رياضة

بعد انتقادات أحمد بلال.. مصطفى محمد: مش سامعك من الـDJ

تحرير:أحمد سعيد ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
احتفل مصطفى محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بهدفه في شباك بيراميدز، بعد المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين نظيفين، وأقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز. وأحرز مصطفى محمد الهدف الأول لأبناء ميت عقبة في الدقيقة 52، وأضاف محمود علاء الهدف الثاني في الدقيقة 79، ليرتفع رصيد الزمالك إلى 13 نقطة يحتل بها المركز الرابع في جدول المسابقة، ونشر مهاجم الزمالك صور احتفاله بهدفه في بيراميدز وعلق قائلا: "مش سامعك من الـDJ".
البعض من متابعيه فسروا تعليقه بأنه يرد على انتقادات أحمد بلال نجم الأهلي السابق، بعد أن قال مهاجم القلعة الحمراء خلال استضافته عبر قناة إم بي سي مصر إنه يراهن أن مصطفى محمد لن يحرز أهدافا في مباراة بيراميدز، مؤكدًا أنه يعاني من ضغوط كبيرة، وسيظل في هذا المستوى في حالة عدم تحرره من الضغوط".  
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عماد-متعب-

بعد الانتقادات.. عماد متعب يوجه رسالة لمصطفى محمد

وجه عماد متعب مهاجم النادي الأهلي الأسبق، رسالة إلى مصطفى محمد مهاجم الزمالك بعد الانتقادات التي تعرض لها الأخير خلال الفترة الأخيرة، وقال خلال تحليله للقاء عبر "أون سبورت": "نصيحة لمصطفى محمد ورسالة لمن يتحدث كثيرا، مصطفى شاب ونبحث عن مهاجمين في الكرة المصرية، لذا عندما يظهر لاعب مثله ويتألق مع المنتخب الأولمبي والزمالك لا يصح أن نضع عليه ضغوط كبيرة، يجب إعطائه وقته". وأضاف نجم الأهلي الأسبق: "مصطفى يتحرك بشكل جيد ومميز في منطقة الجزاء ويجب أن نكون في ظهره حتى نرى بعد أعوام مهاجم لمنتخب مصر".
سباستيان-ديسابر (7)

هاني سعيد يكشف مصير ديسابر مع بيراميدز

كشف هاني سعيد المدير الرياضي الجديد لنادي بيراميدز، مصير الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأزرق بعد خسارته أمام الزمالك بهدفين نظيفين، مؤكدًا أن أداء الفريق مع الفرنسي خلال مباراة الزمالك اليوم لا يليق بالإمكانات التي يمتلكها بيراميدز من لاعبين كبار. وقال سعيد في تصريحات إذاعية: "لم نظهر بالمستوى المطلوب أمام الزمالك، وسنعقد جلسة مع الفرنسي ديسابر لبحث أسباب الخسارة أمام الأبيض، وعدم تقديم أداء يليق بإمكانات اللاعبين الكبار الموجودين بالفريق".
مصطفى محمد

أمير مرتضى: مصطفى محمد لا يعرف من ينتقده

علق أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في نادي الزمالك، على حديث أحمد بلال نحو مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء، عقب انتصار فريقه أمام بيراميدز، مشيرا إلى أن مصطفى محمد لا يعلم من ينتقده من الأساس، وقال أمير مرتضى عقب المباراة: "قدمنا مباراة كبيرة أمام فريق محترم مثل بيراميدز، مصطفى محمد لا يعلم عن انتقادات أي أحد له". وواصل: "من يتحدث عن مصطفى محمد لا نعلم من الأساس من هو، استفسرت من مصطفى قبل اللقاء حول هل تأثر بالحديث السلبي عنه، واللاعب أكد لي أنه لا يعرف أي شيء عن ذلك ولا يعرف من يتحدث عنه من الأساس".
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عماد-متعب-

بعد الانتقادات.. عماد متعب يوجه رسالة لمصطفى محمد

وجه عماد متعب مهاجم النادي الأهلي الأسبق، رسالة إلى مصطفى محمد مهاجم الزمالك بعد الانتقادات التي تعرض لها الأخير خلال الفترة الأخيرة، وقال خلال تحليله للقاء عبر "أون سبورت": "نصيحة لمصطفى محمد ورسالة لمن يتحدث كثيرا، مصطفى شاب ونبحث عن مهاجمين في الكرة المصرية، لذا عندما يظهر لاعب مثله ويتألق مع المنتخب الأولمبي والزمالك لا يصح أن نضع عليه ضغوط كبيرة، يجب إعطائه وقته". وأضاف نجم الأهلي الأسبق: "مصطفى يتحرك بشكل جيد ومميز في منطقة الجزاء ويجب أن نكون في ظهره حتى نرى بعد أعوام مهاجم لمنتخب مصر".
مصطفى محمد

أمير مرتضى: مصطفى محمد لا يعرف من ينتقده

علق أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في نادي الزمالك، على حديث أحمد بلال نحو مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء، عقب انتصار فريقه أمام بيراميدز، مشيرا إلى أن مصطفى محمد لا يعلم من ينتقده من الأساس، وقال أمير مرتضى عقب المباراة: "قدمنا مباراة كبيرة أمام فريق محترم مثل بيراميدز، مصطفى محمد لا يعلم عن انتقادات أي أحد له". وواصل: "من يتحدث عن مصطفى محمد لا نعلم من الأساس من هو، استفسرت من مصطفى قبل اللقاء حول هل تأثر بالحديث السلبي عنه، واللاعب أكد لي أنه لا يعرف أي شيء عن ذلك ولا يعرف من يتحدث عنه من الأساس".
الاهلي- والهلال السوداني (2)

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة وادي دجلة التي تقام مساء غد الأربعاء على استاد السلام ضمن الجولة السابعة في بطولة الدوري العام، بعد أن اختتم الفريق تدريباته الجماعية مساء اليوم على استاد مختار التتش بالجزيرة، حيث سيدخل المارد الأحمر معسكرا مغلقا استعدادا للفريق الدجلاوي. ويدخل الأهلي هذه المواجهة وهو في المركز الثالث، برصيد 12 نقطة ومؤجل له مباراة واحدة، بينما يدخل دجلة اللقاء وهو متذيل جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط فقط.
فايلر - مران الأهلي

فايلر: جروس نصحني بقيادة الأهلي وأفتقد 3 أشياء

كشف رينيه فايلر المدير الفني السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن النصيحة التي تلقاها من مواطنه كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق، قبل الموافقة على قيادة المارد الأحمر. جاء ذلك في تصريحات لموقع "واتسون" السويسري، اليوم الأحد، قائلا: التقيت بجروس فى موناكو خلال شهر أغسطس الماضى، وأخبرته بمفاوضات الأهلي معي، طالبًا مشورته باعتباره قاد فريق الزمالك ويعلم الدوري المصري، ونصحني بأن أفعل كل شىء من أجل قيادة الأهلي، وأكد أنه أعظم من أى شىء رآه حتى الآن".
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