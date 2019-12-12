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جميلة عوض تتصدر البوستر الرسمي لفيلم «بنات ثانوي»

تحرير:محمد أبو زيد ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ م
جميلة عوض
جميلة عوض
طرحت الشركة المنتجة لفيلم "بنات ثانوي"، البوستر الرسمي للفيلم، والذي تصدره خمس من بطلات العمل، الذي تدور أحداثه فى إطار اجتماعي من خلال قصص لخمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة، وما يحدث لهن أثناء رحلتهن في البحث عن ذواتهن في مرحلة المراهقة، وحياة كل فتاة في هذه المرحلة وداخل المدرسة، لتتوالى الأحداث والمفاجآت داخل الفيلم.. وتجسد جميلة عوض دور طالبة فى الثانوية العامة تدعى سالي محمد، وتدرس فى مدرسة حكومية.
ومن المقرر أن يتم طرح الفيلم بدور العرض في يناير المقبل، إذ تم الانتهاء من تصويره منذ أيام، وهو من بطولة جميلة عوض، ومي الغيطي، وهدى المفتي، وهنادي مهنا، ومايان السيد، وميدو عادل، وكريم قاسم، ومحمد مهران. ويغني المطرب الشعبي محمود الليثي الأغنية الدعائية للفيلم، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود
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نبيلة عبيد تكشف تفاصيل آخر لقاء مع المخرج سمير سيف

حضرت الفنانة نبيلة عبيد قبل قليل عزاء المخرج سمير سيف، بكنيسة ماري مرقس بمنطقة مصر الجديدة، وقدمت التعازي لنجليه فى وفاته، وبصوت مبحوح وحزن بدا واضحا على تقاسيم وجهها، قالت: «آخر مرة شفته من أسبوعين وكنا فى المئوية بتاعت إحسان عبدالقدوس، وكان كويس جدا واتكلم معانا عادي لكن الغريب جدا إنه قبل مايموت يومها يعني سلم عليا وأخدته فى حضني وعيطت ودا كان شيء غريب أوي». مؤكدة أن المخرج سمير سيف من أسباب نجاح فيلم «الراقصة والسياسي»، وهو الفيلم الوحيد الذي تعاونت فيه مع المخرج الراحل طوال عشرين عاما.
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وفاة المخرج سمير سيف عن عمر يناهز 72 عامًا

توفى اليوم الإثنين، المخرج الكبير سمير سيف، عن عمر يُناهز 72 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة بمستشفى السلام بالمهندسين. ولد سمير سيف عام 1947 وأخرج العديد من الافلام والأعمال الدرامية وعمل مع كبار النجوم أبرزهم الفنان عادل إمام وأخرج له "شمس الزناتى والمولد والنمر والأنثى والهلفوت واحترس من الخط والغول والمشبوه، وقدم مع الراحل نور الشريف "دائرة الانتقام وآخر الرجال المحترمين وغريب في بيتي" بينما أخرج مسلسل "البشاير" للفنان محمود عبد العزيز والذي لاقى نجاحا كبيرا عند عرضه عام 1986 وعدة أفلام منها سوق المتعة، وظهر "سيف" في فيلم كلام في الحب.
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تشييع جنازة سمير سيف من كنيسة العذراء بمصر الجديدة

وارى الثرى جثمان المخرج الراحل سمير سيف بمقابر الأسرة، الذي شيعت جنازته اليوم الثلاثاء، من كنيسة العذراء مريم بمنطقة أرض الجولف بمصر الجديدة بعد الصلاة عليه. شارك في تشييع ودفن الجثمان أسرة الراحل وزملاؤه وأصدقاؤه وعدد من الفنانين والنجوم، منهم الفنان محمود حميدة وعايدة رياض ونبيل عيسى والمخرج أمير رمسيس ويسرى نصر الله، ومحمود قابيل ومحمد التاجي ودلال عبدالعزيز وميرفت أمين وأشرف زكي والكاتب وحيد حامد والمخرج مروان حامد. ومن المقرر أن تتلقى أسرة الراحل سمير سيف العزاء غدا بكنيسة ماري مرقس بمنطقة مصر الجديدة.
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هنا الزاهد تعلن استئصال المرارة: كنت محرومة من الأكل اللي بحبه

كشفت الفنانة هنا الزاهد، آخر تطورات حالتها الصحية عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، إذ نشرت صورة تجمعها بطبيبها الخاص، متوجهة له بالشكر على اهتمامه بها، قائلة: "بعد تعب شهرين ونص، ومحرومة من الأكل اللي بحبه عشان المرارة، عايزة أشكر دكتور محمد حقي ‏على تعبه معايا، وإني كل شوية أكلمه حتى بالليل، ودايما مرحب جدا إنه يجاوب على كل أسئلتي، أخيرًا الحمد ‏لله شيلت المرارة".. وانهالت التعليقات من متابعي الفنانة الشابة على منشورها، متمنين لها الشفاء العاجل.
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