هاني سعيد يكشف مصير ديسابر مع بيراميدز

تحرير:أحمد سعيد ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٣ م

ديسابر

كشف هاني سعيد المدير الرياضي الجديد لنادي بيراميدز، مصير الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأزرق بعد خسارته أمام الزمالك بهدفين نظيفين، مؤكدًا أن أداء الفريق مع الفرنسي خلال مباراة الزمالك اليوم لا يليق بالإمكانات التي يمتلكها بيراميدز من لاعبين كبار. وقال سعيد في تصريحات إذاعية: "لم نظهر بالمستوى المطلوب أمام الزمالك، وسنعقد جلسة مع الفرنسي ديسابر لبحث أسباب الخسارة أمام الأبيض، وعدم تقديم أداء يليق بإمكانات اللاعبين الكبار الموجودين بالفريق".

وأضاف المدير الرياضي لفريق بيراميدز: "سنبحث أيضًا أسباب نزيف النقاط في الدوري المصري، والتواجد فى منطقة الوسط التي لا تليق بنا". ويعاني بيراميدز في مسابقة الدوري تحت قيادة ديسابر، حيث خاض 7 مباريات حقق الفوز في ثلاث، وتعادل في ثلاث، وخسر واحدة، وجمع 12 نقطة محتلا المركز الخامس. وحقق الفريق الأول



وأضاف المدير الرياضي لفريق بيراميدز: "سنبحث أيضًا أسباب نزيف النقاط في الدوري المصري، والتواجد فى منطقة الوسط التي لا تليق بنا".



ويعاني بيراميدز في مسابقة الدوري تحت قيادة ديسابر، حيث خاض 7 مباريات حقق الفوز في ثلاث، وتعادل في ثلاث، وخسر واحدة، وجمع 12 نقطة محتلا المركز الخامس.



وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا ثمينا على ضيفه بيراميدز بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز، أحرز مصطفى محمد الهدف الأول لأبناء ميت عقبة في الدقيقة 52، وأضاف محمود علاء الهدف الثاني في الدقيقة 79، ليرتفع رصيد الزمالك إلى 13 نقطة يحتل بها المركز الرابع في جدول المسابقة.

