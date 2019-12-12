الزمالك يعود للانتصارات في الدوري عبر بوابة بيراميدز

١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ م

الزمالك وبيراميدز

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا ثمينا على ضيفه بيراميدز بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز، أحرز مصطفى محمد الهدف الأول لأبناء ميت عقبة في الدقيقة 52 وأضاف محمود علاء الهدف الثاني في الدقيقة 79، ليرتفع رصيد الزمالك إلى 13 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في جدول المسابقة. اللقاء بدأ بهدوء من الفريقين ولكن مع مرور الوقت بدأ الزمالك يسيطر على الملعب وسط تراجع كبير في أداء بيراميدز الذي ظهر دون أي فاعلية خلال هذا الشوط

في المقابل الزمالك فشل في استغلال كل الفرص التي أتيحت للاعبيه لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.الشوط الثاني لم يختلف كثيرا حيث سيطر أبناء القلعة البيضاء على الملعب لكن ظهر عليهم التركيز وهو ما أسفر عن هدف في الدقيقة 52 عن طريق مصطفى محمد، بعد الهدف حاول ديسابر المدير الفني لبيراميدز تنشيط الهجوم ودفع