أمير مرتضى: مصطفى محمد لا يعرف من ينتقده

تحرير:أحمد سعيد ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ م

مصطفى محمد

علق أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في نادي الزمالك، على حديث أحمد بلال نحو مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء، عقب انتصار فريقه أمام بيراميدز، مشيرا إلى أن مصطفى محمد لا يعلم من ينتقده من الأساس، وقال أمير مرتضى عقب المباراة: "قدمنا مباراة كبيرة أمام فريق محترم مثل بيراميدز، مصطفى محمد لا يعلم عن انتقادات أي أحد له". وواصل: "من يتحدث عن مصطفى محمد لا نعلم من الأساس من هو، استفسرت من مصطفى قبل اللقاء حول هل تأثر بالحديث السلبي عنه، واللاعب أكد لي أنه لا يعرف أي شيء عن ذلك ولا يعرف من يتحدث عنه من الأساس".

وأشاد أمير مرتضى بباتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء مشيرا إلى أنه تعامل بموضوعية كبيرة وخطة فنية جيدة، ووضع سيناريو منذ قدومه ويسير عليه بنجاح حتى الآن". وأكمل حديثه قائلا: "استحققنا الانتصار وحصد الثلاث نقاط ونتمنى مواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة". وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك