رياضة

أمير مرتضى: مصطفى محمد لا يعرف من ينتقده

تحرير:أحمد سعيد ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
علق أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في نادي الزمالك، على حديث أحمد بلال نحو مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء، عقب انتصار فريقه أمام بيراميدز، مشيرا إلى أن مصطفى محمد لا يعلم من ينتقده من الأساس، وقال أمير مرتضى عقب المباراة: "قدمنا مباراة كبيرة أمام فريق محترم مثل بيراميدز، مصطفى محمد لا يعلم عن انتقادات أي أحد له". وواصل: "من يتحدث عن مصطفى محمد لا نعلم من الأساس من هو، استفسرت من مصطفى قبل اللقاء حول هل تأثر بالحديث السلبي عنه، واللاعب أكد لي أنه لا يعرف أي شيء عن ذلك ولا يعرف من يتحدث عنه من الأساس".
وأشاد أمير مرتضى بباتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء مشيرا إلى أنه تعامل بموضوعية كبيرة وخطة فنية جيدة، ووضع سيناريو منذ قدومه ويسير عليه بنجاح حتى الآن". وأكمل حديثه قائلا: "استحققنا الانتصار وحصد الثلاث نقاط ونتمنى مواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة". وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
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عماد-متعب-

بعد الانتقادات.. عماد متعب يوجه رسالة لمصطفى محمد

وجه عماد متعب مهاجم النادي الأهلي الأسبق، رسالة إلى مصطفى محمد مهاجم الزمالك بعد الانتقادات التي تعرض لها الأخير خلال الفترة الأخيرة، وقال خلال تحليله للقاء عبر "أون سبورت": "نصيحة لمصطفى محمد ورسالة لمن يتحدث كثيرا، مصطفى شاب ونبحث عن مهاجمين في الكرة المصرية، لذا عندما يظهر لاعب مثله ويتألق مع المنتخب الأولمبي والزمالك لا يصح أن نضع عليه ضغوط كبيرة، يجب إعطائه وقته". وأضاف نجم الأهلي الأسبق: "مصطفى يتحرك بشكل جيد ومميز في منطقة الجزاء ويجب أن نكون في ظهره حتى نرى بعد أعوام مهاجم لمنتخب مصر".
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بعد انتقادات أحمد بلال.. مصطفى محمد: مش سامعك من الـDJ

احتفل مصطفى محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بهدفه في شباك بيراميدز، بعد المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين نظيفين، وأقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز. وأحرز مصطفى محمد الهدف الأول لأبناء ميت عقبة في الدقيقة 52، وأضاف محمود علاء الهدف الثاني في الدقيقة 79، ليرتفع رصيد الزمالك إلى 13 نقطة يحتل بها المركز الرابع في جدول المسابقة، ونشر مهاجم الزمالك صور احتفاله بهدفه في بيراميدز وعلق قائلا: "مش سامعك من الـDJ".
سباستيان-ديسابر (7)

هاني سعيد يكشف مصير ديسابر مع بيراميدز

كشف هاني سعيد المدير الرياضي الجديد لنادي بيراميدز، مصير الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأزرق بعد خسارته أمام الزمالك بهدفين نظيفين، مؤكدًا أن أداء الفريق مع الفرنسي خلال مباراة الزمالك اليوم لا يليق بالإمكانات التي يمتلكها بيراميدز من لاعبين كبار. وقال سعيد في تصريحات إذاعية: "لم نظهر بالمستوى المطلوب أمام الزمالك، وسنعقد جلسة مع الفرنسي ديسابر لبحث أسباب الخسارة أمام الأبيض، وعدم تقديم أداء يليق بإمكانات اللاعبين الكبار الموجودين بالفريق".
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مرتضى منصور (4)

مرتضى منصور لـ«لاعبي الزمالك»: خليكم رجالة

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه سيعقد جلسة غدا الإثنين مع المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق فور وصوله إلى مصر من أجل حسم موقفه مع الفريق، جاء ذلك في فيديو مسجل نشره على قناته عبر اليوتيوب، قائلا: "قرار التعاقد مع ميتشو جاء بعد التشاور مع 14 فردا ممن يفهمون في الكرة، من قاموا بتأييده على مواقع التواصل الاجتماعي أنا أقف معهم وفي صفهم، لكن اللائحة تقول إن هناك خصمًا قدره 300 ألف جنيه لمن يستخدم هذه المواقع.. إذا كنت مؤيدا لميتشو فلتدعمه في الملعب خليكم رجالة ليس أنتم من يتحكمون في النادي ويطلبون رحيل مدرب أو الإبقاء عليه".
انفانتينو - احمد احمد

قبل مواجهة الزمالك.. انفانتينو وأحمد أحمد في مازيمبي

تواجد السويسري جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، العاصمة الكونغولية لوبمبابشي، لزيارة استثنائية لنادي مازيمبي الكونغولي، احتفالا بمرور 80 عامًا على تأسيس النادي، يأتي ذلك قبل مواجهة فريق الزمالك يوم السبت المقبل، في افتتاح مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وكرم نادي مازيمبي خلال الحفل بعض النجوم الأفارقة في تاريخ كرة القدم على رأسهم الكاميروني صامويل إيتو والزامبي كالوشا بواليا.
الزمالك -وانبى (9)

بعد مفاوضات الأندية السعودية.. من يقف وراء تمرد لاعبي الزمالك؟

تفجرت الأزمات المالية بشكل غير مسبوق داخل نادي الزمالك، بعدما اشتعلت المشكلات داخل فريق الكرة خلال الفترة الحالية، بسبب تأخر صرف المستحقات المالية للاعبين، وخرج مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، ليعلن للمرة الأولى عن تمرد بعض لاعبي الفريق الأبيض، قبل مواجهة إنبي الأخيرة، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، والتي خسرها الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف. الخسارة ساهمت في تعرض لاعبي أبناء ميت عقبة ومديرهم الفني الصربي ميتشو، لانتقادات عنيفة من جانب الجماهير، بعد تراجع نتائج الفريق في بطولة الدوري، الذي يحتل فيه المركز الرابع برصيد 10 نقاط بعد فقدانه 5 نقاط من التعادل مع إف سي مصر والخسارة من الفريق البترولي.
صلاح-عبد-الله .(2)

صلاح عبد الله: «ليه فريقين من إفريقيا يلعبوا في آسيا؟»

علق الفنان صلاح عبد الله على لقاء السوبر الإفريقي، الذي من المقرر أن يخوضه الزمالك بطل الكونفيدرالية، والترجي بطل دوري أبطال إفريقيا، يوم 14 فبراير في قطر. وقال صلاح عبد الله عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بجد بقى وبدون تعصب أو تطرف أنا مش فاهم ليه الإصرار على إن بلدين من إفريقيا يلعبوا السوبر الإفريقي في دولة آسيوية علاقتنا مقطوعة بيها سياسيا ودبلوماسيا ومفيش طيران مباشر، بدون تجاوز اللي فاهم يفهمني، والمتجاوز عالبلوك لا يلومني".
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