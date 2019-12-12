جميلة عوض تتصدر البوستر الرسمي لفيلم «بنات ثانوي»

تحرير:محمد أبو زيد ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ م

جميلة عوض

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "بنات ثانوي"، البوستر الرسمي للفيلم، والذي تصدره خمس من بطلات العمل، الذي تدور أحداثه فى إطار اجتماعي من خلال قصص لخمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة، وما يحدث لهن أثناء رحلتهن في البحث عن ذواتهن في مرحلة المراهقة، وحياة كل فتاة في هذه المرحلة وداخل المدرسة، لتتوالى الأحداث والمفاجآت داخل الفيلم.. وتجسد جميلة عوض دور طالبة فى الثانوية العامة تدعى سالي محمد، وتدرس فى مدرسة حكومية.

ومن المقرر أن يتم طرح الفيلم بدور العرض في يناير المقبل، إذ تم الانتهاء من تصويره منذ أيام، وهو من بطولة جميلة عوض، ومي الغيطي، وهدى المفتي، وهنادي مهنا، ومايان السيد، وميدو عادل، وكريم قاسم، ومحمد مهران. ويغني المطرب الشعبي محمود الليثي الأغنية الدعائية للفيلم، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود