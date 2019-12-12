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سعد الصغير يدعو لشعبان عبد الرحيم من أمام الكعبة

تحرير:محمد أبو زيد ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠١ م
سعد الصغير
سعد الصغير
نشر المغني الشعبي سعد الصغير، فيديو قصيرا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهو يدعو للمغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم، معبرا عن حزنه الشديد لفراقه، قائلا: "عم شعبان عبدالرحيم ربنا يرحمك ويغفر لك يا أطيب خلق الله، وقفت جنب ناس كتير أوي، أنا أول واحد وقفت جنبي ماكنش حد يعرفني.. ربنا يرحمك". وكتب سعد على الفيديو: "عم شعبان عبدالرحيم، ربنا يرحمك ويغفر لك يا وزير الحنية يا طيب يا أبسط حد في الدنيا، النهاردة وأنا بعمل عمرة فضلت أدعيلك والله أنا وكل الناس اللي معايا".
وأضاف: "أنا مقدرش أنساك، ولا أقدر إنت عملت معايا إيه، وعارف إنت كنت بتحبني قد إيه، ربنا يرحمك ياعم شعبان، وإنت في أحسن مكان في العالم دلوقتي". وتوجه الفنان سعد الصغير لأداء مناسك العمرة عقب انتهاء تقديم عرض مسرحية "لوكاندة الأوباش"، ضمن فاعليات موسم الرياض. مسرحية "لوكاندة الأوباش" من بطولة ماجد المصري،
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