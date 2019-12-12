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أزمة و30 مليون جنيه تهدد انتفاع الأهلي بحمام السباحة بالجزيرة

مصادر بالتعليم: حمام السباحة كان من الموارد المهمة غير الهادفة للربح للوزارة والطالب «الغلبان» هو الخاسر الوحيد.. ومصدر بالأهلي: وضع الحمام «كارثي».. و«المعلمين»: لن نفرط
تحرير:أمينة محمود ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ م
الخطيب ومحمود كامل
الخطيب ومحمود كامل
تفجرت أزمة خلال الساعات الماضية، بسبب إعلان حصول النادي الأهلي على حق انتفاع حمام السباحة الأوليمبي بالجزيرة لمدة 15 عامًا، بناء على اتفاق أبرمته شركة استادات، برئاسة محمد كامل مع محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر، وهو ما رفضته هيئة مكتب نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، مؤكدة أن حمام السباحة ملك للنقابة وليس وزارة التربية والتعليم، وأن الوزارة ليس لها الحق في الاتفاق مع الهلي لمنحه حق الاستفادة منه،
تحركات قانونية قالت نقابة المعلمين: "إن ما جاء من تصريحات على لسان رئيس النادي الأهلي منذ أيام في مؤتمر عام، موجها الشكر لوزير التعليم على منحه حق انتفاع الأهلي لحمام السباحة الأوليمبي بالجزيرة، يعد انتهاكا لأحد أملاك نقابة المعلمين، دون موافقة منها". وشددت هيئة مكتب نقابة المهن التعليمية، في اجتماعها
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السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يشهد الجلسة الختامية لمنتدى أسوان للسلام

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بإفريقيا، إذ حضر الجلسة الختامية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وكان الرئيس السيسي، قد أكد أن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، تناول أبرز القضايا التي تواجه القارة الإفريقية من منظور العلاقة التكاملية بين السلم والأمن من جهة وبين التنمية المستدامة والشاملة من جهة أخرى،
الرئيس-السيسى

السيسي: منتدى أسوان تناول أبرز القضايا التي تواجه إفريقيا

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن منتدى أسوان تناول أبرز القضايا التي تواجه القارة الإفريقية من منظور العلاقة التكاملية بين السلم والأمن من جهة وبين التنمية المستدامة والشاملة من جهة أخرى، إذ قال الرئيس -خلال الجلسة الختامية لفعاليات "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في إفريقيا" المنعقد بمدينة أسوان- إن منظمي المنتدى حرصوا على أن يكون جدول الأعمال معبرا عن التحديات التي تواجهها دول قارتنا وعلى أن تشهد جلساته مناقشات جادة وصريحة سعيا نحو إدراك أعمق لهذه التحديات والجهد المطلوب لإيجاد حلول واقعية لها.
المستشار -حاتم -بجاتو

وفاة المستشار حاتم بجاتو بعد رحلة علاج في ألمانيا

توفي مساء اليوم، الخميس، المستشار حاتم بجاتو، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، بعد رحلة علاجية في ألمانيا، ومن المقرر نقل الجثمان إلى القاهرة فجر غد الجمعة. يذكر أن المستشار بجاتو ولد في 12 يناير عام 1961، وحصل على ليسانس الحقوق، دور مايو سنة 1982، بتقدير جيد، من جامعة الإسكندرية، ثم حصل على دبلوم القانون العام، سنة 1989، بتقدير جيد جدًا، من جامعة الإسكندرية، وفي العام 1983 عُين معاونًا بالنيابة العامة، ثم عُين قاضيًا بالمحاكم الابتدائية عام 1991، وفي 2002 عُين مستشارًا بمحاكم الاستئناف، ثم مستشارًا بمحكمة النقض في 2005.
النقل -الجوي

النقل الجوي في ميزان الأياتا.. أمريكا وأوروبا تلتهمان الأرباح وإفريقيا تنزف

وسط توقعات بدت متفائلة عن قطاع النقل الجوي في العالم كله، حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي الأياتا، من أن المشهد الإقليمي سيسجل معدلات أداء متباينة بين عامي 2019 و2020، لافتًا إلى أن التوقعات تشير إلى تسجيل شركات الطيران في إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية لخسائر مالية خلال عام 2019، مع عودة الأخيرة لتحقيق أرباح في العام المقبل بالتزامن مع تزايد قوة الاقتصادات الإقليمية. من جانبها، تواصل شركات الطيران في الشرق الأوسط جهودها الخاصة لإعادة الهيكلة، مع تحديد جداول زمنية تهدف إلى إحداث تراجع ملحوظ في نمو السعة خلال عام 2020.
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سناتر- الدروس -الخصوصية (3)

سناتر الدروس الخصوصية.. إمبراطورية ضد القانون (ملف)

قبل أيام وبالتزامن مع حملات تطارد سناتر الدروس الخصوصية بالجيزة، كثرت الشكاوى من أولياء أمور بحى إمبابة الذى يتجاوز عدد سكانه المليونى مواطن، ضد مديرى بعض المدارس، الذين اتهموهم بتأجير الفصول بعد انتهاء اليوم الدراسى لمعلمى الدروس الخصوصية، مقابل إجبار كل طالب على دفع 3 جنيهات فى الحصة الواحدة، واستمرت الشكاوى حتى أعلنت الإدارة التعليمية بشمال الجيزة فتح تحقيق عاجل فى الواقعة، التى أعادتنا مجددا إلى النبش فى ملف الدروس الخصوصية الذى لم يغلق ولم تسفر تحركات وزارة التربية والتعليم فيه أى نتيجة منذ سنوات، حتى وعود القضاء عليه لم تتغير، لكن ثمة أشياء وتطورات جديدة طرأت على هذا الملف المزمن.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب

«الدروس الخصوصية» صداع في رأس الحكومة.. والبرلمان يطرح حلولا

وباء الدروس الخصوصية، الملف الشائك داخل وزارة التربية والتعليم، والمشكلة التى عجزت وزارات متتالية على اختلاف خططها فى التعامل معها أو تقليلها، بالعكس زادت وتضخمت للحد الذى لم يعد حله أمرا سهلا، وطالما طرح البرلمان أزمة الدروس الخصوصية باعتبارها إحدى أهم مشكلات المواطنين بكل المحافظات المصرية دون استثناء، وشهدت لجنة التعليم داخل المجلس صولات وجولات لمحاولة طرح حلول للمشكلة كان بينها اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة لوقف ما سموه بـ"المهزلة"، ووضع مجموعة آليات لتطوير العملية التعليمية بحيث لا يحتاج الطالب إلى الدرس الخاص.
سناتر- الدروس -الخصوصية (1)

8 أسباب وراء الزيادة غير الطبيعية لمراكز الدروس الخصوصية

رغم التصريحات المتكررة من مسؤولى التعليم، عن إجراءات مواجهة الدروس الخصوصية، والإعلان المستمر عن إغلاق عدد من السناتر، فإن الواقع يثب أن لا شىء تغير بل زاد انتشار تلك السناتر بشكل موحش ويدعو للقلق على المستقبل، ويقول الدكتور عبد الله سرور أستاذ التربية بجامعة الإسكندرية، ورئيس النقابة المستقلة لأساتذة الجامعات، إن انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية واتساعها حاليا سببه الأول عدم الثقة فى الكلام الرسمى عن تطوير التعليم وتخبط التصريحات الرسمية وأيضا "خرافة" بعض التصريحات، مثل: "أن العالم ينتظر نتائج التطوير عندنا"، وفى نفس الوقت المواطنون يؤمنون بأن التعليم سلاح مهم للمستقبل".
طارق-شوقى

4 أساليب للحرب.. «التعليم» تخطط للقضاء على الدروس الخصوصية بالنظام الجديد

?منذ اللحظة الأولى لاختياره فى منصب وزير التربية والتعليم، يدرك الدكتور طارق شوقى أنه أمام تحدٍّ صعب فشل سابقوه كافة فى مواجهته، فانعكس ذلك من خلال تصريحاته فى المناسبات المختلفة، ودائما ما يؤكد أن تطوير المنظومة التعليمية، هو الحل الأمثل للحد من انتشار الظاهرة، إذ يقول إن نظام التعليم الجديد يهدف للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية من خلال أسئلة امتحانية تعتمد على الفهم والمهارات الإبداعية، لافتا إلى أن الدروس الخصوصية تعتمد على الحفظ والتلقين، وأن 70% من العاملين بها ليسوا معلمين.
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