رياضة

الزمالك يعود للانتصارات في الدوري عبر بوابة بيراميدز

١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ م
الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا ثمينا على ضيفه بيراميدز بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز، أحرز مصطفى محمد الهدف الأول لأبناء ميت عقبة في الدقيقة 52 وأضاف محمود علاء الهدف الثاني في الدقيقة 79، ليرتفع رصيد الزمالك إلى 13 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في جدول المسابقة. اللقاء بدأ بهدوء من الفريقين ولكن مع مرور الوقت بدأ الزمالك يسيطر على الملعب وسط تراجع كبير في أداء بيراميدز الذي ظهر دون أي فاعلية خلال هذا الشوط
في المقابل الزمالك فشل في استغلال كل الفرص التي أتيحت للاعبيه لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.الشوط الثاني لم يختلف كثيرا حيث سيطر أبناء القلعة البيضاء على الملعب لكن ظهر عليهم التركيز وهو ما أسفر عن هدف في الدقيقة 52 عن طريق مصطفى محمد، بعد الهدف حاول ديسابر المدير الفني لبيراميدز تنشيط الهجوم ودفع
اقرأ المزيد
عماد-متعب-

بعد الانتقادات.. عماد متعب يوجه رسالة لمصطفى محمد

وجه عماد متعب مهاجم النادي الأهلي الأسبق، رسالة إلى مصطفى محمد مهاجم الزمالك بعد الانتقادات التي تعرض لها الأخير خلال الفترة الأخيرة، وقال خلال تحليله للقاء عبر "أون سبورت": "نصيحة لمصطفى محمد ورسالة لمن يتحدث كثيرا، مصطفى شاب ونبحث عن مهاجمين في الكرة المصرية، لذا عندما يظهر لاعب مثله ويتألق مع المنتخب الأولمبي والزمالك لا يصح أن نضع عليه ضغوط كبيرة، يجب إعطائه وقته". وأضاف نجم الأهلي الأسبق: "مصطفى يتحرك بشكل جيد ومميز في منطقة الجزاء ويجب أن نكون في ظهره حتى نرى بعد أعوام مهاجم لمنتخب مصر".
منتخب- مصر- يتوج -ببطولة- كأس -الأمم -الأفريقية -للشباب (19)

بعد انتقادات أحمد بلال.. مصطفى محمد: مش سامعك من الـDJ

احتفل مصطفى محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بهدفه في شباك بيراميدز، بعد المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين نظيفين، وأقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز. وأحرز مصطفى محمد الهدف الأول لأبناء ميت عقبة في الدقيقة 52، وأضاف محمود علاء الهدف الثاني في الدقيقة 79، ليرتفع رصيد الزمالك إلى 13 نقطة يحتل بها المركز الرابع في جدول المسابقة، ونشر مهاجم الزمالك صور احتفاله بهدفه في بيراميدز وعلق قائلا: "مش سامعك من الـDJ".
سباستيان-ديسابر (7)

هاني سعيد يكشف مصير ديسابر مع بيراميدز

كشف هاني سعيد المدير الرياضي الجديد لنادي بيراميدز، مصير الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأزرق بعد خسارته أمام الزمالك بهدفين نظيفين، مؤكدًا أن أداء الفريق مع الفرنسي خلال مباراة الزمالك اليوم لا يليق بالإمكانات التي يمتلكها بيراميدز من لاعبين كبار. وقال سعيد في تصريحات إذاعية: "لم نظهر بالمستوى المطلوب أمام الزمالك، وسنعقد جلسة مع الفرنسي ديسابر لبحث أسباب الخسارة أمام الأبيض، وعدم تقديم أداء يليق بإمكانات اللاعبين الكبار الموجودين بالفريق".
اقرأ المزيد من الأخبار
بيراميدز (1)

تعرف على تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويحتل نادي الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 10 نقاط، جمعهم من 5 مواجهات، فاز 3 وتعادل 1 وخسر 1. من جانبه، يحتل نادي بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، المركز الرابع في الجدول، برصيد 12 نقطة، جمعهم من 6 مواجهات، فاز في 3 وتعادل في 3.
الزمالك- والشرقية (2)

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز.. 5 في خط الوسط

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويحتل نادي الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 10 نقاط، جمعهم من 5 مواجهات، فاز 3 وتعادل 1 وخسر 1. من جانبه، يحتل نادي بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، المركز الرابع في الجدول، برصيد 12 نقطة، جمعهم من 6 مواجهات، فاز في 3 وتعادل في 3.
سباستيان-ديسابر (4)

«سباستيان ديسابر VS الزمالك».. لا تعادلات

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر الدوري الممتاز. وتبلغ القيمة السوقية لفريق الزمالك 21.3 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.1 عام، ويمتلك الفريق 13 لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، و4 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 5 لاعبين أجانب. فيما تبلغ القيمة السوقية لفريق بيراميدز 20.65 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.1 عام، ويمتلك الفريق 13 لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، ولاعبا بمنتخبات الشباب، علاوة على 5 لاعبين أجانب.
بيراميدز والزمالك (4)

أرقام من تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويحتل نادي الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 10 نقاط، جمعهم من 5 مواجهات، فاز 3 وتعادل 1 وخسر 1. من جانبه، يحتل نادي بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، المركز الرابع في الجدول، برصيد 12 نقطة، جمعهم من 6 مواجهات، فاز في 3 وتعادل في 3.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]