة منها".

وشددت هيئة مكتب نقابة المهن التعليمية، في اجتماعها اليوم الخميس، على أن النقابة تحتفظ بكل حقوقها القانونية وسوف تتخذ كل الإجراءات الضرورية للحفاظ على ممتلكات النقابة التي هي في الأساس ملك للمعلمين.

كارثة أغلقت الحمام عامين

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن حمام السباحة التابع للوزارة بالجزيرة يعد من أقدم الحمامات الأوليمبية التي أنشئت منذ أيام الملك فاروق، والذي كان يعتاد عظماء مصر والوزراء على السباحة به يوميا، مشيرة إلى أن وزير الداخلية الأسبق اللواء زكي بدر، كان يعتاد السباحة يوميًّا في الصباح داخل هذا الحمام قبل الذهاب لممارسة عمله بالوزارة.

وأوضحت المصادر أن حمام السباحة بالجزيرة يعد من أضخم الحمامات الموجودة في مصر مقارنة بالنوادي الرياضية، مضيفة أنه مغلق منذ عامين، بقرار من الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم -آنذاك- معلنا فتح تحقيق عاجل بعد تعرض الطلاب المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة بالمدارس وقتها، للإصابة بصدمات وتشنجات وشد عضلي، نتيجة برودة مياه الحمام، وغياب المنقذين وسيارات الإسعاف.

تقرير وتقييمات متضاربة

قرر الهلالي الشربيني عدم إقامة البطولة بحمام السباحة بالجزيرة، ونقلها إلى نادي القاهرة الرياضي، وغلق حمام السباحة وتحويل المسؤولين عن الواقعة للتحقيق، بعدما رفع رئيس قطاع الخدمات والأنشطة بوزارة التربية والتعليم -وقتها- تقريرا عن الواقعة، أكد فيه أن اللجنة التي تم تشكيلها من هيئة الأبنية التعليمية، اكتشفت أن الحمام يسرب المياه، وأنه يحتاج إلى تطوير بتكلفة 30 مليون جنيه، وهو ما أدى لإغلاقه لحين توافر المبلغ المطلوب لتطويره.

وترى مصادر أخرى بالوزارة أن إصلاح الحمام وقت قرار إغلاقه كان يحتاج إلى مليون جنيه فقط، خاصة أن المبنى لم يكن آيلا للسقوط، وأن المشكلة كانت في تسريب المياه، مشيرة إلى أن غلق الحمام لمدة عامين، لم يكن في صالح الوزارة نهائيا وتسبب في أضرار أكثر بالحمام وارتفاع تكلفة تطويره.

الطالب الخاسر الوحيد

وأشارت المصادر إلى أن حمام السباحة كان من الموارد المهمة للوزارة غير الهادفة للربح، وكان يتردد عليه يوميا أكثر من ألفي طالب وطالبة في الفترة الصباحية، موضحة أن الطالب كان يدفع اشتراكا بقيمة 60 جنيها شهريا و80 جنيها للطلاب المتميزين لتعلم السباحة، وفي فترة ما بعد الظهيرة كان يتم تأجيره لإحدى شركات تدريب السباحة والإنقاذ، متابعة "أي أن الحمام يدر موارد مالية ويصرف منها لتغطية الاحتياجات والمصاريف من سداد فواتير الكهرباء والمياه والسولار ورواتب المنقذين والعاملين به".

واستكلمت أنه "كان يستخدم جزء من الأموال التي تدر من حمام السباحة لخدمة النشاط الطلابي وتنظيم المسابقات المدرسية والمحلية وبطولات الجمهورية"، مضيفة أن "المسألة تحولت لبيزنس، والخاسر الوحيد هو الطالب الغلبان، وخاصة أن تكاليف الاشتراك سترتفع إلى آلاف الجنيهات".

تطوير «عنيف»

كشفت مصادر بالنادي الأهلي أن حمام السباحة بالجزيرة، عبارة عن "هنجر" به شروخات، وأن غرف الغلايات الخاصة به تحتاج لتغيير، كما يحتاج إلى تدفئة مركزية للمكان وغرف ملابس.

وقالت المصادر: "إن وضع الحمام كارثي، ويحتاج لتطوير عنيف لإعادة بنائه من جديد"، مؤكدة أن موقع الحمام مميز للغاية وإغلاقه "جريمة"، لأنه نادرا ما يوجد حمام بمثل هذه المواصفات داخل مبنى، مشددة على أن "إعادة فتحه يحتاج لتطوير كامل وإنشاء مصارف مياه وغلايات وإضاءات داخلية للعمل نهارا وليلا، وعازلات، وغرف تدفئة، وغرف ملابس، وسيراميك ضد التزحلق"، لافتة إلى أن بند الغلايات فقط يحتاج على أقل تقدير نحو مليوني جنيه، وأن تكلفة تطويره بالكامل، تقدر بنحو 30 مليون جنيه.

الزناتي: لن نتخلى عن الحمام

وعبر خلف الزناتي نقيب المعلمين، عن رفضه التام لخطوة منح النادي الأهلي حق الانتفاع بحمام السباحة الأوليمبي بالجزيرة، قائلا: "وزير التعليم يعطي ما لا يملك، ويعد بما ليس من حقه"، مشددا على أن الحمام يستفيد منه الطلاب والمعلمون، وتجرى عليه المسابقات المدرسية.



وأكد الزناتي، أن حمام السباحة الأوليمبي بالجزيرة، جزء لا ينفصل من نادي المعلمين المجاور له في نفس المنطقة والمملوك للنقابة، قائلا: "لن نتخلى عن أي جزء من ممتلكات المعلمين، وأن الحفاظ على حقوقهم مسئولية نتحملها وندافع عنها بكل الطرق الشرعية ولن نفرط فيها".