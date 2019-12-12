بعد انتقادات أحمد بلال.. مصطفى محمد: مش سامعك من الـDJ

تحرير:أحمد سعيد ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ م

مصطفى محمد

احتفل مصطفى محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بهدفه في شباك بيراميدز، بعد المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين نظيفين، وأقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز. وأحرز مصطفى محمد الهدف الأول لأبناء ميت عقبة في الدقيقة 52، وأضاف محمود علاء الهدف الثاني في الدقيقة 79، ليرتفع رصيد الزمالك إلى 13 نقطة يحتل بها المركز الرابع في جدول المسابقة، ونشر مهاجم الزمالك صور احتفاله بهدفه في بيراميدز وعلق قائلا: "مش سامعك من الـDJ".

البعض من متابعيه فسروا تعليقه بأنه يرد على انتقادات أحمد بلال نجم الأهلي السابق، بعد أن قال مهاجم القلعة الحمراء خلال استضافته عبر قناة إم بي سي مصر إنه يراهن أن مصطفى محمد لن يحرز أهدافا في مباراة بيراميدز، مؤكدًا أنه يعاني من ضغوط كبيرة، وسيظل في هذا المستوى في حالة عدم تحرره من الضغوط".